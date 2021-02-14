Никаких мер безопасности: туристы удивлены опасной ситуацией на популярном курорте

На Занзибаре в Танзании почти не носят масок

Пока другие африканские страны закрывают границы, вводят строгие меры против COVID и проводят вакцинацию, Занзибар удивляет крайне опасной позицией: власти страны отрицают важность вакцинации от коронавируса, а жители Танзании и туристы практически не соблюдают социальной дистанции. Редко кто носит маски и на местных курортах.

По этой причине местные жители и туристы подвергаются высоким рискам заболеть. Об этом сообщает издание Africa News.

В течение более полугода в Танзании официально заявляла, что в стране якобы не было случаев коронавируса, а правительство пыталось убедить мир, что "вылечило" страну от COVID-19 с помощью молитвы.

Это происходит, несмотря на стремительный рост количества инфекций и смертности от пневмонии в стране, сообщает издание. Но туристы по-прежнему посещают курорт Танзании - Занзибар, где нет никаких мер профилактики коронавируса – не обязательно ни ношение масок, ни социальная дистанция, говорят в Africa News.

Крайне опасная ситуация с COVID в Танзании

Римско-католическая церковь в Танзании призвала своих последователей строго соблюдать меры безопасности. Хотя в Танзании и говорили, что надо избегать массовых собраний и обращаться в больницу, если страдаете от проблем с дыханием, мер безопасности здесь практически не соблюдают.

Но в разговоре с изданием на условиях анонимности один из чиновников министерства здравоохранения отрицал, что заболеваемости вирусными инфекциями и пневмониями связан с коронавирусом.

Фото: Туристы на Занзибаре не соблюдают дистанцию (скриншот из видео Africa News)

"С одной стороны, правительство хочет преуменьшить значение всего этого, но с другой - государственное телевидение транслирует рекламу, призывающую людей проявлять осторожность", - рассказывает член парламента оппозиционной партии ACT Wazalendo Исмаил Джуса.

Всемирная организация здравоохранения сообщала о 509 случаях заболевания и 21 смертях на Занзибаре в период с марта по 9 мая прошлого 2020 года. С тех пор о новых случаях не сообщалось. Но местные жители говорят, что знают о частых ситуациях вирусных болезней, а заболевших на самом деле много.

"Четверо моих знакомых умерли от тяжелой пневмонии. Я забочусь о своей жизни", - сказал Africa News 28-летний Кулухум Хусейн. Он был практически единственным, кого журналисты застали на автобусной остановке в маске.

Фото: Масочного режима тоже мало кто придерживается (скриншот из видео Africa News)

В январе независимая датская организация Statens Serum Institut (SSI), занимающаяся инфекционными заболеваниями, подтвердила два случая нового более заразного южноафриканского штамма COVID-19 у путешественников, которые возвращались из Танзании.

Одна женщина из Дар-эс-Салама сообщила AFP, что ее двоюродный брат умер после деловой поездки в Южную Африку.

"Через две недели после возвращения из Южной Африки он почувствовал себя плохо, а затем умер из-за затрудненного дыхания. Врач сказал нам, что у него коронавирус", - рассказала она.

"Нужно быть крайне осторожными на отдыхе"

Занзибар – архипелаг у берегов Танзании. Самые крупные острова – Занзибар и Пемба. Локация отличается теплым и влажным климатом, считается популярным местом для отдыха туристов.

Специалист по подбору туров Любовь Чернега говорит в комментарии РБК-Украина, что сейчас к туристам на Занзибаре особенных требований нет. Въезд разрешен без предварительной сдачи ПЦР-теста, также туристы на Занзибаре не проходят самоизоляцию.

Фото: Для въезда на Занзибар не нужно сдавать ПЦР-тест (pixabay.com)

"С одной стороны, Занзибар – это потрясающие океанские пейзажи, словно из журнала. Это хороший отдых в атмосфере экзотики. А с другой, позиция Танзании по борьбе с коронавирусом крайне удивляет. Поэтому во время пандемии тем, кто заботится о своем здоровье и об окружающих, советую быть на Занзибаре крайне осторожными. Даже если никто вокруг вас на курорте не носит маску, то вам все же стоит ее надевать, и соблюдать дистанцию", - советует турагент.

По ее словам, перед поездкой на Занзибар нужно обязательно позаботиться о том, чтобы оформить страховку. Она должна покрывать расходы, связанные с лечением COVID.

"Туристы недавно вернулись из тура на Занзибар. Говорили, что были просто шокированы. О масках там вообще никто не думает. Никаких мер предосторожности не заметили. Уверена, что в данном случае точно не стоит быть, как большинство", - добавляет Любовь Чернега.

Напомним, ранее туристы раскрыли неприятные детали об отдыхе на Занзибаре.

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