Альтернатива Карпатам. В чем преимущества и особенности зимнего отдыха у моря в Одессе

C 25 декабря авиакомпания МАУ запускает прямые зимние рейсы между Одессой и Ивано-Франковском. Одесситы смогут летать на зимние курорты Карпат, а у жителей Ивано-Франковской области появится возможность побывать в нестандартной – зимней Одессе.

РБК-Украина рассказывает, зачем зимой ехать на летний курорт, в чем "фишка" зимнего отдыха на побережье и какие преимущества у тех, кто захочет приехать зимой в Одессу.

Какое будет расписание рейсов

25 декабря и 8 января рейсы будут осуществляться в 11:55 из Одессы и в 14:10 из Ивано-Франковска. После 16 января прямые перелеты останутся в то же время, но будут осуществляться по воскресеньям.

Такое расписание удобно для туристов, которые планируют отдыхать, например, в Буковеле, всю неделю. Но предполагаем, что часть туристов будет возвращаться домой раньше, поэтому часть кресел из Ивано-Франковска в Одессу смогут выкупить туристы из Прикарпатья, которым интересно увидеть Одессу зимой.

Фото: Новогодняя елка в Одессе (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Как добраться из аэропорта Одессы в центр

Общественный транспорт из аэропорта – это боль: у нас почти отсутствует недорогой транспорт, соединяющий аэропорт и город. В аэропорт ездит только троллейбус №14 и маршрутка №117, и при этом довольно нечасто.

У местных таксистов, которые встречают прилетающих, ценник неадекватный - около 300 грн. Но с ними практически никто не ездит. Спасают ситуацию только такси, которые можно вызвать через приложение. В зависимости от района доехать можно за 120-180 грн. 180 - такой прайс будет за поездку в центр города.

Фото: Зимние тематические локации в Одессе (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Фото: Замерзший пирс (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Преимущества зимнего отдыха у моря:

Такая поездка отлично подойдет тем, кто не любит большие скопления людей;

Цены в гостиницах падают в разы, всегда есть выбор и свободные места (кроме праздников);

Пустые пляжи – можно часами прогуливаться и не встретить ни души;

Свежий йодистый воздух – не хуже, чем морозный воздух в Карпатах;

Для поездки на море зимой не понадобится дорогая лыжная экипировка;

Зимой у моря тоже есть чем занять своих детей: пляжи - как большая песочница, спортивные площадки в парках и у моря.

Фото: Дикий пляж в Одессе зимой (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Какая погода в Одессе зимой

Зимой в Одессе погода разная и зависит от месяца. В декабре, как правило, теплее, но пасмурно и частые туманы. Все вокруг серое и грустное, но зато можно услышать, как гудит маяк. Это фирменный звук всех портовых городов – в туман маяки передают кораблям звуковые сообщения.

А вот в январе и феврале с солнцем уже намного лучше. Правда и температура падает – морозно, но солнечно. Иногда выпадает снег, временами очень много снега. Настолько много, что город останавливается на несколько дней. А иногда в Одессе замерзает море. По-настоящему, далеко к горизонту простирается ледяное поле, по которому гуляют одесситы и катают на санках детей.

Фото: Пирс на пляже Ланжерон (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Но такое явление было в последний раз в 2012 году, хотя море замерзало и в другие годы, но не так интенсивно. В общем, это нужно видеть – если случится в эту зиму сильный мороз, значит надо срочно ехать. Потому что глобальное потепление и шансы увидеть торосы и льдины на пляже совсем невелики. В общем, разная погода и температура в Одессе зимой: от +10 до -20 градусов мороза. Как повезет.

Что делать на пляже зимой?

Гулять, причем в любую погоду (главное, чтобы было без осадков). Вообще, масштабы одесских пляжей можно увидеть только в низкий сезон.

Прогулки по пляжам – это чисто зимняя история, в это время года они пустые и свободные от подстилок и шезлонгов. Вода в море становится чистая и прозрачная, а в солнечную погоду не уступает цветом океану на Мальдивах.

