Рекордные цифры. Стало известно, сколько украинцев побывало в Анталии за прошлый год

В прошлом году регион посетили более 9 миллионов туристов из разных стран

В 2021 году популярный турецкий курорт Анталия принял более 9 миллионов иностранных туристов, пишет Hurriyetdailynews.com.

Данные Управления культуры и туризма Анталии показали, что только в декабре 2021 года в Анталию прибыло почти 62000 отдыхающих, что на 213% больше, чем в том же месяце 2020 года, и это является третьим по величине показателем за месяц.

В 2020 году, когда пандемия COVID-19 нарушила мировой туризм и путешествия, провинцию посетили всего 3,5 миллиона отдыхающих.

Однако, по словам губернатора Анталии, благодаря программе безопасного туризма и интенсивной вакцинации "удалось увеличить количество иностранных туристов на 164 процента в 2021 году".

Так, в прошлом году Анталию посетили 1,3 миллиона украинцев. Также среди лидеров по посещаемости провинции оказались туристы из Германии, Польши, Белоруссии и Нидерландов.

Сообщается, что почти все иностранные туристы въехали через аэропорты Анталии – 8,98 миллиона – и Газипаша –108 000, в то время как только 3500 посетителей прибыли на круизных лайнерах.

Фото: Анталья, Турция (unsplash.com/vlada)

Анталья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. В летний период число находящихся в одноименном городе из-за активного туристического потока. людей может превышать 2 миллиона людей.

Климат Антальи — субтропический с чертами тропического, с мягкой дождливой зимой и долгим жарким летом.

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