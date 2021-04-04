Опасный вулкан и затонувшие корабли: украинец побывал на необычном острове

Отдаленное место в Тихом океане, где не бывает туристов

Путешественник Вадим Ивлев продолжает рассказывать о необычных и отдаленных местах, где ему удалось побывать. В этот раз предлагаем почитать о том, как он посетил Саво - остров в Тихом океане в составе архипелага Соломоновы острова.

Место интересно тем, что здесь находится действующий вулкан с двойным кратером. Вулкан в последний раз извергался в 19 веке: тогда это привело к серьезным потерям. Остров богат гейзерами и горячими водами. Местные вулканические почвы облюбовали курицы: они зарывают в него яйца, из которых птенцы появляются на свет примерно через 8-9 недель.

Вулкан с горячими ядовитыми газами и дно с обломками затонувших кораблей

Наконец это была последняя остановка. Можно возвращаться домой. Меланезиец Сэм, широко улыбаясь, вытирает о шорты руку и протягивает мне на прощание. Я жму ее и говорю: "Тенкю тумас".

Мы сталкиваем его лодку в воду, и ее нос высоко подпрыгивает на волне. Сэм ловко прыгает в лодку и направляет ее в сторону далекого серого бугра в океане. Это маленький остров, который сливается с горизонтом в мареве жаркого полудня. Морская волна в мгновение стирает следы на черном вулканическом песке.

Фото: Остров Саво - это вулкан. Последнее извержение произошло в 1847 году и уничтожило все живое на острове (Вадим Ивлев)

Я сажусь на влажный ствол пальмы, что лежит рядом, и ищу карандаш, чтобы записать пока еще свежие воспоминания. В пустом рюкзаке рука нащупывает складной нож, зубную щетку и толстую тетрадь, исписанную репортажами.

Открываю его и читаю первую запись: "Путешествие на тропический остров считается венцом достижений, наградой, успешным завершением напряженного труда, но иногда с прибытием на остров труд только начинается. Когда видишь на небе Южный Крест, то понимаешь, что ты в необычном месте".

Перелистываю страницы и натыкаюсь на такое: "Тропики - праздник глаз. Стоит только взглянуть в высокое синее небо с белыми облаками. А цвет здешнего моря светлее неба! Вода у берега с блестящим коралловым песком, прозрачная, как стекло. На расстоянии вода становится бирюзового цвета. Но море снова меняет цвет и светлеет на мели.

Фото: Мы сразу отправились в поход на вершину вулкана, через бурную горную реку, окруженную дикими джунглями (Вадим Ивлев)

Далее, вплоть до рифа и после него, оно синее, но все равно светлее неба. Если долго наблюдать, нередко бывает, что дождешься тропического ливня - тогда море становится ярко изумрудным. А какие разноцветные живые кораллы! А тропические рифовые рыбки! Например, моя любимая - рыба-бабочка желтая длинноносая. По цвету и размеру она похожа на желтую карточку футбольного судьи. Правда, в "карты" есть тонкая черная палочка - это нос или рот рыбы, которым она грызет коралл".

А вот предпоследняя запись: "Я считаю, что сложно поймать счастье, если не представлять себе, что оно наступит в такой-то день в таком-то месте. Чтобы знать место и время, нужно четко поставить цель.

Затем, чувствуя волнение, преодолев опасность, необходимо вовремя доставить себя туда. К сожалению, достигнутая цель обычно счастья не приносит, а только удовольствие, чаще - просто спокойствие. Некоторое время наслаждаешься им, потом спячка надоедает и начинается новый цикл - поиск пути за пределы изведанного".

Фото: Ручей из озера с кипящей водой. Озеро содержит концентрированную кислоту - достаточно сильную, чтобы растворять ткань, разъедать металл и вызвать проблемы с дыханием (Вадим Ивлев)

Остров-вулкан, который извергается раз в несколько сотен лет

В тетради осталась еще одна чистая страница. Наскоро записываю: "В 35 км от Хониары, столицы Соломоновых Островов, расположен остров Саво. Он почти круглой формы, размером 6 на 7 километров. Чтобы туда добраться, нужно нанять моторную лодку. По дороге к острову, рядом с лодкой, можно увидеть стаи летучих рыб (лат. Exocoetidae).

Их полет производит неизгладимое впечатление: серебряные, длиной 20-30 см, с большими крыльями, они летят несколько десятков метров и находятся в воздухе 20-30 секунд! Чем ближе к острову, тем заметнее, что это вулкан конической формы с крутыми склонами.

Его вершина расположена на высоте 485 метров над уровнем моря. Последнее извержение произошло в 1847 году и было настолько сильным, что уничтожило все живое на острове. Предполагают, что этот вулкан извергается каждые 100-300 лет.

Озера с опасной кипящей водой

Как только мы добрались до острова, сразу отправились в поход на вершину вулкана, чтобы осмотреть гейзеры, которые постоянно извергают в воздух кипяток.

Мы карабкаемся вверх по огромным скользким камням, через бурную горную реку, окруженную дикими джунглями, и наконец добираемся к озерам с кипящей водой.

Фото: Жар кипящих источников и клубы пара, насыщенного ядовитыми серными испарениями, делают дальнейшее продвижение опасным (Вадим Ивлев)

Она содержит концентрированную кислоту - достаточно сильную, чтобы растворять ткань, разъедать металл и вызвать проблемы с дыханием. В таких местах нужны защитные перчатки и противогазы.

