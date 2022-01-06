Скандальный стеклянный мост в Венеции закроют после многочисленных жалоб: названы причины

Ремонт обойдется примерно в полмиллиона евро

Мосты Венеции являются одними из самых известных достопримечательностей "плавучего города". В Венеции около 400 мостов, из которых мост Понте-делла-Коституционе — только четвертый, построенный на Гранд-канале с 16 века.

Четвертый или Мост Конституции в Венеции закроют на ремонт, пишет Travelandleisure.com.

Изогнутый пешеходный мост из стекла и стали активно используется туристами, отчасти из-за его непосредственной близости к главному железнодорожному вокзалу Венеции.

Одной из причин — многочисленные жалобы местных жителей.

Конструкцию, по которой можно пройти только по ступенькам, также критиковали за отсутствие пандусов для людей с ограниченными возможностями. Рядом с мостом построили дополнительные конструкции для перемещения людей, но они периодически переставали работать. Затем людей, которые не могут пройти по мосту, стали перевозить с берега на берег на баржах.

Фото: В Венеции около 400 мостов (unsplash.com/christian-holzinge)

Ещё одной актуальной проблемой стало покрытие моста: многие жаловались, что он слишком скользкий — особенно трудно его пройти в дождь и зимой.

Многие сочли, что мост в современном стиле не вписывается в архитектуру Венеции.

На мосту заменят стеклянную плитку на камень, чтобы больше людей не поскользнулись и не получили травм.

"Люди причиняют себе вред и подают в суд на администрацию. Мы должны вмешаться", - заявила газете государственный чиновник Франческа Заккариотто.

Ремонт обойдется примерно в полмиллиона евро. Однако проект еще предстоит согласовать с архитектурными властями города. Также необходимо провести структурные испытания, чтобы убедиться, что стеклянный пешеходный мост может выдержать дополнительную нагрузку от нового каменного покрытия.

Стеклобетонный мост Конституции был открыт в 2008 году по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы и приурочен к 60-й годовщине Конституции Италии.

Мост соединяет железнодорожный вокзал Венеции Санта-Лючия с площадью Пьяццале Рома (Piazzale Roma), на которой находится городской автовокзал. Известен также под именами Мост Калатравы и Четвёртый мост.

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