Ажиотаж у туристов и новые рекорды: в курортную Анталию прибывает все больше украинцев

Средиземноморский прибрежный регион Анталья, который часто называют "туристической столицей" Турции, с начала этого года принял 3,24 миллиона туристов. Об этом сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на заявление губернатора курортного региона.

"Опубликованные данные демонстрируют уверенность в туризме Турции в период, когда люди одновременно и хотят, и все же не решаются путешествовать из-за распространения COVID", — говорится в сообщении.

Только в июле сам город Анталия посетили около 48,7% от общего объема туристов за сезон, отмечают в издании. Сюда едут как местные, так и иностранные путешественники. Прежде всего, им интересны пляжи, природа и исторические локации, которые можно посетить во время экскурсий, если туристы приехали по пакетному туру.

"В период с 1 по 25 июля 2020 года, в самом начале разгара пандемии, около 164 697 отдыхающих предпочли для отдыха Анталию. Это число увеличилось почти в девять раз до 1,47 миллиона за аналогичный период в 2021 году", — уточняют в Daily Sabah.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона туристов посетили Анталию за первые шесть месяцев этого года, несмотря на пандемию и ограничения на полеты из некоторых стран.

Фото: Анталия - в лидерах среди курортных регионов Турции по количеству туристов (unsplash.com/adel-salehi)

По данным на начало июля, украинцы оставались в лидерах среди тех, кто едет в Анталию. На тот момент регион посетили около 440 000 россиян, более 429 000 украинцев, не менее 145 000 немецких и около 90 700 польских туристов. Сообщается, что за месяц эти цифры возросли еще больше.

В прошлом году местный туристический сектор сильно пострадал от пандемии COVID-19. С 2019 по 2020 год количество прибытий упало на 69%, что значительно сократило доходы от туризма.

"Однако чиновники ожидают, что прибыль в этом году вернется ближе к уровню до пандемии, а опубликованные цифры указывают на то, что есть все признаки такой тенденции", — отмечают в издании.

Российские чартеры как причина роста цен на путевки

Российские туристы, которые составляют большинство иностранных гостей региона, снова оказались лидерами по посещению местных локаций. Это произошло вскоре после того, как Россия отменила запрет на полеты чартеров в страну. Только в период с 1 по 25 июля Анталию посетили 547 133 российских туриста. Таким образом, Россия быстро вышла на второе место по числу посетителей Анталии после украинцев.

Решение возобновить авиаперелеты в Турцию из России вызвало бурные обсуждения в украинском туристическом сообществе. Путевки на курорты страны резко подорожали. РБК-Украина сообщало, что в некоторые даты наблюдалось подорожание туров даже на 20% в день.

Однако вскоре после резких скачков цены на туры в Турцию для украинцев стали возвращаться к привычным показателям.

Фото: Достопримечательности Сиде (unsplash.com/carlos-lindner)

"Из-за подорожания сразу же стал наблюдаться отток туристов с украинского рынка. Люди стали выбирать другие альтернативные направления. Пошел отток по бронировкам", поясняет РБК-Украина руководитель крупного украинского туроператора Андрей Демура.

Он добавляет, что из-за роста цен украинцы стали выбирать другие направления - Албанию, Черногорию, Хорватию и другие страны.

"В результате оттока туристов с турецкого рынка и падения спроса стало наблюдаться снижение цен к приемлемому уровню: сыграли роль обычные экономические законы. Спрос снова возобновился. Покупают путевки Турцию вновь активно", — констатирует руководитель компании.

Анталия - один из самых популярных курортов

В южном регионе Анталия расположен аэропорт, в который прибывает большинство чартеров с туристами из разных стран, в том числе из Украины. Считается, что это один из самых посещаемых украинцами курортных регионов Турции. Здесь расположены курортные зоны Кунду и Лара, которые отличают живописные песочные пляжи и плавный вход в море.

Фото: В Анталии - большой выбор ресторанов на разный вкус (unsplash.com/)

К слову, в самой Анталии гостиниц не так уж много - большинство из них расположены за пределами города. Помимо пляжного отдыха, Анталия интересна туристам свои богатым историческим и культурным наследием. О том, что посмотреть во время отдыха в Анталии, мы писали в отдельной публикации.

Кроме того, есть и другие локации на юге Турции, которые пользуются спросом у наших туристов. Среди них можно выделить такие:

Белек - один из самых "зеленых" курортов страны. На территории многих отелей находятся поля для гольфа, а отдых здесь считается особенно комфортным. Курорт окружают зеленые территории заповедника. Пляжи - песчаные. Отели, расположенные на первой линии, располагают прямым выходом к морю.

Алания - одно из самых популярных направлений. Здесь есть разные пляжи: галечные, песчаные или смешанные. Есть немало бюджетных гостиниц с неплохим сервисом.

Сиде считается оптимальным выбором для семейного отдыха с детьми. Здесь хороший выбор развлечений для детей. Пляжи - песчаные. В самом городе - широкий выбор магазинов и ресторанов на разный вкус.

Напомним, ранее мы писали, чем украинцам могут быть интересны страны Персидского залива.

Также сообщалось, что в Черногории наблюдается рекордный спрос на путевки в разгар лета.