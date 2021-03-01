Первая из стран ЕС: где украинцы могут планировать отпуск уже с апреля

Кипр упростит правила въезда для туристов весной

На Кипре первыми из стран ЕС еще в январе заявили о будущем открытии для украинских туристов в 2021 году.

Ранее ожидалось, что страна разрешит въезд украинцам 1 марта, но это решение перенесли на начало апреля. Так или иначе, именно эта страна может стать первой страной Европейского Союза, которая разрешит въезд для туристов из Украины после продолжительного периода закрытия границ из-за пандемии.

В туркомпаниях уже заявляют о том, что Кипр вполне может стать популярным направлением летом. Некоторые уверены, что страна даже "потеснит" популярную среди украинцев Турцию. Мол, в Турции многие уже были несколько раз - и на экскурсиях в Стамбуле осенью, и на пляжном отдыхе в Анталии летом. Но все будет зависеть от того, какие правила для въезда предложит Кипр украинцам весной.

Когда упростят правила въезда

Правительство Кипра вскоре планирует отменить обязательную самоизоляцию после прилета для пассажиров всех авиакомпаний, которые будут прибывать на остров.

Ранее власти курортной страны уже составили список из 56 стран, откуда туристы смогут прилетать без необходимости проходить карантин. Все 56 стран будут разделены на 4 зоны: "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую" в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Правила въезда будут отличаться в зависимости от того, в какой зоне находится та или иная страна.

Фото: Правила въезда на Кипр упростят для украинцев в апреле (pixabay.com)

Поездки из стран "зеленой" зоны будут возможны без каких либо условий и требований ПЦР-тестов. Туристы из стран "оранжевой" зоны должны сдать ПЦР-тест за свой счет не более чем за 72 часа до вылета на Кипр. Если же страна находится в "серой" зоне, то полеты из нее на Кипр с целью туризма будут запрещены.

Как будут ездить на Кипр украинцы

Кипр действительно "отодвинул" открытие для наших туристов на апрель, говорит РБК-Украина директор турагентства Dискавери Ольга Сарахман.

"Но новый сезон и туристы для них важны. Условия въезда будут зависеть от уровня заболеваемости в стране. Сейчас Украина входит в "красную" зону для Кипра. Это означает, что украинцы будут въезжать на таких условиях: негативный ПЦР-тест на COVID перед вылетом и сдача повторного теста по прилету. Если перейдем в "оранжевую", то тест по прилету отменят", - поясняет она.

По словам специалиста, этот фактор как раз и повлияет на спрос, ведь многие туристы соскучились за другими странами, а условие сдачи сразу нескольких тестов отпугивает немало путешественников.

"Но "плюс" в том, что для нас и так произошел большой шаг вперед. Ведь большинство европейских стран нас даже со "стопкой" тестов не пускают", - обращает внимание Ольга Сарахман.

"Открытием это назвать сложно"

Весной и правда анонсируется открытие Кипра, Греции. Обещают также открыться Маврикий и Сейшелы, говорит РБК-Украина Татьяна Менендес, заместитель директора туроператора "Индиана Тревел".

"Две последние страны действительно открываются. Но при этом многие забывают упоминать, что въезд туда разрешен при условии наличия "ковидного паспорта" (сертификата о вакцинации - ред.). Пока не могу сказать, что для Украины открываются европейские направления. Сегодня ограничения по въезду таковы, что назвать это "открытием" сложно", - говорит специалист.

Фото: Лодки в рыбацкой гавани на Кипре (pixabay.com)

По словам Татьяны Менендес, если на Кипре придут к соглашению о въезде туристов только по ПЦР-тесту (без требования прививок), то спрос на это направление "без сомнения будет колоссальным".

Туры уже есть, но бронировок пока нет

Интерес к Кипру у украинцев сегодня очень большой, говорит РБК-Украина директор турагентства "Пилигрим" Павел Головненко.

"За последние две недели февраля на страницах, посвященных Кипру на нашем сайте, людей было почти столько же, как на страницах о Турции. А после новости о переносе отрытия Кипра посещаемость страниц резко упала. В целом же я уверен, что страна будет популярна среди наших туристов. Люди соскучились по Европе. А Кипр - это все-таки Европа", - говорит он.

По словам Павла Головненко, туры на Кипр уже доступны в продаже, но бронировок пока нет. "Но их и не будет, пока страна точно не откроется и не будет четких правил въезда",- поясняет он.

Сколько могут стоить туры на Кипр?

Даже с учетом того, что Кипр отложил открытие для украинцев с марта на апрель, бронировки туда есть, говорит профильному изданию Turprofi соучредитель компании TPG Елена Бойко.

"Хотя все они - "на глубину": лето и майские праздники. Готовых покупать туры прямо сейчас меньше, чем хотелось бы. Все ждут окончательно утвержденную информацию насчет даты и условий въезда. В данный момент цены на кипрский отдых прошлогодние - рывков нет ни в одну, ни в другую сторону", - поясняет она.

Впрочем, Кипр - направление не из бюджетных, говорят в туркомпаниях.

"Средний чек по заказам сейчас – около 1000 евро на человека", - говорит Turprofi глава Ukrainian Global Company (UGC) Александр Туник.

Фото: Район старого города в Ларнаке (pixabay.com)

Подаем несколько предварительных примеров цен на отдых на Кипре в 2021 году.

У компании TEZ Tour пакетные туры на Кипр предлагаются по цене от 26 314 гривен за двоих на 6 ночей только с завтраками. Такие предложения можно купить на даты начиная с конца апреля. Отдых на двоих на острове Пафос в формате "все включено" компания предлагает по цене от 56 458 гривен.

Сеть турагентств "Поехали с нами" предлагает туры в известный город Ларнака. Предварительно путевку в один из трехзвездочных отелей курорта можно приобрести за 33 30 гривен на 7 ночей на двоих. В таком туре питание предлагается в формате "только завтраки". Тур на 7 ночей в некоторые пятизвездочные гостиницы Кипра предлагаются по цене от 50 тысяч гривен на двоих.

Туркомпания "Пилигрим" предлагает тур на 3 ночи на начало мая 2021 года на курорте Кипра Айя-Напа по 16 253 гривен за двоих. Питание - только завтраки. А 5-дневный отдых в этой же гостинице с питанием "завтрак и ужин" стоит от 24 700 гривен на двоих.

Напомним, ранее мы писали, что Израиль открывается для туристов, но преимущественно для тех, кто уже проживает в стране. Будет ли страна принимать иностранцев?

Также предлагаем почитать о лучших альтернативах пляжному отдыху на Кипре этим летом.