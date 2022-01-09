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Дорога в шесть полос. В Китае открыли самый длинный подводный автомобильный тоннель

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Воскресенье 09 января 2022 16:16
Дорога в шесть полос. В Китае открыли самый длинный подводный автомобильный тоннель Фото: В Китае открыли самый длинный подводный автомобильный тоннель (facebook.com/globaltimesnews)
Автор: Евгения Тугушева

Стоимость строительства составила около 1,56 миллиарда долларов

В китайской провинции Цзянсу для движения автомобилей открыли самый длинный в государстве подводный тоннель, пишет CNN Travel.

Туннель тянется под озером Тайху в провинции Цзянсу на востоке Китая, примерно в 50 км к востоку от Шанхая.

Его протяженность составляет 10,79 км. Стоимость строительства тоннеля составила 9,9 миллиарда юаней (около 1,56 миллиарда долларов).

На строительство шести полосного тоннеля шириной 17,45 метров ушло более двух миллионов кубометров бетона. Потолок туннеля оборудован яркими светодиодными лампами, чтобы внимание водителей не рассеивалось.

Новый тоннель является частью шоссе Чанчжоу-Уси, длина которого 43,9 км.

Дорога в шесть полос. В Китае открыли самый длинный подводный автомобильный тоннель

Фото: Тоннель соединяет скоростные автомагистрали Сучжоу, Уси и Чанчжоу (facebook.com/globaltimesnews)

Тоннель служит альтернативной скоростной автомагистралью для автомобилистов, путешествующих между Шанхаем и Нанкином, столицей Цзянсу. Он соединяет скоростные автомагистрали Сучжоу, Уси и Чанчжоу.

Какие еще есть автомобильные тоннели

Самый длинный в мире автомобильный тоннель – это 14,3-километровый двойной туннель Рифаст в Норвегии, проходящий между городом Ставангер и муниципалитетом Странд.

Напомним, ранее мы писали, стеклянный мост в Венеции закроют на ремонт после многочисленных жалоб.

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