В три раза больше украинцев: в Турции поделились планами на новый сезон туризма

В куротном Бодруме готовятся развивать премиальный туризм

Курортный город Бодрум в этом году ожидает троекратный рост количества туристов из Украины. По словам мэра города Ахмета Араса, Бодрум быстро становится популярным местом в Турции для премиального отдыха. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Мэр города ожидает в три раза больше иностранных туристов, чем в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, сообщается в заявлении.

"В этом году мы получаем положительный отклик от российских и украинских туристов", - сказал мэр Ахмет Арас во время встречи с журналистами.

Бодрум, где Эгейское море встречается со Средиземным, также является популярным местом для отдыха британцев, немцев, бельгийцев, поляков.

Гостям прежде всего интересна местная живописная природа, море всех оттенков, хорошо оборудованные причалы для яхт, 3500-летние исторические места и песчаные пляжи для отдыха под солнцем.

Фото: В курортном городе ожидают в три раза больше украинцев (pixabay.com)

Премиальный туризм в Бодруме

Поскольку Турция полностью не закрывала границы с начала пандемии коронавируса, город рассчитывает открыть летний сезон в июне на полную мощность

Несмотря на существенное падение доходов от внутреннего роскошного туризма во всем мире, в Бодрум прибывает все больше туристов, ориентированных на премиальный отдых, отметил мэр города.

Такую тенденцию он объясняет тем, что в Бодруме – много небольших бутик-отелей а также возможностей для заказа эксклюзивных туров.

"Это не тот город, где нужно спешить, бегать туда-сюда. Здесь вы не закрываетесь в большом гостиничном комплексе. Гуляйте по улицам, общайтесь с местными жителями, прогуливайтесь по пляжным дорогам, арендуйте яхты, устраивайте короткие или длинные морские прогулки", - призвал туристов Ахмет Арас.

Фото: Популярная услуга в Бодруме – аренда яхт (pixabay.com)

По словам мэра города, в 2020 году город принял больше местных туристов, чем в предыдущие годы.

Также за время пандемии в городе приобрела популярность еще одна услуга – индийские свадьбы. Ее стали довольно часто заказывать туристы из Индии, которые стремятся провести яркую свадебную церемонию.

"Несмотря на ситуацию с пандемией, мы провели шесть больших свадебных церемоний для гостей из Индии. Ведем переговоры с несколькими организаторами, чтобы обеспечить больше таких больших свадебных церемоний в этом году и в ближайшие годы. Мы также ожидаем большего количества туристов из Тихоокеанского региона, поскольку аэропорт Бодрума выполняет прямые рейсы в 38 стран, в основном из Европы", - отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции становится популярной необычная локация, которую часто называют "второй Каппадокией".

Также сообщалось, что в Турции начали штрафовать отели за фальшивый песок.