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Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 07:55
Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое Фото: Деревни в глубинке Франции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ирина Савина

Маршрут путешествия по глубинке страны для изучения "настоящей" Франции

Мечтаете о Париже? Безусловно, это прекрасный город. Но душа Франции живет во французской деревне. Чтобы увидеть настоящую Францию, нужно ехать в глубинку – туда, где чтут традиции, изготавливают сыр и вино, где нет столичного лоска.

Когда-то мне попался на глаза список самых красивых городков и деревушек.

Оказалось, что много деревень из этого списка находятся в Бургундии - Франш-Конте и Провансе. Поставив точки на карте, мы решили объехать эти деревушки, замки, аббатства и шато.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Дороги Прованса (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Флавиньи-сур-Озрен – деревня из фильма "Шоколад"

Я запланировала визит в деревушку Флавиньи-сур-Озрен потому, что люблю пересматривать фильм "Шоколад". Когда я узнала, что это место существует на карте Бургундии, без сомнений включила в наш маршрут путешествия.

В доме, где снимали шоколадную лавку, мы увидели заколоченные двери, которые давно никто не то, что не смазывал – даже не открывал. Зато на главной площади обнаружили аутентичное кафе с бургундскими улитками, потрясающим пирогом с яблоками и сыром tarte a I’Epoisses et aux pommes.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлоеЗамки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Колоритная деревушка Флавиньи-сур-Озрен (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Флафиньи оказался маленьким сонным городком, в котором стариков больше, чем молодых. А многие дома и вовсе под вывеской "продается". На некоторых зданиях портреты тех, кто здесь когда-то жил. Мне это показалось мило, подобную идею я встречала в Лиссабоне в районе Альфама.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Недалеко от фабрики стоит просто сказочный бон-бон-мобиль, который развозит конфеты своим заказчикам (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Еще в Флавиньи есть маленький магазинчик с анисовыми конфетами Anis de Ravigny. Драже по рецепту, придуманному монахами ещё в 1591 году, и до сих пор производят на территории аббатства.

Рядом с фабрикой стоит просто сказочный бон-бон-мобиль, который развозит конфеты своим заказчикам.

Шатонеф-ан-Аксуа – старинная крепость над Бургундским каналом

Сюда мы приехали ради замка Шатонеф, который был построен на стратегическом месте между Дижоном и Отеном. Сейчас это замок-музей в фантастически аутентичной деревушке.

Сверху видны холмы и канал Бургундии, а внутри городка все сохранилось так же, как было много веков назад.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлоеЗамки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: В аутентичной деревушке расположен замок-музей (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Мы зашли попить кофе в открытую таверну – внутри горел камин, на стенах висели картины, из маленьких окошек струился вечерний свет. Я будто провалилась в прошлое, хотя второй день путешествия не прекращала из него выныривать.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Замок Шатонеф (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Аббатство Фонтене, спрятанное среди бургундских холмов

Золотой век Бургундии пришелся на период 11-15 века, когда были построены сразу несколько выдающихся монастырей, которые теперь включены в список наследия ЮНЕСКО.

Аббатство Фонтене спряталось от посторонних глаз среди лесистых холмов, где даже не ловит ни одна сеть мобильных операторов.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлоеЗамки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлоеЗамки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Аббатство Фонтене находится посреди лесистых холмов (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Аббаты-цистерцианцы знали толк в уединенной жизни, читали вечерами молитвы в огромной церкви, ковали плуги в собственной кузнице и не знали горя. Пока не пришла французская революция, после которой аббатство закрылось и было продано семье Монгольфье – той самой, братья которой стали основателями воздухоплавания.

Семюр-ан-Осуа – крепость в петле реки Армансон

Еще один из красивейших городков Бургундии, сохранивший старый замок, покрытые брусчаткой улицы и древние костелы.

