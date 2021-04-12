В Анталию массово полетели туристы: сколько стоит отдых на курортах страны весной

Турецкие курорты рекордно снижают цены

На морском побережье Турции начался пляжный сезон. На минувших выходных аэропорт Анталии принял рекордное количество туристов после зимы, сообщает издание Turizmgunlugu.

Только в субботу, 10 апреля, в Анталию прилетели 15 тысяч туристов на 75 самолетах из разных стран. Среди них в этот день прибыли и два самолета с 378 украинцами на борту.

Несмотря на то, что туристы начали активно прибывать на морские курорты, в туристическом секторе Турции все же опасаются за турпотоки в будущем. Пока рост заболеваемости коронавирусом в стране растет, цены на отдых остаются рекордно низкими.

В условиях конкуренции за туристов

Турции в этом сезоне придется конкурировать за туристов из Европы, которые уже переориентировались на открытые для них направления.

"Впервые за несколько месяцев на этих выходных самолеты начали приземляться на Родосе, Крите, Дубровнике, а два дня назад 55 самолетов приземлились на Майорке из Германии. Поэтому Анталия будет жестко конкурировать с другими средиземноморскими направлениями", - цитирует издание слова генерального менеджера NBK Touristic Реджепа Явуза.

Фото: Пляж на Анталийском побережье (pixabay.com)

Туристический эксперт отметил, что уже на пасхальные праздники 4 апреля многие туристы отправились на Майорку, например, из Германии. В результате Майорка приняла больше туристов, чем Анталия. Впрочем, отдых для европейцев оказался не таким комфортным, как в Турции.

"Но отпуск с различными ограничениями не порадовал отдыхающих. Это могло порадовать только испанцев. Эту же картину будем наблюдать в апреле и мае, которые можно назвать предсезонной", - предупредил турецкий эксперт.

Он добавил, что полноценный туристический сезон в этих странах, возможно, будет перенесен на середину июня.

"Турция в Германии объявлена страной высокой опасности (по уровню заболеваемости COVID - ред.). Это привело к растерянности в туристическом секторе Турции. Нельзя игнорировать и то, что Россия и Великобритания также могут скоро принять аналогичные решения", - предположил эксперт.

Фото: Отель в Алании (booking.com)

Впрочем, в курортной стране надеются, что летний туристический сезон 2021 года можно будет продлить до конца осени. Предполагается, что к этому времени в Европе будет достаточно вакцинированных туристов, чтобы они свободно и без опасений отправлялись на курорты Турции. Ожидается, что приедут сотни тысяч туристов, которые пока не могут путешествовать из-за отсутствия доступа к вакцинации.

К слову, из Украины в Турцию в июне предварительно запланировано 326 чартеров в неделю. А в курортном городе Бодруме надеются на троекратный рост количества туристов из Украины. Об этом заявлял мэр города Ахмет Арас.

Фото: Отель в Кемере (booking.com)

Сколько стоит отдых в Турции весной

Мы проверили цены на туры на курорты Турции с авиаперелетом и питанием "все включено" на двоих с вылетом с 16 по 23 апреля от ведущих туристических компаний и выбрали самые низкие цены.

У компании "Поехали с нами" неделю в 4* отеле в Кемере с питанием "все включено" можно провести по цене от 8878 гривен с вылетом 18 апреля, в 4* в Сиде – 9427 гривен с вылетом на ту же дату, в 4* в Анталье – от 10532 гривен, в 5* в Сиде – от 9833 гривен с вылетом 15 апреля, в 5* в Конакли – от 10670 гривен с вылетом 16 апреля.

У компании "Piligrim" 7-дневный отпуск в 3* отеле в Кемере обойдется в 8741 гривен с вылетом 18 апреля, отдых в 4* отеле в Сиде обойдется в 8931 гривен с вылетом 23 апреля, в 5* отеле в Аланьи – от 11026 гривен с вылетом 23 апреля.

У компании "Farvater" отдохнуть вдвоем неделю 4* в Алании можно за 9427 гривен с вылетом 18 апреля, в 5* в Аланьи – от 11793 гривен с вылетом на ту же дату, в 5* отеле в Белеке – от 13404 гривен.

Ранее мы писали, что горящие туры в Египет предлагают по рекордно низким ценам.

Также сообщалось, что нужно знать перед поездкой в Турцию в апреле.