Вокруг кислотных озер кратера - россыпи камней желтого цвета: это сера. Здесь трудно дышать - ядовитые клубы незаметно поднимаются из трещин в скалах, поэтому вокруг нас - облака. Но это не просто водяной пар. Это газы, опасные для человека: сероводород и диоксид серы. Они настолько концентрированные, что обжигают глаза и горло и разъедают детали фотокамеры. Под их влиянием чувствуем слабость и головокружение.

Жар кипящих источников и клубы пара, насыщенного ядовитыми серными испарениями, делают дальнейшее продвижение опасным. После Чили и Коста-Рики мы уже знаем, что такое вулканическая активность, и нам хорошо известно, что главная причина гибели неосторожных туристов - отравление вулканическими испарениями. В облаке густого пара невозможно делать фотографии, поэтому мы решаем спускаться.

Еще одна уникальная локация - "яичный город"

Восхождение и спуск, которые по плану должны были продлиться несколько часов, мы преодолели за час. Наш проводник совсем не ожидал такой прыти от "вялых и разнеженных" европейцев.

Фото: 21 июля – праздник деревни Пануэли (Вадим Ивлев)

В этот день нам постоянно улыбается удача. Во-первых, нам удалось увидеть удивительное место, которое делает этот маленький остров общеизвестным. Это "яичное поле" - что-то вроде фермы по производству яиц, но в условиях дикой природы.

Здесь откладывают яйца черные птицы размером с маленькую индейку - меланезийские мегаподы (лат. Megapodius eremita). Занимаются "яичным полем" исключительно мужчины села Пануэли. Они уже от рождения знают, что если найти хорошую нетронутую поляну у берега океана, а затем тщательно разрыхлить песок и мелкую гальку, то со временем появятся птицы и станут откладывать яйца в теплый песок.

Остается осторожно вырыть руками яму глубиной один метр и на ощупь найти яйцо, очень похожее на утиное. "Урожай" собирают дважды в день. Из двух яиц можно приготовить королевскую яичницу. Местные мужчины убеждены, что якобы ни одна женщина не должна видеть "яичный город".

Фото: Местная молодежь принимает активное участие в празднике (Вадим Ивлев)

Также сюда не пускают детей. Когда мы возвращались с острова, наш проводник вез в столицу красивые плетеные корзины с яйцами мегаподов. Как мы поняли, их везли или бывшему премьер-министру, или действующему депутату.

Плавание среди стаи дельфинов

Еще одно незабываемое впечатление - плавание среди стаи дельфинов. Местные дельфины в основном относятся к виду афалина индийская (лат. TursiopsTursiops aduncus) и иногда весят около 300 кг и имеют длину 4 метра. Море, где мы вели наблюдения, было глубиной 200 метров, но дельфины могут нырять еще глубже.

Знакомство с ними в их естественной среде требует смелости и отличной физической формы. В лодке нас было пятеро вместе с проводником.

Нам предложили надеть маски и дыхательные трубки, и по одному мы прыгнули за борт моторной лодки. Когда настала моя очередь, я выпрыгнул и крепко схватился за привязанную к лодке веревку. Шло время, под ногами была черная бездна, которая казалась совершенно пустой.

Фото: Новые знакомства (Вадим Ивлев)

В этот момент неожиданно из темноты вылетели дельфины. Они заметили меня и заинтересовались: пронеслись, как ракеты, а потом веером разлетелись во все стороны. Так было несколько раз, когда вдруг вся большая стая начала стремительно отдаляться. Местный парнишка в лодке резко включил мотор и рванул вперед, пытаясь их догнать. Через несколько минут лодка уже кружила вокруг стаи.

Все это время я болтался на веревке за лодкой и погружал голову под воду, чтобы наблюдать за действиями дельфинов. Под ногами была безумная глубина. К тому же нужно было ни за что не отпустить веревку - не только из-за волны и течения, но и из-за реальной опасности попасть под винт.

После первой попытки все остальные отказались от дальнейших попыток, но мне удалось продержаться еще несколько раз, гоняясь за стаей. Правда, потом я за это поплатился - на локте руки, которой я изо всех сил держал веревку, образовалась опухлость размером с теннисный мяч.

Корабли и самолеты, погребенные на дне моря

Энтузиастам рэк-дайвинга (дайвинга на местах аварий - ред.) напомню, что на дне вокруг острова сохранилось большое количество обломков потопленных здесь нескольких десятков кораблей и самолетов. Именно из-за этого протока между Саво и соседним островом Гуадалканал получила горькое название "Железное дно".

Фото: Плетеная корзина с яйцами мегаподів (Вадим Ивлев)

Наиболее печально известная битва, которая произошла возле острова 8-9 августа 1942 года, называется Саво. Этот бой также считается худшим поражением в истории ВМС США - он стал первым из пяти кровопролитных боев в этом месте. Для военных моряков воды у острова Саво считаются священными: здесь корабли строго придерживаются тишины, отдавая дань памяти погибшим.

Предлагаем также почитать рассказ Вадима Ивлева о путешествии на таинственный остров Руруту.

Кроме того, путешественник также рассказывал, как посетил необитаемый коралловый атолл - необычное место в Тихом океане.