Город на холме огибает речка Армансон, зажав петлей замок на холме, она образовала полуостров с отвесными стенами. Этот город соединяют с "большой землей" средневековые мосты – Пон-Жоли и Пон-де-Мини. Именно эти мостики привлекли внимание своей живописностью, заставив примчаться, чтобы увидеть эту средневековую красоту.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Потрясающе красивые средневековые мосты в городке Семюр-ан-Осуа (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Семюр когда-то был могучей крепостью, защищавшую город. Замок в настоящее время частично полуразрушен, но сохранились высокие башни и главная стена, подпирающая внутреннюю часть города.

Здесь ничего не изменилось со времен средневековья. Все так же вовремя бьет колокол в церкви Нотр-Дам и так же течет река Арманкон, обнимая со всех сторон маленький и уютный городок.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлоеЗамки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Семюр-ан-Осуа (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Везле – на пути Камино де Сантьяго

В Везле мы заехали по пути из Семюра в Отен – здесь находится базилика Святой Марии Магдалины. От нее начинается один из маршрутов Камино де Сантьяго, ведущих в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

На узких улочках этой средневековой деревни бок о бок расположены дома в романском стиле и эпохи Возрождения. В Везле мы заглянули в аббатство, прошлись по городу и съели огромные гужере – заварные булочки с сыром.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Базилика Святой Марии Магдалины в Везле (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Дальше дорога лежит по ущелью реки Кюр, на котором построены старинные мельницы.

Возле одной мы остановились, чтобы просто посмотреть – мельницу, которую переоборудовали в жилой дом. Из нее вышел хозяин и пригласил нас полюбоваться ее чудесным превращением в жилое пространство. Парижанин выкупил это чудо и теперь живет внутри старинной мельницы.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлоеЗамки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Мельница в Везле (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Отен – здесь учился Бонопарт

Отен – один из старейших городков Франции, известный прежде всего своим романским собором Сен-Лазар, вход над которым украшает арка с очень выразительными скульптурами на тему рая и ада. В Отене до сих пор сохранились римские стены и развалины.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Один из старейших городков Франции – Отен (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Дело в том, что город был основан еще во времена ранней Римской Империи императором Августом и был римской столицей галльских племен Эдуи. А еще в Отёне учился Наполеон Бонапарт – будущий император бродил по той же брусчатке, по которой мы прогуливались под дождем.

Горд – "Хороший год" в Провансе

Деревушка Горд, расположенная на живописном прованском холме, известна по фильму "Хороший год".

Здесь проходили съемки, и атмосфера в нем передана идеально – сонный городишко, в который иногда заезжают стайки туристов, чтобы поесть в кафе на главной площади. Вокруг простираются провансальские долины, засаженные виноградниками и оливами.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлоеЗамки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: В деревушке Горд снимали фильм "Хороший год" (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Рядом находится аббатство 12-го века – Senanque Abbey с самым известным лавандовым полем. А еще в десяти километрах находится шато Chateau la Canorgue, где проходили основные съемки фильма.

В шато туристам вход воспрещен – это частная территория. Но перед входом находится та самая винодельня, в которую можно приехать и продегустировать местное вино, купить парочку бутылок, поболтать с продавцами и, если повезет, то и с хозяевами поместья.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Шато возле деревушки Горд (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Мустье Сент-Мари – ворота в ущелье Вердон

Маленькая деревушка Мустье Сент-Мари стала своеобразными "воротами" в Вердонское ущелье.

В этом удивительном месте в 5 веке нашей эры поселились монахи – на скале, куда ведут крутые ступени, был построен монастырь и часовня Нотр-Дам-де-Бовуар.

Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлоеЗамки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое

Фото: Деревушка Мустье Сент-Мари (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Над ними сияет позолоченная звезда, подвешенная на цепи, растянутой между двумя скалами.

По легенде, звезду привез из крестового похода рыцарь Бозон де Блак в знак благодарности богу за освобождение из сарацинского плена. Место и вид отсюда очень красивые, а соседство с ущельем, в котором летом можно провести активный день – байдарки и трекинг, делают его еще привлекательнее для туристов.

Напомним, мы писали, где дегустировать вино в Европе: лучшие локации и маршруты.

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