У Бельгії спрощують правила в'їзду: як тепер потрапити до країни туристам

Влада Бельгії вирішила спростити правила в'їзду та пом'якшити карантинні обмеження на тлі зниження кількості нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Info-coronavirus.be.

Від 18 лютого 2022 року відновить роботу у звичайному режимі готельний сектор, знову відкриються нічні клуби. Також дозволені всі публічні заходи у приміщенні та на відкритому повітрі.

Для організованого дозвілля у приміщенні максимальна місткість становитиме 200 осіб. Ця максимальна кількість не поширюється на спортивні заходи, крім спортивних таборів.

Віддалена робота більше не буде обов'язковою, але, як і раніше, буде рекомендованою. Носіння масок буде обов'язковим у приміщеннях.

Правила в'їзду до Бельгії: головне, що потрібно знати

Людям, які подорожують до Бельгії, більше не потрібно буде враховувати колірний код країни, з якої вони їдуть. Люди, які не мають основного місця проживання в Бельгії й в'їжджають до Бельгії з країн ЄС/Шенгенської зони або третіх країн, тепер повинні мати довідку про щеплення, тести або одужання.

Проте правила для зон дуже високого ризику та обов'язкових та другорядних поїздок будуть як і раніше застосовуватися, так само як і правило 48 годин та винятки для таких категорій, як перевізники та прикордонні працівники.

Відповідно до рекомендації Ради (ЄС) сертифікат буде дійсним:

сертифікат про щеплення дійсний протягом 270 днів після останньої дози вашого первинного щеплення та протягом невизначеного часу при ревакцинації.

сертифікат тесту буде дійсним протягом 24 годин для експрес-тесту на антиген (RAT). Зверніть увагу: до участі допускаються лише RAT, затверджені на європейському рівні. ПЛР-тести дійсні протягом 72 годин.

Консультативний комітет попросив міністрів охорони здоров'я спростити правила тестування та карантину під час поїздок.

За даними МЗС України, подорожі з України до Королівства Бельгія дозволені незалежно від мети поїздки за наявності сертифікату, який визнано країнами ЄС та Шенгенської Угоди, про повний курс вакцинації від COVID-19, здійснений вакцинами, визнаними за рішенням Європейської Комісії.

Крім сертифіката про вакцинацію, під час реєстрації пасажира на літак до Бельгії, потрібна наявність негативного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, зробленого не більше ніж за 72 години або відповідно за 48 годин до моменту запланованого перетину бельгійського кордону.

Список вакцин від COVID-19, визнаних Європейською Комісією.

Фото: У Бельгії пом'якшили карантинні обмеження (unsplash.com/jerileecornelio)

У разі відсутності сертифіката про повну вакцинацію, слід мати негативний PLR тест (зроблений не більше ніж за 72 години на момент перетину бельгійського кордону) та сертифікат про важливість поїздки, виданий дипломатичною або консульською установою Бельгії.

Крім того:

Ви повинні заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF). Її можна заповнювати, починаючи за 6 місяців до дати запланованого візиту до Бельгії (навіть за годину до вильоту літака):

коли ви подорожуєте до Бельгії авіаційним чи морським транспортом;

коли ви подорожуєте до Бельгії наземними видами транспорту (поїзд, автобус, автомобіль тощо) з країни, яка знаходиться за межами країн Євросоюзу або Шенгенської Угоди;

Цю форму можна знайти англійською за посиланням.

Після коректного її заповнення вам буде надіслано відповідний QR-код на адресу електронної пошти, вказану при заповненні форми. У роздрукованому вигляді лист з QR-кодом також є прийнятним для пред'явлення за місцем вимоги. Зазначена форма має бути заповнена кожною особою старше 12 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Латвії пом'якшили карантинні обмеження.