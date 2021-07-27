Неизведанные локации: чем интересны украинским туристам страны Персидского залива

Полетят ли путешественники на отдых в Саудовскую Аравию и Бахрейн с запуском новых рейсов

На днях украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение на запуск чартерных рейсов из Киева в Бахрейн. Самолеты с туристами смогут летать дважды в неделю с 1 августа до 31 октября.

Эта же авиакомпания с 3 августа начинает полеты в Саудовскую Аравию. До этого с июня 2021 года в Украину начала осуществлять прямые рейсы авиакомпания Flynas, доставляя тысячи арабских туристов в Киев и Львов.

Между тем, авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в Киев из Дохи еще в конце 2020 года после начала пандемии. Но многие из этих стран остаются даже для опытных украинских туристов неизведанными территориями.

Повлияют ли новые рейсы на количество украинских путешественников в странах Персидского залива и станут ли эти страны новой туристической локацией для украинцев после пандемии?

"Украина может стать транзитным хабом"

Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия – это страны-соседи ОАЭ на берегу Персидского залива. Это страны с ярким пляжным отдыхом, качественными отелями, яркими экскурсиями и всевозможными туристическими "фишками" – от аутентичной арабской архитектуры и дайвинга до жемчужных ферм и шопинга.

Фото: Отель в Бахрейне (pixabay.com)

Отдых в этих странах до пандемии предпочитали индивидуальные туристы, учитывая визовые сложности въезда, рассказывает РБК-Украина Наталья Хватова, специалист по подбору туров компании "Караван Люкс Тур".

Эти страны для украинского рынка для отдыха и экскурсий были достаточно закрыты и неизвестны.

"В Саудовскую Аравию было проблемно получить визу, особенно для женщин. Бахрейн – более открытая страна. Думаю, что, если появились рейсы – это, прежде всего, рассчитано на деловые отношения. Также Украина может стать транзитным хабом для других пассажиров в эти страны", - предполагает эксперт.

Многие туристические агентства могут начать предлагать в Бахрейн какие-то программы.

"Загрузка самолета пассажирами туристических компаний вряд ли будет достаточно высока. А вот арабские туристы и деловые поездки на новых рейсах будут достаточно популярны", - говорит Наталья Хватова.

Она добавляет: арабские страны всегда были достаточно дорогие, и клиенты из соображений безопасности туда самостоятельно, как в Европу, ездить не будут.

"Почему Дубай так продается? Потому что это давно существующее направление отдыха для украинцев, туда все время были рейсы, там полностью есть инфраструктура. Там есть модные отели, популярные среди наших туристов, которые делают брони за полгода вперед. Это место проведения каникул для состоятельных людей", - объясняет она спрос туристов на проверенные направления.

Украинские туристы активно летали Катарскими авиалиниями – их активно использовали как транзит для Мальдив, Сейшел, Таиланда, Сингапура, Индонезии. При этом популярность Катара как туристической локации среди украинцев была невысокой.

Чем могут заинтересовать страны Персидского залива

До пандемии разные туристические компании предлагали многодневные экскурсионные туры по странам Персидского залива. Например, в сети можно найти предложения побывать в 6 странах за 11 дней.

Фото: Архитектура в Саудовской Аравии (pixabay.com)

Практически осуществить такое путешествие было непросто, говорит Наталья Хватова.

"Отдых в Катаре и раньше был на среднем уровне популярности. Объединять страны в один тур было сложно. Я сама пыталась сделать Бахрейн плюс Эмираты – нужно было делать тур отдельно в каждую из стран. Потому что из одной страны в другую можно попасть самолетом, а не поездом или автобусом, как в Европе", - рассказала о сложностях она.

В страны Персидского залива могут быть популярны индивидуальные туры, считает эксперт. Эти государства с исторической точки зрения очень интересны.

"А с точки зрения просто отдыха для туристов Арабские Эмираты будут иметь преимущество. Хотя в Бахрейне есть неплохие курорты, но туда стоит делать познавательные туры, чтобы посмотреть страну. Та туристическая компания, которая первой сделает такую программу, наверное, выиграет", - предполагает эксперт.

Заявленные рейсы вероятнее всего повезут больше арабских туристов в Украину и бизнес-путешественников между двумя странами. Ведь август-сентябрь – не самое комфортное время в арабских государствах.

"В этих странах в эти месяцы еще очень жарко. Нашим туристам комфортнее в октябре. Я когда-то была в августе в Эмиратах – от машины в магазин бежала, потому что думала, что мои тапочки расплавятся и ноги будут гореть", - делится опытом специалист.

Фото: Форт в Бахрейне (pixabay.com)

Могут ли украинцы ехать в арабские страны: условия въезда

С июня в украинских городах и курортных локациях наблюдается большое количество туристов из Саудовской Аравии и соседних с ней государств. Причина такого "бума" – прямые авиарейсы и безвизовый режим для посещения Украины.

Например, безвизовый режим с Катаром действует со 2 ноября 2018 года, по которому украинские граждане могут находиться в стране до 90 дней без визы. Из Саудовской Аравии и Бахрейна путешественники могут приезжать в Украину без виз с 1 августа 2020 года. А вот для поездки в эти страны нашим путешественникам необходимо оформлять электронные визы.

Например, в Бахрейн для получения визы нужен "гарант" в этой стране. В визовых центрах предлагают помощь в получении визы без приглашения и подтверждений. После приезда путешественникам нужно сдать ПЦР-тест за свой счет и отправиться на 10-дневную самоизоляцию с повторным тестом после этого срока.

Для граждан Украины посещение Саудовской Аравии возможно после получения визы, 7-дневного карантина за свой счет и сдачи двух тестов на COVID.

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