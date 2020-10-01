Новые правила въезда: в какие страны можно полететь на отдых в октябре

Фото: Отдых на Красном море (pixabay.com)

Обновленные требования к украинским туристам в главных курортных странах

Прошло лето, но в курортных странах продолжается бархатный сезон. Для всех, кто в ближайшее время планирует отдохнуть за границей, туристический информпортал VisitUkraine.Today по просьбе РБК-Украина подготовил перечень курортных государств, которые готовы принимать украинских туристов с новыми правилами въезда в октябре.

Египет – наиболее оптимальный вариант. Потому что сервис отличный, цены приятные, до 31 октября нет необходимости платить визовый сбор. Но въезд возможен только при наличии "свежей" справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Разрешено также провести ПЦР-тестирование непосредственно после прибытия на курорт.

Турция – самое популярное курортное направление среди наших туристов. Если вы еще не летали в Турцию, готовьте билеты и полис страхования. Въезд для украинских туристов свободный – без тестов и самоизоляции. А если уже здесь были, то стоит побывать еще раз, чтобы открыть для себя осеннюю Турцию: она вас непременно поразит.

Фото: Албания не требует никаких карантинных мероприятий при въезде (pixabay.com)

Албания и Черногория в этом году заменили собой популярные среди наших граждан Испанию и Грецию, границы которых так и не открылись для туристов. Эти страны не требуют никаких карантинных мероприятий при въезде. Но, если очень хочется в Черногорию, то при возвращении домой придется пойти на самоизоляцию или сдать ПЛР-тест, потому что страна находится в "красной" зоне для Украины.

Болгария остается открытой, однако немного ужесточила условия въезда для граждан Украины. От 1 октября до 30 ноября 2020 года разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Тест должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

Фото: С 1 октября до 30 ноября въезд не территорию Болгарии украинцам разрешен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста (pixabay.com)

Мальдивы – для любителей экзотики и теплого Индийского океана открыты границы этой живописной страны. Все туристы должны заранее забронировать отель для получения визы, также иметь с собой заполненную электронную форму "Traveller Health Declaration" и справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, проведенного не более чем за 3 суток до пересечения границы.

Важно добавить, что иностранные туристы могут находиться только на одном курорте Мальдив, без возможности его изменения на другой.

Объединенные Арабские Эмираты позволяют украинцам приехать с туристической целью при условии соблюдения ряда требований. Отдыхающие во время регистрации на рейс должны предоставить полис международного медицинского страхования, заполненную "Форму декларации о состоянии здоровья", а также распечатанный Сертификат, который подтверждает отрицательные результаты теста на COVID-19.

Стоит отметить, что Украина относит ОАЭ к "красной" зоне, поэтому по возвращении придется пройти самоизоляцию.

Как видим, выбор курортных стран для отдыха в октябре довольно неплохой. Поэтому пусть все запланированные путешествия осуществятся и принесут лишь позитивные эмоции.

Напомним, ранее мы сообщали, что в аэропорту "Киев" появилось интересное новшество для туристов.

Также сообщалось, когда Израиль может открыть границы для туристов, если сейчас там вводят строгие карантинные мероприятия из-за новой вспышки COVID-19.