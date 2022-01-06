"Бесплатные каникулы". В Анталии разразился скандал вокруг 500 самодельных домиков на пляжах

Туристы на пляжах Анталии затоптали тысячи яиц краснокнижных черепах. В этом году на побережье Средиземного моря обнаружили 500 незаконных "беседок" в охранной зоне, где гнездятся каретта, сообщает haberler.com.

На побережье Кумкой в районе Аксу в Анталии этим летом отдыхали около 2 тысяч человек. В результате экологи обнаружили, что 56,9% яиц в гнездах каретта в этом году оказались испорченными.

При этом 1,2-километровый пляж Кумкой официально был объявлен "рассадником морских черепах" указом президента еще в марте прошлого года.

Несмотря на это, у кромки воды летом техника ставит дощатые "избушки на курьих ножках", а жильцы временных построек даже создали ассоциацию.

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Свободного места почти не осталось – новые "беседки" строят у кромки моря

Ассоциация экологических исследований (EKAD) в течение 23 лет проводила в этом регионе наблюдения за гнездами черепах каретта-каретта и вылуплением потомства. Президент этой организации Али Фуат Канболат заявил, что в сезоне 2021 года на побережье Кумкой они определили 178 гнезд, а плотность гнезд составила 148,3 на километр. Всего 56,9% яиц были испорчены из-за интенсивной деятельности человека.

Фото: Исчезающий вид черепах каретта, которые вырастают до 200 кг (pixabay.com)

"Плохое использование пляжа, установка строительной техники и беседок, сточные воды приводят к порче яиц. Количество гнезд велико, но успех вылупления потомства очень низок", - отметил он.

В 2021 году на этом пляже было отложено 12 тысяч 159 яиц, из которых 56,9% оказались раздавлены. Количество детенышей, достигших моря в этом районе, составило 36,9% (4 485 особей). В Белеке этот показатель составляет около 45-50 процентов.

"За последние годы количество "беседок" увеличилось настолько, что свободного места практически не осталось, поэтому новые хижины строят практически у моря. Конечно, у них нет электричества, воды, канализации, все сооружения – незаконны", - описал проблему специалист.

Из-за проживания людей на пляже там появилось много бродячих собак, которые также вырывали яйца черепах.

"На самом деле, люди, живущие в беседках, очень острожны к черепахам и помогают им, насколько могут, но проблема также в разрушении пляжей и мусоре", - отметил Канболат.

Фото: Временные постройки на пляже Кумкой (twitter.com/matvor)

Эта ситуация уже стала местной проблемой, как и ранее - беседки в районе Мавикент в Кумлудже.

"Там было много людей, и сегодня все постройки превратились в виллы. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем и эти беседки превратятся в виллы. Даже во время пандемии эти домики сдавали в аренду, и было много отдыхающих, которые снимали беседки вместо того, чтобы ездить в отели", - рассказал эколог.

Скандальную локацию показали в соцсетях

Наблюдатель за птицами Гекче Джошкун поделился в своих соцсетях проблемой на побережье Кумкей. На его кадрах видно, что пляж плотно застроен временным будками, а песок усеян мусором, который оставили после себя "дикие туристы".

"Это последний участок пляжа Кумкой, который называется пляжем каретта-каретта, и где они гнездятся. Позор тем, кто мирится с этим. Любить эту страну означает защищать ее природу", - написал Гекче Джошкун.

Фото: Знак об охранной территории для черепах на пляже Кумкой (twitter.com/matvor)

Он обратил внимание на знак "Вы находитесь в районе размножения морских черепах" и окружающий ландшафт с мусором.

"Это то, как вы живете, делая такой территорию, которая является нашим природным наследием. В прошлом году здесь было еще мало лагерей, теперь они заходят в море. Они рассказывают об этом как о чем-то, чем можно хвастаться. Их призывы: "Бесплатные каникулы в приморских лагерях вызовут у вас зависть". Хватит все потреблять", – возмутился он в подписях к своим снимкам.

Какое решение предлагают власти

Решение проблемы, по мнению Канболата, состоит не в том, чтобы изгнать людей с берега, но следует создать альтернативное жизненное пространство.

"Прямо за пляжем в Кумкой есть тропинка, позади дороги - пустое место до леса. Для гнездования черепах необходимо оставить не менее 50 метров пляжа. Таким образом, пустое пространство сзади подходит для этого, и в сотрудничестве с министерством и муниципалитетом можно подготовить подходящий план зонирования и перенести его на беседки. Например, чтобы провести канализацию, электричество и воду", - предложил ученый.

По его словам, количество беседок на пляже увеличилось настолько, что этим летом поблизости даже открыли рынок для них.

Фото: Туристы, живущие летом на берегу, портят экологию пляжа (twitter.com/matvor)

Люди, живущие в беседках, число которых за последние годы значительно возросло, даже создали ассоциацию. Ее глава Абдулла Кая отметил, что для людей, живущих в беседках, нынешняя ситуация также неблагоприятн.

"Наша цель создания ассоциации - защитить каретта и довести беседки в местах их обитания до нового уровня. Местные жители региона строят здесь беседки в течение 30-40 лет. Мы сотрудничаем с муниципалитетом и у нас уже больше нет домиков, построенных на местах гнездования каретта", - сообщил он.

Поскольку побережье Кумкой заполнено беседками, новые домики строят на востоке, начиная с ручья Бешгез на границе района Серик. Доктор Канболат предупредил мэра Серика Энвера Апуткана о проблеме и тот пообещал, что следующим летом он не допустит установки будок на границе с районом.

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