Заповедные парки и европейская культура: Африка, которую не показывают туристам

Интересные локации Кении для знакомства со страной

Путешествие в Кению может быть полным ярких приключений и новых впечатлений. В предыдущей публикации мы уже рассказывали, что можно увидеть в "другой", не "массовой" Кении. Здесь и настоящие африканские племена, и заповедные парки и ночные сафари, и не похожая на другие города столица Найроби. Сегодня продолжим рассказ об интересных локациях этой колоритной страны.

Мне посчастливилось побывать в Кении дважды: впервые - в 2018 году во время экспедиции 7-ю странами Африки, и второй - уже во время пандемии в первые дни 2021 года. Я настолько обожаю эту страну, что в июне этого года организую еще одно путешествие в формате экспедиции.

Озеро с подводным вулканом и виды на Килиманджаро

Найваша - это озеро вулканического происхождения, находится на высоте 1880 метров над уровнем моря.

В водах озера - подводный вулкан. А на территории вокруг обитает около 450 видов птиц. Здесь также можно встретить множество бегемотов, жирафов, буйволов, обезьян и других животных.

Фото: Бегемот в озере Найваша (Андрей Бондаренко)

Путешественников здесь ждет 1- или 2-часовая прогулка на лодке по озеру с возможностью увидеть бегемотов с близкого расстояния и покормить орлов. А еще на берегу Найваши расположено несколько лоджей, где прямо по территории гуляют бегемоты и жирафы.

Несмотря на то, что Амбосели - один из самых известных парков, в который возят почти всех туристов, которые едут в Кению, его все же не стоит пропускать. Как и парк Масаи Мара, особенно в период Большой миграции животных.

Возможность посмотреть на слонов в Амбосели на фоне Килиманджаро - неотъемлемая часть путешествия в Кению. Здесь к ним можно очень близко подобраться. Вся почти тысячная популяция слонов этого национального парка хорошо знает людей на внедорожниках и ведет себя спокойно.

Наибольшая вероятность увидеть Килиманджаро - во время восхода и захода солнца. Именно из Амбосели открывается самый удачный вид на заснеженные вершины самой большой горы Африки. Это место вдохновило Эрнеста Хемингуэя написать повесть "Снега Килиманджаро".

Фото: Самая большая вероятность увидеть Килиманджаро - во время восхода и захода солнца (Андрей Бондаренко)

Направляясь дальше, на юг, в сторону океана через национальный парк Западный Цаво, рекомендую остановиться в частном резерве Солт Лик.

Там находится один из фотогеничных лоджей в Африке. Круглые домики в форме традиционного африканского жилища расположены на больших сваях посреди саванны.

Фото: Резерв Солт Лик. Круглые домики в форме традиционного африканского жилища (Андрей Бондаренко)

Здесь даже не нужно ездить на сафари: слоны и другие дикие животные сами приходят на водопой мимо нашего лоджа. Особенно велики шансы увидеть животных вечером на закате и после захода солнца, а также на рассвете.

Момбаса: две культуры в пределах одного города

Следующая остановка - уже на берегу Атлантического океана. Это Момбаса, второй по численности населения город Кении. Исторический центр Момбасы - это две отдельных культуры. Одна из них - английская колониальная, а вторая - культура суахили.

В Старом городе царит культура, архитектура и традиции суахили. Народ суахили - это потомки африканцев, арабов и индийцев, которые колонизировали восточный берег Африки в предыдущие века, в результате чего здесь образовался отдельный этнос. Исповедуют суахильцы, как правило, ислам. А старая Момбаса - это колоритная смесь Африки, Индии и Омана.

Фото: Момбаса - второй по численности населения город Кении (Андрей Бондаренко)

Архитектура суахили в старой Момбасе поражает деревянными балкончиками и резными деревянными порталами с оригинальными орнаментами.

Здесь все очень напоминает занзибарской Стоунтаун, но в Момбасе все выглядит естественнее, без ориентации на туристов.

Фото: Колониальная архитектура города (Андрей Бондаренко)

Это и понятно: за два дня пребывания в Момбасе мы встретили лишь несколько туристов из Европы. А вот лабиринты узких улочек - такие же, как и на Занзибаре. В них так же легко потеряться.

Не забудьте посетить мощный форт Иисус на берегу океана. Его построили португальцы в конце 16 века и сейчас он находится под защитой ЮНЕСКО.

Фото: Архитектура суахили культуры в старой части города Момбаса (Андрей Бондаренко)

За фортом начинается Момбаса английских времен с колониальными кварталами, эклектическими европейскими домами, ратушей с часами и несколькими христианскими и индуистскими храмами. А на центральной улице - авеню Мои - увидите современный символ Момбасы - гигантские слоновые бивни, которые торчат прямо из дороги.

Фото: Форт Иисус - португальское фортификационное сооружение в Момбасе (uk.wikipedia.org)

Остров Ламу со средневековым городом

Посмотрев Момбасу, туристы, как правило, едут отдыхать на пляже Диани Бич.

Он и вправду напоминает рай: пальмы, кристально белый песочек и прозрачный изумрудный океан. А мы летим на север, на архипелаг Ламу, в один из старейших городов Африки.

Фото: Архипелаг Ламу - одно из самых старых городов Африки (uk.wikipedia.org)

Маленький самолет садится на соседнем с Ламу острове с "символическим" названием Команда. Моторная лодка доставит нас на остров Ламу в средневековый город с одноименным названием. Ламу - это не просто один из самых старых городов Африки, который был основан в 1370 году.

Это также лучше всего сохранившийся средневековый город Африки. Узкие улочки с цветными домами и ослами, резные деревянные двери в стиле суахили, старый форт с базаром и запах рыбы - это впечатления, которые остаются с вами на всю жизнь.

Фото: Колониальная архитектура Ламу (Андрей Бондаренко)

По Ламу придется ходить пешком. Дело в том, что на острове Ламу нет ни одной дороги и ни одного транспортного средства! Единственный транспорт здесь - это ослы, которые хорошо дополняют пейзажи средневекового города.

Чтобы искупаться в Атлантическом океане, надо прогуляться около 5 километров до соседнего городка Шела. Шела - чистое и опрятное поселение с белоснежными домами и замком, окруженное песчаными дюнами и пальмовыми лесами. Совсем рядом - пустой пляж, который тянется на десятки километров, и на котором нет ни одного человека.

Фото: Шела - чистое и опрятное поселение с белоснежными домами и замком (Андрей Бондаренко)

Завершить африканское путешествие Кенией стоит в традиционном морском ресторанчике, чтобы полакомиться лобстерами, кальмарами, барракудой и другими морскими деликатесами. Большая тарелка морской пищи обойдется в 30$ на двоих. Помните, что алкоголя на Ламу нет совсем.

Но верю, что это не испортит ваши впечатления от архипелага, который, возможно, в недалеком будущем станет настоящим раем для туристов.

Напомним, ранее мы писали о "гастрономической столице" Турции и уникальных местах страны на границе с Сирией.

Также предлагаем почитать об опасном вулкане на острове Саво в Тихом океане, который посетил украинский путешественник Вадим Ивлев.