Ажиотаж у туристов и новые рекорды: в курортную Анталию прибывает все больше украинцев

Популярный регион снова лидирует по количеству иностранных гостей
Средиземноморский прибрежный регион Анталья, который часто называют "туристической столицей" Турции, с начала этого года принял 3,24 миллиона туристов. Об этом сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на заявление губернатора курортного региона.
"Опубликованные данные демонстрируют уверенность в туризме Турции в период, когда люди одновременно и хотят, и все же не решаются путешествовать из-за распространения COVID", — говорится в сообщении.
Только в июле сам город Анталия посетили около 48,7% от общего объема туристов за сезон, отмечают в издании. Сюда едут как местные, так и иностранные путешественники. Прежде всего, им интересны пляжи, природа и исторические локации, которые можно посетить во время экскурсий, если туристы приехали по пакетному туру.
"В период с 1 по 25 июля 2020 года, в самом начале разгара пандемии, около 164 697 отдыхающих предпочли для отдыха Анталию. Это число увеличилось почти в девять раз до 1,47 миллиона за аналогичный период в 2021 году", — уточняют в Daily Sabah.
Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона туристов посетили Анталию за первые шесть месяцев этого года, несмотря на пандемию и ограничения на полеты из некоторых стран.
Фото: Анталия - в лидерах среди курортных регионов Турции по количеству туристов (unsplash.com/adel-salehi)
По данным на начало июля, украинцы оставались в лидерах среди тех, кто едет в Анталию. На тот момент регион посетили около 440 000 россиян, более 429 000 украинцев, не менее 145 000 немецких и около 90 700 польских туристов. Сообщается, что за месяц эти цифры возросли еще больше.
В прошлом году местный туристический сектор сильно пострадал от пандемии COVID-19. С 2019 по 2020 год количество прибытий упало на 69%, что значительно сократило доходы от туризма.
"Однако чиновники ожидают, что прибыль в этом году вернется ближе к уровню до пандемии, а опубликованные цифры указывают на то, что есть все признаки такой тенденции", — отмечают в издании.
Российские туристы, которые составляют большинство иностранных гостей региона, снова оказались лидерами по посещению местных локаций. Это произошло вскоре после того, как Россия отменила запрет на полеты чартеров в страну. Только в период с 1 по 25 июля Анталию посетили 547 133 российских туриста. Таким образом, Россия быстро вышла на второе место по числу посетителей Анталии после украинцев.
Решение возобновить авиаперелеты в Турцию из России вызвало бурные обсуждения в украинском туристическом сообществе. Путевки на курорты страны резко подорожали. РБК-Украина сообщало, что в некоторые даты наблюдалось подорожание туров даже на 20% в день.
Однако вскоре после резких скачков цены на туры в Турцию для украинцев стали возвращаться к привычным показателям.
Фото: Достопримечательности Сиде (unsplash.com/carlos-lindner)
"Из-за подорожания сразу же стал наблюдаться отток туристов с украинского рынка. Люди стали выбирать другие альтернативные направления. Пошел отток по бронировкам", поясняет РБК-Украина руководитель крупного украинского туроператора Андрей Демура.
Он добавляет, что из-за роста цен украинцы стали выбирать другие направления - Албанию, Черногорию, Хорватию и другие страны.
"В результате оттока туристов с турецкого рынка и падения спроса стало наблюдаться снижение цен к приемлемому уровню: сыграли роль обычные экономические законы. Спрос снова возобновился. Покупают путевки Турцию вновь активно", — констатирует руководитель компании.
В южном регионе Анталия расположен аэропорт, в который прибывает большинство чартеров с туристами из разных стран, в том числе из Украины. Считается, что это один из самых посещаемых украинцами курортных регионов Турции. Здесь расположены курортные зоны Кунду и Лара, которые отличают живописные песочные пляжи и плавный вход в море.
Фото: В Анталии - большой выбор ресторанов на разный вкус (unsplash.com/)
К слову, в самой Анталии гостиниц не так уж много - большинство из них расположены за пределами города. Помимо пляжного отдыха, Анталия интересна туристам свои богатым историческим и культурным наследием. О том, что посмотреть во время отдыха в Анталии, мы писали в отдельной публикации.
Кроме того, есть и другие локации на юге Турции, которые пользуются спросом у наших туристов. Среди них можно выделить такие:
Белек - один из самых "зеленых" курортов страны. На территории многих отелей находятся поля для гольфа, а отдых здесь считается особенно комфортным. Курорт окружают зеленые территории заповедника. Пляжи - песчаные. Отели, расположенные на первой линии, располагают прямым выходом к морю.
Алания - одно из самых популярных направлений. Здесь есть разные пляжи: галечные, песчаные или смешанные. Есть немало бюджетных гостиниц с неплохим сервисом.
Сиде считается оптимальным выбором для семейного отдыха с детьми. Здесь хороший выбор развлечений для детей. Пляжи - песчаные. В самом городе - широкий выбор магазинов и ресторанов на разный вкус.
Напомним, ранее мы писали, чем украинцам могут быть интересны страны Персидского залива.
Также сообщалось, что в Черногории наблюдается рекордный спрос на путевки в разгар лета.