В Бельгии упрощают правила въезда: как теперь попасть в страну туристам

Власти Бельгии решили упростить правила въезда и смягчить карантинные ограничения на фоне снижения количество новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Info-coronavirus.be.

С 18 февраля 2022 года возобновит работу в обычном режиме гостиничный сектор, вновь откроются ночные клубы. Также разрешены все публичные мероприятия в помещении и на открытом воздухе.

Для организованного досуга в помещении максимальная вместимость составит 200 человек. Это максимальное количество не распространяется на спортивные мероприятия, за исключением спортивных лагерей.

Удаленная работа больше не будет обязательной, но по-прежнему будет рекомендованной. Ношение масок будет обязательным в помещениях.

Правила въезда в Бельгию: главное, что нужно знать

Людям, путешествующим в Бельгию, больше не нужно будет учитывать цветовой код страны, из которой они едут. Люди, не имеющие основного места жительства в Бельгии и въезжающие в Бельгию из стран ЕС/Шенгенской зоны или третьих стран, теперь должны иметь действующую справку о прививках, тестах или выздоровлении.

Тем не менее правила для зон очень высокого риска и обязательных и второстепенных поездок будут по-прежнему применяться, равно как и правило 48 часов и исключения для таких категорий, как перевозчики и приграничные работники.

В соответствии с рекомендацией Совета (ЕС) сертификат будет действителен:

сертификат о прививках действителен в течение 270 дней после последней дозы вашей первичной прививки и в течение неопределенного времени при ревакцинации.

сертификат теста будет действителен в течение 24 часов для экспресс-теста на антиген (RAT). Обратите внимание: к участию допускаются только RAT, утвержденные на европейском уровне. ПЦР-тесты действительны в течение 72 часов.

Консультативный комитет попросил министров здравоохранения упростить правила тестирования и карантина во время поездок.

По данным МИД Украины, путешествия из Украины в Королевство Бельгия разрешены независимо от цели поездки при наличии сертификата, признаваемого странами ЕС и Шенгенского Соглашения, о полном курсе вакцинации от COVID-19, осуществленном вакцинами, признанными по решению Европейской Комиссии.

Кроме сертификата о вакцинации, во время регистрации пассажира на самолет в Бельгию, требуется наличие отрицательного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, сделанного не более чем за 72 часа или соответственно за 48 часов до момента запланированного пересечения бельгийской границы.

Список вакцин от COVID-19 признанных Европейской Комиссией.

Фото: В Бельгии смягчили карантинные ограничения (unsplash.com/jerileecornelio)

В случае отсутствия сертификата о полной вакцинации, следует иметь отрицательный PLR тест (сделанный не более чем за 72 часа на момент пересечения бельгийской границы) и сертификат о важности поездки, выданный дипломатическим или консульским учреждением Бельгии.

Кроме того:

Вы должны заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF). Ее можно заполнять начиная за 6 месяцев до даты запланированного визита в Бельгию (даже за час до вылета самолета):

когда вы путешествуете в Бельгию авиационным или морским транспортом;

когда вы путешествуете в Бельгию наземными видами транспорта (поезд, автобус, автомобиль и т.д.) из страны, находящейся за пределами стран Евросоюза или Шенгенского Соглашения;

Эту форму можно найти на английском языке по ссылке.

После корректного ее заполнения вам будет послан соответствующий QR-код на адрес электронной почты, указанный при заполнении формы. В распечатанном виде лист с QR-кодом также приемлем для предъявления по месту требования. Указанная форма должна быть заполнена каждым лицом старше 12 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Латвии смягчили карантинные ограничения.