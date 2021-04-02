Новые правила карантина: что нужно знать перед поездкой в Турцию в апреле

В стране снова ужесточают ограничения из-за роста случаев COVID

Отдых в Турции весной пройдет под знаком новых карантинных ограничений. Дополнительный комендантский час и запрет работы ресторанов будут введены в туристических провинциях.

Введение новых правил связано с ростом заболеваемости COVID в стране. В зоне очень высокого риска ("красной зоне") оказались 80% населения – 58 провинций Турции, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров 29 марта.

Согласно новым правилам карантина, в провинциях "красной" зоны будет действовать карантин выходного дня, включающий субботу и воскресенье.

Каких туристических локаций коснутся запреты

В Турции действует деление провинций по уровню заболеваемости, которые на карте Минздрава обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами. В соответствии с категорией провинции, власти применяют разные карантинные ограничения.

За последние две недели количество "красных" провинций с очень высоким риском заболеваемости возросло с 17 до 58.

В наиболее опасную категорию попали Стамбул, Анкара, Измир, Анталия, Мерсин, Мугла, Невшехир. Это наиболее посещаемые туристами локации.

Фото: Новая карта COVID-рисков в Турции (gursesgazetesi.com)

Согласно новым правилам, в "красной зоне" очень высокого риска будет действовать комендантский час:

- каждый будний день с 21:00 до 5:00;

- выходные дни (с 21:00 в пятницу до 5:00 в понедельник).

В зоне высокого риска (оранжевый цвет на карте):

- с 21:00 субботы до 5:00 понедельника.

В зонах с более низким уровнем риска ("синего" и "желтого" цвета):

- все дни только ночью - с 21:00 до 5:00.

К слову, туристов ограничения не касаются, поэтому гулять по улицам им никто не запретит, но могут штрафовать за отсутствие масок и просить предъявить документы.

Также в "красной" зоне отменяют массовые мероприятия. Например, под запрет попал фестиваль тюльпанов в Стамбуле. Но цветами можно будет любоваться без праздничного сопровождения в парках Гюльхане и Эмирган.

Более подробно ознакомиться с информацией об уровне заболеваемости COVID в стране по регионам можно на интерактивной карте от Минздрава Турции.

Фото: Курортные провинции попали в "красную зону" (pixabay.com)

Как будут работать рестораны и магазины

В ближайшие 10 дней в Турции рестораны, чайные, кафе будут обслуживать посетителей с 50% заполняемостью мест:

- с 7:00 до 19:00 ежедневно (с 19:00 – только на вынос и на доставку).

Для посещения необходимо предоставить НЕS-код, который с 15 марта привязывают к актуальному телефонному номеру туриста во время заполнения электронной анкеты для посещений Турции.

Но во время действия комендантского часа (для красной зоны – в субботу и воскресенье):

- с 10:00 до 20:00 – только доставка на дом.

Фактически это означает, что туристы на выходных смогут питаться в отельных ресторанах или заказывать доставку.

Также можно будет купить еду в продуктовых магазинах – на выходных во время действия комендантского часа – с 10:00 до 17:00.

Кроме того, комендантский час на выходных вводят по всей территории Турции на период священного месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая. В это время рестораны и все заведения общепита будут работать:

- все дни только доставка на дом (с 13 апреля по 12 мая).

Впрочем, на форумах для туристов делятся уловками: в самых популярных туристических локациях можно найти кафе, которые работают вопреки запретам и туда незаметно приглашают гуляющих рядом. Также на улицах много продавцов уличной еды. Многие рестораны при отелях, которым разрешено не закрываться, обслуживают туристов "с улицы".

Фото: Базары будут работать только в будни (pixabay.com)

В выходные дни закрыты магазины одежды, торговые центры, базары, запрещены экскурсии на паромах и яхтах, различные фото- или гастротуры. Поэтому эти мероприятия для туристов переносят на будние дни, а в выходные проводят экскурсии по музеям и достопримечательностям.

Что нужно помнить туристам при поездке в Турцию

Перед поездкой за 72 часа необходимо получить негативный результат ПЦР-теста для всех, кроме детей до 6 лет. Его нужно предъявлять для посадки на рейс. Правило действует до 15 апреля и может быть продолжено.

Также перед путешествием необходимо оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение COVID-19 в стране пребывания. Обязательно заполнение и электронной анкеты с указанием паспортных данных и актуального номера телефона.

Фото: Ограничения не касаются ресторанов в отелях (booking.com)

К украинскому номеру будет привязан HES-код. Это индивидуальный код здоровья, по которому отслеживают контакты заболевших коронавирусом. По нему же будет отслеживаться и самоизоляция заболевших.

Этот код в телефоне нужно будет предъявлять на входе в торговые центры, рестораны, любые учреждения, и даже хамамы, а также привязывать к проездному в городском транспорте (например, к Istanbulkart в Стамбуле).

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