Фото: Пляж Ланжерон (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Фото: Зимний шторм (Ирина Савина/для РБК-Украина)

А еще в Одессе есть Трасса Здоровья, ведущая от пляжа Ланжерон через Аркадию к 16 станции Большого Фонтана (общая протяженность – около 14 км). По ней одесситы любят гулять, бегать и крутить педали велосипедисты. В солнечную погоду весь город выходит на приморский променад, чтобы дышать йодистым воздухом, останавливаться во вкусных кофейнях и ресторанах.

Рестораны у моря, которые хочется посоветовать:

"Terrace. Sea View" на Ланжероне – вкусный кофе и десерты, при желании бокал просекко с видом на морскую гладь. Или "Санторини" у пляжа Фонтан – тут большая терраса, на которой можно в хорошую погоду пить глинтвейн, и вкусная кухня – по выходным варят обеды на открытом огне.

Фото: Зима, котики на Трассе Здоровья (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Если вам покажется мало прогулок у моря, есть несколько классических городских маршрутов, рассчитанных на три часа прогулки. Вот один из них, по ходу которого вы увидите все основные достопримечательности:

от Оперного по Приморскому к Французской колоннаде и через Тещин мост; далее по ул. гоголя мимо Шахского дворца и дома с Атлантами; затем по Гаванной в Горсад и на Дерибасовскую.

В одесские дворы уже практически невозможно попасть без проводника или экскурсовода, который за отдельную плату откроет кодовые замки. Но если поехать на Молдованку, можно еще попасть в старые перекошенные дворики, где пока нет замков и засовов. А заодно прогуляться в выходной день по Староконке – блошиному рынку, на котором из многочисленного хлама можно выудить настоящие раритетные сокровища.

Рестораны, кофейни и бары Одессы

Поесть в Одессе – святое дело! Только будьте готовы к тому, что одесские заведения не сосредоточены на одном пятачке, как во Львове. Гуляя по городу, всегда можно найти приличное место, где можно вкусно и с колоритом поесть.

Фото: В разных локациях Одессы можно найти немало оригинальных заведений для завтраков, обедов и ужинов (instagram.com/12_coffee_and_croissants)

Завтраки:

"Pepe" (Канатная, 60) – десять видов французских пирогов с начинкой из лука с беконом, мяса с грибами, брынзы со шпинатом. А еще – пироги с черникой, пирожные, модные десерты. И отличный кофе! Средний чек – 150 грн.

"12 Круассанов" (Ланжероновская, 12). Если утром вам достаточно чашки кофе и свежего круассана – идите сюда. Кафе находится прямо возле Оперного театра, а видов круассанов здесь больше, чем двенадцать. Средний чек за круассан и кофе – 150 грн.

"Benedikt" (Садовая, 19) – завтраки с 9:00 до позднего вечера. Причем из разных стран мира – от израильской шакшуки до нью-йоркских бейглов с ростбифом. А еще тут вкусно готовят яйца-бенедикт, кофе приличный. Средний чек за завтрак плюс кофе – 200 грн.

Обедать и ужинать:

"Котелок" (Садовая, 17) - атмосфера парижского бистро и черноморские морепродукты. Готовят мидии по-бельгийски. Средний чек на одного – 550 грн.

Odessa Food Market (Греческая, 24) – аналог есть в Киеве с фудкортами разных кухонь и типов блюд: рыба, мясо, устрицы, домашняя, итальянская, китайская и вегетарианская кухня. Средний чек зависит от типа блюд. Морепродукты – от 300 грн.

"Хаджибей" (Екатериненская, 31) – татарская кухня по вменяемой цене. Здесь вкусно готовят татарские чебуреки, плов, шурпу, янтыки, подают кофе по-турецки и восточные сладости. Средний чек на одного – 200 грн.

