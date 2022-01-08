Альтернатива Карпатам. У чому переваги та особливості зимового відпочинку біля моря в Одесі

C 25 грудня авіакомпанія МАУ запускає прямі зимові рейси між Одесою та Івано-Франківськом. Одесити зможуть літати на зимові курорти Карпат, а у мешканців Івано-Франківської області з'явиться можливість побувати в нестандартній – зимовій Одесі.

РБК-Україна розповідає, навіщо взимку їхати на літній курорт, в чому "фішка" зимового відпочинку на узбережжі й які переваги у тих, хто захоче приїхати взимку в Одесу.

Який буде розклад рейсів

25 грудня та 8 січня рейси здійснюватимуться об 11:55 з Одеси та о 14:10 з Івано-Франківська. Після 16 січня прямі перельоти залишаться в той же час, але будуть здійснюватися щонеділі.

Такий розклад зручний для туристів, які планують відпочивати, наприклад, в Буковелі, весь тиждень. Але припускаємо, що частина туристів буде повертатися додому раніше, тому частину крісел з Івано-Франківська до Одеси зможуть викупити туристи з Прикарпаття, яким цікаво побачити Одесу взимку.

Фото: Новорічна ялинка в Одесі (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Як дістатися з аеропорту Одеси до центру

Громадський транспорт з аеропорту - це справжній біль: у нас майже відсутній недорогий транспорт, що з'єднує аеропорт та місто. В аеропорт їздить тільки тролейбус №14 і маршрутка №117, і при цьому досить нечасто.

У місцевих таксистів, які зустрічають прилітаючих, цінник неадекватний - близько 300 грн. Але із ними практично ніхто не їздить. Рятують ситуацію лише таксі, які можна викликати через додаток. Залежно від району доїхати можна за 120–180 грн. 180 – такий прайс буде за поїздку до центру міста.

Фото: Зимові тематичні локації в Одесі (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Фото: Замерзлий Пірс (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Переваги зимового відпочинку біля моря:

Така поїздка відмінно підійде тим, хто не любить великі скупчення людей;

Ціни у готелях падають в рази, завжди є вибір та вільні місця (крім свят);

Порожні пляжі - можна годинами прогулюватися та не зустріти ні душі;

Свіже йодисте повітря - не гірше, ніж морозне повітря в Карпатах;

Для поїздки на море взимку не знадобиться дороге лижне екіпірування;

Взимку біля моря теж є чим зайняти своїх дітей: пляжі - як велика пісочниця, спортивні майданчики в парках і біля моря.

Фото: Дикий пляж в Одесі взимку (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Яка погода в Одесі взимку

Взимку в Одесі погода різна і залежить від місяця. У грудні, як правило, тепліше, але похмуро і часті тумани. Все навколо сіре і сумне, але зате можна почути, як гуде маяк. Це фірмовий звук всіх портових міст - у туман маяки передають кораблям звукові повідомлення.

А ось в січні та лютому з сонцем нвже абагато краще. Правда й температура падає - морозно, але сонячно. Іноді випадає сніг, часом дуже багато снігу. Настільки багато, що місто зупиняється на кілька днів. А іноді в Одесі замерзає море. По-справжньому, далеко до горизонту простягається крижане поле, по якому гуляють одесити й катають на санках дітей.

Фото: Пірс на пляжі Ланжерон (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Але таке явище було останній раз у 2012 році, хоча море замерзало і у інші роки, але не так інтенсивно. Загалом, це потрібно бачити - якщо трапиться в цю зиму сильний мороз, значить треба терміново їхати. Тому що глобальне потепління і шанси побачити тороси й крижини на пляжі зовсім невеликі. Загалом, різна погода і температура в Одесі взимку: від +10 до -20 градусів морозу. Як пощастить.

Що робити на пляжі взимку?

Гуляти, причому в будь-яку погоду (головне, щоб було без опадів). Взагалі, масштаби одеських пляжів можна побачити тільки в низький сезон.

Прогулянки пляжами - це чисто зимова історія, в цей час року вони порожні та вільні від підстилок і шезлонгів. Вода в морі стає чиста і прозора, а в сонячну погоду не поступається кольором океану на Мальдівах.

