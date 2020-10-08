Безкоштовні тести в аеропорту: як тепер можна летіти в ОАЕ туристам

Туристичний сезон в ОАЕ починається в жовтні, і українські туроператори вже готуються відправляти чартери в цю країну. Тим часом влада ОАЕ ввели додаткові вимоги щодо тестування туристів з 3 жовтня – обов'язкове "контрольне тестування" в аеропорту Дубая.

Виходить, ПЛР-тест потрібно буде зробити двічі. Перший раз – платно в Україні, в будь-якій сертифікованій лабораторії. Термін дії результатів – до 96 годин перед вильотом. І другий раз - вже після прибуття в ОАЕ.

Як проходить тестування на COVID-19 в ОАЕ

Результати експрес-тестів на COVID-19 не приймають. Від тестів звільняють дітей до 12 років та пасажирів з інвалідністю. Роздруківку результатів тестування англійською мовою перевіряють на реєстрації рейсу перед вильотом.

До прильоту потрібно заповнити форму про стан здоров'я. Її видають своїм туристам турагентства в електронному вигляді, і документ потрібно роздрукувати та заповнити. Або анкету видає екіпаж на борту літака. Також пасажирам необхідно оформити в Україні страховку, яка покриває COVID-19. Роздруковані ПЛР-тести та страховку пасажири пред'являють на паспортному контролі.

Відразу після прибуття в аеропорту Дубая пасажирам роблять безплатні ПЛР-тести. Результати приходять за допомогою смс на телефон з українським номером у роумінгу. Після цього потрібно встановити додаток "COVID19 - DXB Smart". Він не завжди може працювати коректно, як і аналогічний в Україні.

Фото: В ОАЕ туристи тепер проходять обов'язкове тестування в аеропортах (pixabay.com)

Після проходження прикордонного контролю туристи їдуть до себе в готель і чекають результатів тесту. При цьому немає обмежень і заборони виходити з кімнати. Просто є умова не перебувати в людних місцях до отримання негативного результату. Якщо результат приходить позитивний (пасажир міг заразитися в польоті або в останні дні перед вильотом), його відправляють на самоізоляцію або на лікування.

"Введення тестів на попит не вплине"

Введення безкоштовних тестів в аеропортах ОАЕ не вплине на попит серед українських туристів, зауважує у коментарі РБК-Україна Андрій Демура, директор туристичної компанії "Аполло-тур".

"Додаткова перевірка - це додаткові гарантії здоров'я людини. Тому я оцінюю такий факт скоріше як позитивний. А з урахуванням того, що тест для туристів безкоштовний, та й сама процедура його здачі займає кілька хвилин, це не повинно відштовхувати туристів", - говорить він.

Водночас засновник фірми Kazakovs Travel Марина Казакова вважає, що туристам варто було б здавати тести вдома, до поїздки у відпустку. Таким чином, якщо турист дізнається про те, що він захворів, то залишиться вдома і почекає з поїздкою, мінімізуючи ризики захворіти іншим туристам.

Фото: Восени спостерігається попит на тури в ОАЕ - експерти (pixabay.com)

"Я завжди рекомендую робити тести вдома. Раптом результат ПЛР-тест виявиться позитивним. Не поїхавши у відпустку, людина спокійно перебуває на самоізоляції вдома, а за кордоном - в обсервації своїм коштом. До того ж, варто врахувати, що не кожна страховка покриває обсервацію", - говорить вона.

Але при цьому в її агентстві попит на відпочинок в ОАЕ виріс, констатує фахівець.

"На період шкільних канікул - взагалі ажіотаж. Відпочинку в ОАЕ віддають перевагу перед відпусткою в Єгипті. Але при цьому ажіотаж спостерігається на хороші дорогі п'ятизіркові готелі, а не на бюджетні тризіркові", - зауважує вона.

Тести COVID-19 по прибуттю в будь-яку країну світу

Введення безкоштовного тесту на COVID-19 активізували розмови про те, що таку ж процедуру варто було б запровадити й в аеропортах інших країн: під час пандемії все частіше говорять про те, що варто було б ввести тотальне тестування всіх, хто прибуває в будь-яку країну світу.

Так, цієї осені провідні авіакомпанії вийшли з ініціативою обов'язкового тестування всіх без винятку пасажирів перед вильотом замість будь-яого карантину, повідомляють у Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA). Там вважають, що карантинні обмеження негативно впливають на попит і завдають шкоди представникам індустрії туризму та авіаперевезень.

"Швидке і доступне антигенне тестування, яке може здійснювати немедичний персонал в аеропортах світу - це єдина ефективна альтернатива, щоб відновити міжнародні авіаційні подорожі", - вважає глава IATA Олександр де Жуніак.

За його словами, необхідна міжнародна угода для того, щоб таке тестування запровадили у всіх країнах світу.

Фото: Тест на COVID-19 скоро стане необхідністю при будь-яких подорожах за кордон - Ігор Короленко (pixabay.com)

"Ініціатива асоціації обговорюється. Можливо, в листопаді вона набуде більш точних форм. Зараз в кожній країні окремо вирішують, тестувати туристів після прибуття чи ні. А вони хочуть розробити звід правил, щоб це було не точково, а єдиним правилом для всіх країн і для всіх авіаперевезень. Для того, щоб люди могли планувати свої подорожі, свої перельоти. Це було б хорошим рішенням", - вважає Андрій Демура.

Тест на COVID-19 незабаром стане необхідністю будь-яких подорожей за кордон. Таку думку висловив РБК-Україна експерт у сфері авіаперевезень Ігор Короленко.

"Це вже реалії нашого часу. Паспорт, медична страховка і негативний результат ПЛР-тест - вже необхідність. Без тестів ми взагалі навряд чи зможемо кудись літати в майбутньому. Зараз обговорюється питання про те, як це зробити. Сподіваюся, це вирішиться протягом півтора-двох місяців", - говорить він.

Такої ж думки - і Анна Формакідова, директор турфірми Statours, що спеціалізується на туризмі в Ізраїлі. У коментарі РБК-Україна вона каже, що тести в аеропортах могли б знову дати старт туризму, який переживає непрості часи.

"Зробивши такий тест безпосередньо в аеропорту, турист одразу буде мати доказ, що не становить загрози розповсюдження інфекції, прибуваючи в ту або іншу державу", - висловлює думку фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали, в які країни вже можна бронювати новорічні тури.

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