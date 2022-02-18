Латвия смягчает карантинные ограничения: что нужно знать

В стране поэтапно вводят трехэтапный план смягчения правил во время пандемии

Латвия решила поэтапно смягчать карантинные ограничения.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Латвии.

Правительство Латвии поддержало трехэтапный план, предложенный Министерством здравоохранения (МО). Он предполагает постепенное снижения мер карантина, учитывая все еще растущее распространение болезни.

Прогнозируется, что в конце февраля заболеваемость снизится, поэтому Минздрав предлагает смягчить карантин с 1 марта: снова откроют ночные клубы, снимут ограничения на время работы заведений, количество человек на мероприятиях и в общественных местах, спортзалах.

"Разрешен необязательный въезд из всех стран с сертификатом Covid-19 или отрицательным тестом на Covid-19 без требования самоизоляции и обязательного заполнения Covidpass", — говорится в сообщении.

Однако требование использования медицинских масок или респираторов FFP2 в помещении сохраняется.

Остальные ограничения планируют снять с 1 апреля, если ситуация будет под контролем и не случится новая вспышка заражения COVID-19.

Какие правила въезда в Латвию сегодня

Согласно данным, опубликованным на сайте МИД Украины, перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте www.covidpass.lv.

Въезд в Латвийскую Республику без уважительной причины, в том числе с целью туризма, разрешен гражданам Украины, которые имеют:

COVID-сертификаты о полной вакцинации стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии, Великобритании, США, Новой Зеландии, Канады.

Фото: В Латвии отменяют карантинные ограничения с 1 марта 2022 года (unsplash.com/milanzmatlo)

COVID-сертификаты международного образца о полной вакцинации (прошло 14 дней с момента прививки), полученные в мобильном приложении "Дия" (можно как в электронном, так и бумажном виде) с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике (в случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода следует перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении "Дия").

Въезд детей с 12 лет с родителями (без уважительной причины или туристической целью) – также при наличии Сертификата с QR-кодом. В случае отсутствия такого сертификата необходимо обращаться в пограничную службу Латвии для получения разрешения для ребенка (pasts@rs.gov.lv).

Владельцы COVID-сертификатов не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

Напомним, ранее мы писали, что многие страны ЕС снимают карантинные ограничения.