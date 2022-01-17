Архитектурный шедевр: в Дубае открыли мост необычной формы

В Дубае 13 января 2022 года открыли 300-метровый мост — "Мост Бесконечности" (Infinity Bridge), сообщает The National.

Арка сооружения выполнена в виде математического символа бесконечности, символизируя собой амбиции Объединенных Арабских Эмиратов.

В торжественной церемонии открытия принял участие вице-президент и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Мост Бесконечности — это новый мировой инженерный, художественный и архитектурный шедевр", — описал сооружение правитель Дубая.

Новый мост, известный ранее как мост Шиндага (Shindagha Bridge), возвышается над водой на высоте 6 метров и может пропускать под собой лодки, катера и другие речные суда круглосуточно.

Пропускная способность нового дорожно-транспортного сооружения составляет 24 тысячи автомобилей в сутки в обоих направлениях и имеет комбинированную дорожку шириной три метра для пешеходов и велосипедистов.

Высота арок достигает 42 метров, дорожное полотно имеет 6 полос. 150 метров моста пролегают над Дубайской бухтой.

При строительстве моста было использовано около 2400 тонн стали. Мост является частью проекта Shindagha Corridor Project стоимостью 5 миллиардов дирхамов (=1 361 288,76 долларов США), протяженностью 13 км, который включает в себя улицы и районы Sheikh Rashid Street, Al Mina district, Al Khaleej Street и Cairo Street.

Какие еще есть автомобильные тоннели

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