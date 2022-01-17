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Архітектурний шедевр: у Дубаї відкрили міст незвичайної форми

Автор: Євгенія Тугушева

Вартість будівництва склала близько 5 мільярдів дирхамів

У Дубаї 13 січня 2022 відкрили 300-метровий міст — "Міст Нескінченності" (Infinity Bridge), повідомляє The National.

Арка споруди виконана у формі математичного символу нескінченності, символізуючи собою амбіції Об'єднаних Арабських Еміратів.

В урочистій церемонії відкриття взяв участь віцепрезидент та правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Міст Нескінченності — це новий світовий інженерний, художній та архітектурний шедевр", — описав споруду імператор Дубая.

Новий міст, відомий раніше як міст Шиндага (Shindagha Bridge), височить над водою на висоті 6 метрів і може пропускати під собою човни, катери та інші річкові судна цілодобово.

Пропускна спроможність нової дорожньо-транспортної споруди становить 24 тисячі автомобілів на добу в обох напрямках і має комбіновану доріжку завширшки три метри для пішоходів та велосипедистів.

Висота арок досягає 42 метрів, дорожнє полотно має 6 смуг. 150 метрів мосту пролягають над Дубайською бухтою.

Під час будівництва мосту було використано близько 2400 тонн сталі. Міст є частиною проєкту Shindagha Corridor Project вартістю 5 мільярдів дирхамів (=1 361 288,76 долара США), протяжністю 13 кілометрів, який включає вулиці та райони Sheikh Rashid Street, Al Mina district, Al Khaleej Street і Cairo Street.

Які ще є автомобільні тунелі

Найдовший у світі автомобільний тунель – це 14,3-кілометровий подвійний тунель Ріфаст у Норвегії, що проходить між містом Ставангер та муніципалітетом Странд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Китаї відкрили найдовший підводний автомобільний тунель.

Раніше ми писали, скляний міст у Венеції закриють на ремонт після численних скарг.

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Дубай