В Турции продлили ограничения для авиапассажиров: что нужно знать туристам

Для въезда в страну потребуется ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген

Власти Турции продлили карантинные ограничения для авиапассажиров до 31 марта 2022 года, пишет Аvianews.com со ссылкой на NOTAM.

Путешественникам для въезда в Турцию необходимо предъявить негативный результат теста, сертификат о вакцинации или доказательство о выздоровлении от COVID-19. Об этом заявили в службе аэронавигационной информации (NOTAM) 30 декабря 2021 года.

Сертификат о вакцинации действует, если человек получил полный курс прививок, и с момента получения последней дозы прошло не менее 14 дней.

Пока в Турции не требуют бустерные прививки и признает все вакцины, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

Те, кто невакцинирован или не завершил полный курс вакцинации, могут въехать в Турцию при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

В первом случае срок действия теста составляет 72 часа, во втором — 48 часов. Тест должен быть действителен на момент въезда в Турцию.

Фото: Для въезда в Турцию необходимо предоставить отрицательный результат теста (unsplash.com/arvin-loripour)

Справка о выздоровлении действует полгода. Основанием для ее выписки должен быть положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, с момента получения которого прошло 28 дней.

Турция не требует тестов и прививок от детей, которым еще не исполнилось 12 лет, и от взрослых, которые следуют через аэропорты Турции транзитом в третьи страны и не выходят на территорию Турцию.

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