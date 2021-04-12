В Анталію масово полетіли туристи: скільки коштує відпочинок на курортах країни навесні
Турецькі курорти рекордно знижують ціни
На морському узбережжі Туреччини почався пляжний сезон. На минулих вихідних аеропорт Анталії прийняв рекордну кількість туристів після зими, повідомляє видання Turizmgunlugu.
Тільки в суботу, 10 квітня, в Анталію прилетіли 15 тисяч туристів на 75 літаках з різних країн. Серед них в цей день прибули і два літаки з 378 українцями на борту.
Незважаючи на те, що туристи почали активно прибувати на морські курорти, в туристичному секторі Туреччини все ж побоюються за турпотоки в майбутньому. Поки зростання захворюваності на коронавірус у країні зростає, ціни на відпочинок залишаються рекордно низькими.
В умовах конкуренції за туристів
Туреччині в цьому сезоні доведеться конкурувати за туристів з Європи, які вже переорієнтувалися на відкриті для них напрямки.
"Вперше за кілька місяців на цих вихідних літаки почали приземлятися на Родосі, Криті, Дубровнику, а два дні тому 55 літаків приземлилися на Майорці з Німеччини. Тому Анталія буде жорстко конкурувати з іншими середземноморськими напрямками", - цитує видання слова генерального менеджера NBK Touristic Реджепа Явуза.
Фото: Пляж на Анталійському узбережжі (pixabay.com)
Туристичний експерт зазначив, що вже на великодні свята 4 квітня багато туристів вирушили на Майорку, наприклад, з Німеччини. В результаті Майорка прийняла більше туристів, ніж Анталія. Втім, відпочинок для європейців виявився не таким комфортним, як у Туреччині.
"Але відпустка з різними обмеженнями не порадувала відпочивальників. Це могло порадувати тільки іспанців. Цю ж картину будемо спостерігати в квітні і травні, яку можна назвати передсезонною", - попередив турецький експерт.
Він додав, що повноцінний туристичний сезон в цих країнах, можливо, буде перенесений на середину червня.
"Туреччина в Німеччині оголошена країною високої небезпеки (за рівнем захворюваності на COVID - ред.). Це призвело до розгубленості в туристичному секторі Туреччини. Не можна ігнорувати і те, що Росія і Великобританія також можуть скоро прийняти аналогічні рішення", - припустив експерт.
Фото: Готель в Аланії (booking.com)
Втім, в курортній країні сподіваються, що літній туристичний сезон 2021 року можна буде продовжити до кінця осені. Передбачається, що до цього часу в Європі буде досить вакцинованих туристів, щоб вони вільно і без побоювань вирушали на курорти Туреччини. Очікується, що приїдуть сотні тисяч туристів, які поки не можуть подорожувати через відсутність доступу до вакцинації.
До речі, з України в Туреччину в червні попередньо заплановано 326 чартерів на тиждень. А в курортному місті Бодрумі сподіваються на триразове зростання кількості туристів з України. Про це заявив мер міста Ахмет Арас.
Фото: Готель в Кемері (booking.com)
Скільки коштує відпочинок в Туреччині навесні
Ми перевірили ціни на тури на курорти Туреччини з авіаперельотом і харчуванням "все включено" на двох з вильотом з 16 по 23 квітня від провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі ціни.
У компанії "Поїхали з нами" тиждень в 4* готелі в Кемері з харчуванням "все включено" можна провести за ціною від 8878 гривень з вильотом 18 квітня, в 4* в Сіде – 9427 гривень з вильотом на ту ж дату, в 4* в Антальї – від 10532 гривень, в 5* в Сіде – від 9833 гривень з вильотом 15 квітня, в 5* в Конакли – від 10670 гривень з вильотом 16 квітня.
У компанії "Piligrim" 7-денна відпустка в 3* готелі в Кемері обійдеться в 8741 гривню з вильотом 18 квітня, відпочинок в 4* готелі в Сіде обійдеться в 8931 гривню з вильотом 23 квітня, в 5* готелі в Аланьї – від 11026 гривень з вильотом 23 квітня.
У компанії "Farvater" відпочити удвох тиждень 4* в Аланії можна за 9427 гривень з вильотом 18 квітня, в 5* в Аланії – від 11793 гривень з вильотом на ту ж дату, в 5* готелі в Белеку – від 13404 гривень.
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