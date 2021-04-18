Заповідні парки та європейська культура: Африка, яку не показують туристам

Фото: Поїздка до Кенії у 2021 році (Андрій Бондаренко)

Найцікавіші локації Кенії для знайомства з країною

Мандрівка до Кенії може бути сповненою яскравих пригод та нових вражень. У попередній публікації ми вже розповідали, що можна побачити в "іншій", не "масовій" Кенії. Тут і справжні африканські племена, і заповідні парки й нічні сафарі, і не схожа на інші міста столиця Найробі. Сьогодні продовжимо розповідь про цікаві локації цієї колоритної країни.

Мені пощастило побувати в Кенії двічі: вперше - у 2018 році під час експедиції 7-ма країнами Африки, і друге - вже під час пандемії у перші дні 2021 року. Я настільки обожнюю цю країну, що в червні цього року організовую ще одну подорож у форматі експедиції.

Озеро з підводним вулканом та види на Кіліманджаро

Найваша - це озеро вулканічного походження, що знаходиться на висоті 1880 метрів над рівнем моря.

У водах озера розташований підводний вулкан. На навколо території мешкає близько 450 видів птахів. Тут також можна зустріти безліч бегемотів, жирафів, буйволів, мавп та інших тварин.

Фото: Бегемот в озері Найваша (Андрій Бондаренко)

На мандрівників тут чекає 1- або 2-годинна прогулянка на човні озером з можливістю побачити бегемотів з близької відстані та погодувати орлів. А ще на березі Найваші розташовано декілька лоджів, де прямо по території гуляють бегемоти й жирафи.

Попри те, що Амбоселі - один з найвідоміших парків, в який возять майже усіх туристів, що їдуть в Кенію, його все ж таки не варто пропускати. Як і парк Масаї Мара, особливо в період Великої міграції тварин.

Можливість подивитися слонів в Амбоселі на фоні Кіліманджаро - неодмінна частина подорожі до Кенії. Тут до них можна дуже близько підібратися. Вся майже тисячна популяція слонів цього національного парку добре знає людей на позашляховиках і поводиться спокійно.

Найбільша ймовірність побачити Кіліманджаро - під час сходу та заходу сонця. Саме з Амбоселі відкривається найвдаліший вид на засніжені вершини найбільшої гори Африки. Це місце надихнуло Ернеста Хемінгуея написати повість "Сніги Кіліманджаро".

Фото: Найбільша ймовірність побачити Кіліманджаро - під час сходу та заходу сонця (Андрій Бондаренко)

Прямуючи далі, на південь, у бік океану через національний парк Західне Цаво, рекомендую зупинитися у приватному резерві Солт Лік.

Там знаходиться один з фотогенічних лоджів в Африці. Круглі будиночки у формі традиційного африканського житла розташовані на великих палях посеред савани.

Фото: Резерв Солт Лік. Круглі будиночки у формі традиційного африканського житла (Андрій Бондаренко)

Тут навіть не потрібно їздити на сафарі: слони та інші дикі тварини самі приходять на водопій повз наш лодж. Особливо великі шанси побачити тварин ввечері на заході й після заходу сонця, а також на світанку.

Момбаса: дві культури в межах одного міста

Наступна зупинка - вже не березі Атлантичного океану. Це - Момбаса, друге на чисельністю населення місто Кенії. Історичний центр Момбаси - це дві окремих культури. Одна з них - англійська колоніальна, а друга - культура суахілі.

У Старому місті панує культура, архітектура і традиції суахілі. Народ суахілі - це нащадки африканців, арабів та індійців, які колонізували східний берег Африки у попередні століття, внаслідок чого тут утворився окремий етнос. Сповідують суахільці, як правило, іслам. А стара Момбаса - це колоритна суміш Африки, Індії та Омана.

Фото: Момбаса - друге на чисельністю населення місто Кенії (Андрій Бондаренко)

Архітектура суахілі у старій Момбасі вражає дерев'яними балкончиками та різьбленими дерев'яними порталами з оригінальними орнаментами.

Тут все дуже нагадує занзібарський Стоунтаун, але у Момбасі все виглядає природніше, без орієнтації на туристів.

Фото: Колоніальна архітектура міста (Андрій Бондаренко)

Це й зрозуміло: за два дні перебування у Момбасі ми зустріли лише декілька туристів з Європи. А ось лабіринти вузьких вуличок - такі ж самі, як і на Занзібарі. В них так само легко загубитися.

Не забудьте відвідати потужний форт Ісус на березі океану. Його збудували португальці наприкінці 16 століття і зараз він перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Фото: Архітектура культури суахілі у старій частині міста Момбаса (Андрій Бондаренко)

За фортом починається Момбаса англійських часів з колоніальними кварталами, еклектичними європейськими будинками, ратушею з годинником та декількома християнськими та індуїстськими храмами. А на центральній вулиці - авеню Мої - побачите сучасний символ Момбаси - велетенські слонові бивні, які стирчать прямо з дороги.

Фото: Форт Ісус - португальська фортифікаційна споруда в Момбасі (uk.wikipedia.org)

Острів Ламу з середньовічним містом

Подивившись Момбасу, туристи, як правило, їдуть відпочивати на пляжі Діані Біч.

Він і справді нагадує рай: пальми, кришталево білий пісочок і прозорий смарагдовий океан. А ми ж летимо на північ, на архіпелаг Ламу, в одне з найстаріших міст Африки.

Фото: Архіпелаг Ламу - одне з найстаріших міст Африки (uk.wikipedia.org)

Маленький літак сідає на сусідньому з Ламу острові з "символічною" назвою Манда. Моторний човен доставить нас на острів Ламу у середньовічне місто з однойменною назвою. Ламу - це не просто одне з найстаріших міст Африки, яке було засновано у 1370 році.

Це також найкраще збережене середньовічне місто Африки. Вузькі вулички з кольоровими будинками та віслюками, різьблені дерев'яні двері у стилі суахілі, старий форт з базаром і запах риби - це враження, які залишаються з вами на все життя.

Фото: Колоніальна архітектура Ламу (Андрій Бондаренко)

По Ламу доведеться ходити пішки. Річ у тому, що на острові Ламу немає жодної дороги й жодного транспортного засобу! Єдиний транспорт тут - це віслюки, які гарно доповнюють пейзажі середньовічного міста.

Щоб скупатися в Атлантичному океані, треба прогулятися близько 5 кілометрів до сусіднього містечка Шела. Шела - чисте й охайне поселення з білосніжними будинками та замком, оточене піщаними дюнами та пальмовими лісами. Зовсім поруч - порожній пляж, який тягнеться на десятки кілометрів, і на якому немає жодної людини.

Фото: Шела - чисте та охайне поселення з білосніжними будинками й замком (Андрій Бондаренко)

Завершити африканську подорож Кенією варто у традиційному морському ресторанчику, щоб посмакувати лобстерами, кальмарами, баракудою та іншими морськими делікатесами. Велика тарілка морської їжі обійдеться у 30$ на двох. Пам'ятайте, що алкоголю на Ламу немає зовсім.

Але вірю, що це не зіпсує ваші враження від архіпелагу, який, можливо, у недалекому майбутньому стане справжнім раєм для туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали про "гастрономічну столицю" Туреччини та унікальні місця країни на кордоні з Сирією.

Також пропонуємо почитати про небезпечний вулкан на острові Саво у Тихому океані, який відвідав український мандрівник Вадим Івлєв.