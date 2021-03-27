Кулинарная столица: городок на юге Турции - идеальное место для гастротуризма

Чем особенна кухня Месопотамии - региона на юго-востоке страны

Традиционно многие считают гастрономической "столицей" Турции Стамбул. Но, увы, это не так. Главный город еды в стране - это Газиантеп.

Жители Стамбула и Анкары специально прилетают сюда, чтоб поужинать! Я недавно побывала в этом колоритном городе Месопотамии на юге страны. Расскажу о своих впечатлениях более детально.

Газиантеп: 40 видов кебаба и фисташковый кофе

В предыдущей публикации я уже рассказывала, что на карте современного мира Месопотамия находится в границах четырех государств – Восточной Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Я выбрала для посещения часть Месопотамии, расположенную на Востоке Турции возле границы с Сирией.

В городе Газиантеп неподалеку от границы с Сирией - настоящий рай для гурмана: здесь находятся более 600 мясных ресторанов!

Конечно, за время моего пребывания я не успела побывать во всех, но могу точно сказать, что ради традиционных для этого региона кебабов (которых здесь около 40 видов) стоит прилететь сюда специально.

Фото: В Газиантепе есть колоритный рынок, заведения уличной еды, рестораны и кафе (Марина Казакова)

Кроме мясных блюд, предлагают и традиционную долму. Вариаций много - с виноградными листьями, помидорами, баклажанами, перцем. И все они подаются с потрясающим соусом.

В этом регионе выращивают оливки. Здесь их маринуют, готовят на гриле, вялят. Все вкусно и недорого.

Фото: Газиантеп из всех городов Месопотамии впечатлил меня больше всего (из личного архива)

Турция знаменита своим кофе. Но поскольку здесь выращивают фисташковые орехи, то и кофе в Газиантепе - из зерен фисташки.

После добавления специй получается еще более оригинальный вкус. Особенно хорошо сочетается с пахлавой.

Фото: Сухофрукты, фисташки, пряности и сладости доступны для туристов на рынках города (из личного архива)

Я выбрала тур специально к сезону сбора урожая фисташек. Поэтому пахлаву покупала из свежей молодой фисташки.

Это самая вкусная пахлава, которую я пробовала!

Фото: В Газиантепе стоит попробовать пахлаву и фисташки (коллаж РБК-Украина)

К слову, местные фисташки, которые сами турки называют аntep fıstığı, известны по всему миру.

В регионе находится более 50 миллионов фисташковых деревьев, от которых получают больше всего орехов в стране. Они имеют ярко-зеленый цвет и еще более интересный вкус.

Фото: Фисташки - одна из "фишек" города и всего региона (из личного архива)

О чем стоит помнить?

Местная кухня - острая. Подобный уровень остроты я пробовала в Карнатаке, Индия. Поэтому если вы не любитель острого, то стоит предупредить об этом официанта.

Фото: Турецкие сладости на рынке Газиантепа (из личного архива)

Но стоит помнить, что в городе и в целом в Месопотамии далеко не везде говорят на английском.

Поэтому рекомендую установить программу-переводчик на телефон или выписать несколько важных фраз на турецком языке.

Фото: Местные сладости с добавлением фисташек (из личного архива)

Газиантеп: рынок handmade

Газиантеп - это еще и город мануфактуры. Именно здесь на рынке на протяжении последних нескольких столетий люди делают вручную посуду, шьют обувь, готовят еду.

Здесь царит особый колорит. Не такой, как на Египетском рынке Стамбула. И не такой, как на Гранд базаре. В этом месте люди до сих пор своими руками создают прекрасное.

Фото: В Газиантепе изделия ручной работы создают целыми семьями, а ремесло передают новым поколениям (из личного архива)

Я со сих пор помню картину, где в одной из мастерских города сидели представители сразу трех поколений мастеров – дедушка, сын и внук. Внук еще маленький, ему лет десять, но они все вместе уже чеканят посуду. В один такт. Самый маленький еще не поспевает за ними, но по осанке видно, что он старается.

Изделия ручной работы - в современном мире это небывалая роскошь. А здесь еще сохранилась история, и эти вещи необычайно ценны. Именно отсюда, из Газиантепа, они уедут на рынки Турции и дальше по всему миру.

Но здесь есть возможность пожать руку тому самому мастеру, который сделал эту вещь специально для вас.

Фото: Турецкий чай и кофе в ресторанчиках города (из личного архива)

Музей с загадочной мозаикой

В Газиантепе я посетила знаменитый во всем мире музей мозаики "Зеугма" (Zeugma Mozaik Muzesi). Здесь со всей Турции собраны редкие и древние образцы таких предметов искусства. Музей считается крупнейшим в мире собранием коллекций римской мозаики.

Музей - современный: здесь даже детям будет интересно. Рядом с мозаикой для деток есть интерактивная игра, где на фоне мозаики они ловят рыбки ногами. Изображение появляется, ребенок на него наступает. В это время родители могут рассмотреть мозаики детальнее.

Фото: В знаменитом во всем мире музей мозаики "Зеугма" собраны самые интересные образцы таких предметов искусства (из личного архива)

В этом музее находится знаменитая мозаика "Цыганка". Ученые искусствоведы до сих пор спорят о том, кто именно изображен на мозаике.

Так или иначе, уникальность "Цыганки" состоит еще и в том, как бы вы не перемещались по комнате, она как будто наблюдает за вами.

Фото: Знаменитая мозаика "Цыганка" в музее "Зеугма" (Марина Казкова)

Из всех городов региона Месопотамия Газиантеп особенно удивил меня своим духом и колоритом. Рекомендую посетить его и вам - масса ярких впечатлений гарантированы!

А в следующей статье я подробнее расскажу о том, какие еще интересные локации Месопотамии стоит посетить во время путешествия по региону.

Напомним, ранее мы писали, какие лучшие блюда стоит попробовать в путешествии по Украине.

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