Фото: Пляж Ланжерон (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Фото: Зимовий шторм (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

А ще в Одесі є Траса Здоров'я, що веде від пляжу Ланжерон через Аркадію до 16 станції Великого Фонтану (загальна протяжність – близько 14 км). По ній одесити люблять гуляти, бігати і крутити педалі велосипедисти. У сонячну погоду все місто виходить на Приморський променад, щоб дихати йодистим повітрям, зупинятися у смачних кав'ярнях і ресторанах.

Ресторани біля моря, які хочеться порадити:

"Terrace. Sea View " на Ланжероні-смачна кава і десерти, при бажанні келих просекко з видом на морську гладь. Або "Санторіні" біля пляжу Фонтан – тут велика тераса, на якій можна в гарну погоду пити глінтвейн, і смачна кухня – у вихідні варять обіди на відкритому вогні.

Фото: Зима, котики на трасі Здоров'я (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Якщо вам прогулянок біля моря здаватиметься мало, є кілька класичних міських маршрутів, розрахованих на три години прогулянки. Ось один з них, по ходу якого ви побачите всі основні визначні пам'ятки:

від Оперного по Приморському до Французької колонади та через Тещин міст; далі по вул. гоголя повз шахського палацу й будинку з Атлантами; потім по Гаванній в Міськсад і на Дерибасівську.

В Одеські двори вже практично неможливо потрапити без провідника або екскурсовода, який за окрему плату відкриє кодові замки. Але якщо поїхати на Молдованку, можна ще потрапити в старі перекошені дворики, де поки немає замків і засувів. А заодне прогулятися у вихідний день по Староконці - блошиному ринку, на якому з численного мотлоху можна вивудити справжні раритетні скарби.

Ресторани, кав'ярні та бари Одеси

Поїсти в Одесі - свята справа! Тільки будьте готові до того, що одеські заклади не зосереджені на одному п'ятачку, як у Львові. Гуляючи по місту, завжди можна знайти пристойне місце, де можна смачно і з колоритом поїсти.

Фото: В різних локаціях Одеси можна знайти немало оригінальних закладів для сніданків, обідів і вечерь (instagram.com/12_coffee_and_croissants)

Сніданки:

"Pepe" (Канатна, 60) – десять видів французьких пирогів з начинкою з цибулі з беконом, м'яса з грибами, бринзи зі шпинатом. А ще – пироги з чорницею, тістечка, модні десерти. І відмінна кава! Середній чек - 150 грн.

"12 Круасанів" (Ланжеронівська, 12). Якщо вранці вам достатньо чашки кави і свіжого круасану - йдіть сюди. Кафе знаходиться прямо біля Оперного театру, А видів круасанів тут більше, ніж дванадцять. Середній чек за круасан і каву - 150 грн.

"Benedikt" (Садова, 19) – сніданки з 9:00 до пізнього вечора. Причому з різних країн світу - від ізраїльської шакшуки до нью-йоркських бейглів з ростбіфом. А ще тут смачно готують яйця-бенедикт, кава пристойна. Середній чек за сніданок плюс кава - 200 грн.

Обідати і вечеряти:

"Котелок" (Садова, 17) - атмосфера паризького бістро і чорноморські морепродукти. Готують мідії по-бельгійськи. Середній чек на одного - 550 грн.

Odessa Food Market (Грецька, 24) - аналог є в Києві з фудкортами різних кухонь і типів страв: риба, м'ясо, устриці, домашня, італійська, китайська і вегетаріанська кухня. Середній чек залежить від типу страв. Морепродукти - від 300 грн.

"Хаджибей" (Катерининська, 31) – татарська кухня за адекватною ціною. Тут смачно готують татарські чебуреки, плов, шурпу, янтики, подають каву по-турецьки і східні солодощі. Середній чек на одного - 200 грн.

Фото: Атмосфера паризького бістро та чорноморські морепродукти (instagram.com/kotelok_mussels_bar)

Культурна програма. Від їжі земної до їжі духовної

Якщо втомилися гуляти містом, значить потрібно потрапити на культурні заходи. А заодне і погрітися в одному з музеїв або театрів. Що стосується музеїв, то я не стану рекомендувати щось стандартне і нудне.