Фото: Атмосфера парижского бистро и черноморские морепродукты (instagram.com/kotelok_mussels_bar)

Культурная программа. От пищи земной к пище духовной

Если устали гулять по городу, значит нужно попасть на культурные мероприятия. А заодно и погреться в одном из музеев или театров. Что касается музеев, то я не стану рекомендовать что-то стандартное и скучное.

В Одессе есть музеи, в которые выделяются нетипичным подходом к подаче экскурсий. Например, Одесский художественный музей – OFAM. Здесь неформальная подача экскурсий: вас не забьют датами и непонятными терминами, все проходит довольно живо и понятно.

Фото: Приморский бульвар в снегу (Ирина Савина/для РБК-Украина)

В "Одесском художественном", кроме колоссальной экспозиции живописи, часто проходят выставки современных художников и фотографов. А еще есть экскурсия в подземный грот, расположенный под стенами музея. Входной билет и экскурсии – от 100 грн., посещение грота – 80 грн.

Музей "Коньячного Искусства" Шустова расположен на коньячном заводе Шустова (Мельницкая,13). Здесь можно принять участие в одной из экскурсий: обзорная по истории коньячного дела в Одессе или с дегустацией местных коньяков.

А еще можно самому скупажировать коньяки, как это делают профессиональные "Метр де Ше" (мастер погреба). Один интерьер музея стоит того, чтобы увидеть потолок из бутылок и всевозможные аппараты для дистиллята. Цена билета – от 100 грн., экскурсия с дегустацией – от 250 грн.

Фото: Зима, оперный театр (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Музей личных коллекций им. А. В. Блещунова – маленький уютный музей, устроенный в бывшей коммунальной квартире, где жил альпинист и коллекционер Александр Владимирович Блещунов.

Он был неординарной личностью. Путешествуя, собирал коллекции посуды, вееров, предметов искусства и различную утварь. Плюс его многочисленные друзья – одесская богема и спортсмены-альпинисты привозили артефакты и предметы из разных стран. После его смерти муниципалитет выкупил коммуналку и устроил в ней удивительный музей, который похож на шкатулку с сокровищами, привезенными со всего света. Цена билета – 30 грн.

Если хотите пойти в театр, обязательно запланируйте Одесский оперный – он входит в пятерку красивейших театров Европы. Если не любите оперу или балет, зайдите хотя бы на обзорную экскурсию. Если соберетесь побывать на спектакл, имейте в виду, что в праздничные дни билеты разлетаются, как пирожки. На новогодние праздники традиционно идет "Щелкунчик". Цены на билеты в театр – от 100 грн.

Фото: Памятник Дюку в снегу (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Театр на Чайной – любимая одесситами экспериментальная творческая лаборатория. Здесь ставят оригинальные спектакли по пьесам классиков и современников, которые не оставят равнодушным никого. Цена билета – от 100 грн.

Где остановиться в Одессе: цены на отели

Если летом все стремятся найти отель или квартиру поближе к морю, то зимой актуальнее быть в эпицентре событий.

Идеальный вариант – жилье в центре города, в пешей доступности к основным достопримечательностям. Даже если и пройдетесь разок по Трассе здоровья, то все остальное время вы проведете в центре города.

Фото: Отель Бристоль, Одесса (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Зимой, по сравнению с летом, ценники приятно падают (но не в праздничные дни!). В середине января можно найти двухместный номер в отеле от 1000 грн за ночь, а в апартаментах разместиться вообще за 600 грн.

Например, в отеле Wine&Pillow Hotel by Frapollі двухместный номер стоит 956 грн, чуть дороже в дизайнерском отеле UNO – 1200 грн.

Еще одна "фишка" зимы – СПА-отели с теплым бассейном, в которых можно на время забыть про мороз, становятся доступнее по цене в сравнении с высоким сезоном.

В Stella Residence Club номера от 1800 грн в сутки, Londonskaya SPA Hotel – от 1800 грн за двухместное проживание, в Hotel Bristol – от 2800 грн.

Напомним, ранее мы писали об особенностях зимней поездки в Португалию.

Также мы составили маршрут по глубинке Франции для изучения локальной культуры.