Повлияли ограничения: горящие туры в Египет предлагают по рекордно низким ценам

Неделю на курорте можно провести даже за 4000 гривен

Отдых в Египте в апреле 2021 года многим украинским туристам пришлось отложить. На планы отпуска на берегах Красного моря повлияла непростая ситуация с COVID в Украине и новые ограничения.

Между тем, цены на отдых в Египте на ближайшие даты стали предлагать с существенными скидками. Некоторые компании предлагают отправить туристов на неделю на курорт по цене от 3300 гривен.

С чем связано снижение цен и долго ли продержатся такие предложения?

В Египте вакцинируют работников туризма

В Египте стартовала кампания вакцинации от COVID- 19 сотрудников туристического сектора в курортных провинциях Южный Синай и Красное море, сообщает Egypt Today.

В общей сложности 928000 человек в Египте зарегистрировались онлайн, чтобы получить вакцину. Туристических работников начали вакцинировать 7 апреля.

"Мы заинтересованы в вакцинации всех работников жизненно важных секторов, которые имеют дело непосредственно с гражданами", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Фото: Работников отелей вакцинируют (booking.com)

Минздрав Египта спешит провести вакцинацию, поскольку в стране началась третья волна коронавируса. Поэтому количество центров, проводящих вакцинацию, увеличили на 200 – таким образом в Египте будут работать более 300 центров, где можно получить прививку от COVID.

"Всего в центрах при Министерстве здравоохранения были вакцинированы 177 000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди старшего возраста уже получили свою защиту от коронавируса – 90% зарегистрированных пожилых людей с тремя хроническими заболеваниями были вакцинированы, и 80% - тех, кто страдает двумя хроническими болезнями.

Как коронавирус в Украине повлиял на спрос

Отдохнуть в Египте в апреле планировали немало украинцев: в это время погода становится более жаркой и комфортной для пляжного отдыха. Еще в марте туристические агенты прогнозировали рост цен на путевки на курорты Красного моря.

Между тем, туры на ближайшие даты туристические агентства предлагают по "горящим" ценам - от 3300 гривен с человека.

Фото: Пример "горящих" туров в Египет (скриншот РБК-Украина)

Что происходит с ценами на путевки в Египет в середине апреля и по какой причине "горят" туры, объяснил РБК-Украина Олег Кулик, директор сети агентств "Поехали с нами".

"Последние две-три недели в Украине возросло количество людей, которые болеют коронавирусом и это привело к нескольким моментам: часть клиентов – примерно 5-10% - болеют и откладывают поездки. Другие боятся что-то планировать в ситуации неопределенности. Такая психологическая ситуация уже была осенью, когда количество заболевших возрастало - люди боялись куда-либо ехать", - вспоминает он.

Ситуация изменилась в начале зимы, отмечает эксперт. После 5 декабря, когда власти объявили, что границы не будут закрывать, и количество заболевших начало уменьшаться, спрос возрос почти в два раза.

"Сейчас аналогичная психологическая ситуация. Как только количество заболевших пойдет вниз, люди начнут больше ездить", - прогнозирует он.

Третья причина наличия дешевых туров заключается в том, что некоторые туроператоры по Египту добавили количество рейсов - за счет высокого спроса в последние 4 месяца, добавляет Олег Кулик.

"Туроператоры нарастили объем перевозок, а спрос уменьшился, что привело к появлению горящих туров", - отмечает он.

На спрос влияет также ограниченная работа транспорта в Киеве и других областях в "красной зоне". Это также сазывается на количестве бронирований.

"Если сравнивать с прошлой неделей, то падение спроса достигло примерно 18%. Это касается не только Египта, а вообще всех стран, куда сейсас летают туристы. Психологический фактор повлиял даже на туры раннего бронирования. Как только ситуация в стране улучшается, это сразу сказывается на росте бронирований", - говорит специалист.

Также одной из причин, которая повлияла на спрос – необходимость сдавать ПЦР-тест при возвращении в Украину.

Фото: Отдых на курорте в Египте (booking.com)

Когда цены начнут повышаться

Если туроператоры летают в Египет по цене ниже себестоимости, им придется уменьшать количество рейсов, объясняет эксперт. Наращивают же перевозку тогда, когда спрос превышает предложение.

"Думаю, к майским праздникам цены будут выше. Во-первых, спрос будет выше, а во-вторых, количество заболевших может снизиться. Точно не знает никто", - говорит Олег Кулик.

Он отмечает, что цены снизились существенно по сравнению с минувшим месяцем.

"Если хотите сэкономить, летите сейчас. Стоимость одного авиаперелета для туриста стоит – около 300 долларов. Стоимость отдыха в Египте не может быть ниже 350-400 долларов в среднем отеле. Если вам предлагают тур дешевле, то это значит, что очень горят авиабилеты у туроператора. Если кресло в самолете "сгорает", то его готовы продать хоть за 50 долларов", - уточняет директор туристической компании.

При этом он советует рассматривать варианты отдыха в Египте в категории отелей от 4 звезд, чтобы тур стоил хотя бы 300 долларов с человека. По "горящим" предложениям турист все равно получит отдых ниже себестоимости.

Фото: На майские праздники вырастет спрос и цены (booking.com)

Сколько стоит отдых в Египте по горящим путевкам

Мы проверили цены на туры на курорты Египта с авиаперелетом и питанием "все включено" на двоих с вылетом с 10 по 16 апреля у ведущих туристических компаний и выбрали самые низкие цены.

Например, у сети турагентств "Поехали с нами" отдых в 3* отеле по системе "Фортуна" в Шарм-эль-Шейхе можно провести по цене от 7898 гривен с вылетом 10 апреля, в Хургаде в 4* можно провести неделю по цене от 10395 гривен с вылетом 11 апреля, в 5* отеле в Хургаде – от 11266 гривен с вылетом на ту же дату.

У компании "Farvater" отдохнуть в 4* отеле в Шарм-эль-Шейхе можно за 3653 гривны с вылетом 10 апреля, в 4* отеле в Хургаде – от 10221 гривен с вылетом 11 апреля, в 5* в Хургаде – от 10657 гривен с вылетом на ту же дату, в Марса Аламе в 4* – от 16262 гривен с вылетом 11 апреля, в 5* - от 16870 гривен.

У "Сети Агенств Горящих Путевок" недельный отдых в Шарм-эль-Шейхе в 3* отеле обойдется от 8101 гривен с вылетом 11 апреля, в 4* - от 8140 гривен с вылетом 12 апреля, в 5* отеле в Хургаде – от 10308 гривен с вылетом 11 апреля, в 4* в Марса Аламе – от 15075 гривен с вылетом 13 апреля, в 5* - от 18147 гривен с вылетом 15 апреля.

Напомним, мы писали про самые доступные по цене страны для отдыха летом.

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