В Одесі є музеї, в які виділяються нетиповим підходом до подачі екскурсій. Наприклад, Одеський художній музей – OFAM. Тут неформальна подача екскурсій: вас не заб'ють датами і незрозумілими термінами, все проходить досить жваво і зрозуміло.

Фото: Приморський бульвар в снігу (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

В" Одеському художньому", крім колосальної експозиції живопису, часто проходять виставки сучасних художників і фотографів. А ще є екскурсія в підземний грот, розташований під стінами музею. Вхідний квиток та екскурсії - від 100 грн., відвідування грота – 80 грн.

Музей "Коньячного Мистецтва" Шустова - розташований на коньячному заводі Шустова (Мельницька,13). Тут можна взяти участь в одній з екскурсій: оглядова з історії коньячної справи в Одесі або з дегустацією місцевих коньяків.

А ще можна самому скупажувати коньяки, як це роблять професійні "Метр де Ше" (майстер льоху). Один інтер'єр музею варто того, щоб побачити стелю з пляшок і всілякі апарати для дистиляту. Ціна квитка - від 100 грн., екскурсія з дегустацією - від 250 грн.

Фото: Зима, оперний театр (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Музей особистих колекцій ім. А. В. Блещунова - маленький затишний музей, влаштований в колишній комунальній квартирі, де жив альпініст і колекціонер Олександр Володимирович Блещунов.

Він був неординарною особистістю. Подорожуючи, збирав колекції посуду, віял, предметів мистецтва і різне начиння. Плюс його численні друзі - одеська богема і спортсмени-альпіністи привозили артефакти і предмети з різних країн. Після його смерті муніципалітет викупив комуналку і влаштував в ній дивовижний музей, який схожий на шкатулку зі скарбами, привезеними з усього світу. Ціна квитка - 30 грн.

Якщо хочете піти в театр, обов'язково заплануйте Одеський оперний - він входить до п'ятірки найкрасивіших театрів Європи. Якщо не любите оперу або балет, зайдіть хоча б на оглядову екскурсію. Якщо зберетеся побувати на виставі, майте на увазі, що в святкові дні квитки розлітаються, як пиріжки. На новорічні свята традиційно йде "Лускунчик". Ціни на квитки в театр - від 100 грн.

Фото: Пам'ятник Дюку в снігу(Ірина Савіна / для РБК-Україна)

Театр на Чайній - улюблена одеситами експериментальна творча лабораторія. Тут ставлять оригінальні вистави за п'єсами класиків і сучасників, які не залишать байдужим нікого. Ціна квитка - від 100 грн.

Де зупинитись в Одесі: ціни на готелі

Якщо влітку всі прагнуть знайти готель або квартиру ближче до моря, то взимку актуальніше бути в епіцентрі подій.

Ідеальний варіант – житло в центрі міста, в пішій доступності до основних визначних пам'яток. Навіть якщо і пройдетеся разок Трасою здоров'я, то весь інший час ви проведете в центрі міста.

Фото: Готель Брістоль, Одеса (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Взимку, у порівнянні з літом, цінники приємно падають (але не у святкові дні!). В середині січня можна знайти двомісний номер в готелі за ціною від 1000 грн за ніч, а в апартаментах розміститися взагалі за 600 грн.

Наприклад, в готелі Wine&Pillow Hotel by Frapollі двомісний номер коштує 956 грн, трохи дорожче в дизайнерському готелі UNO - 1200 грн.

Ще одна "фішка" зими - СПА-готелі з теплим басейном, в яких можна на якийсь час забути про мороз, стають доступнішими за ціною в порівнянні з високим сезоном.

В Stella Residence Club номери від 1800 грн в добу, Londonskaya SPA Hotel - від 1800 грн за двомісне проживання, в Hotel Bristol - від 2800 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про особливості зимової поїздки до Португалії.

Також ми склали маршрут глибинкою Франції для вивчення локальної культури.