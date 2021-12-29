В Абу-Даби ужесточают правила въезда: что изменится

Власти изменили правила проведения массовых мероприятий

Комитет Абу-Даби по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями обновляет правила въезда на территорию эмирата, пишет Gulf News.

Власти эмирата вводят пропускной режим въезда на территорию столицы.

Так, с 30 декабря 2021 года в эмират будут допускать только вакцинированных обладателей "зеленого" статуса в приложении Al Hosn или отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID-19 для невакцинированных. Срок годности ПЦР-теста составляет 96 часов.

Власти Абу-Даби продолжат использование EDE-сканеров для быстрого выявления зараженных коронавирусом на въездах в столицу из других эмиратов. Сканеры, разработанные Исследовательским институтом EDE в Абу-Даби, могут выявлять заражение COVID-19 с помощью электромагнитных волн.

Присутствие частиц РНК коронавируса в организме человека помогает устройству выдать результат тестирования немедленно. Сканеры не собирают персональные данные с автомобилистов. В настоящее время EDE сканеры установлены в торговых центрах столичного эмирата.

Кроме этого, власти Абу-Даби изменили правила при проведении массовых мероприятий и свадеб, семейных торжеств. Так, заполнять площадки гостями теперь разрешено только на 60%.

В закрытых помещениях разрешено принимать не более 50 гостей, на свежем воздухе – не более 150. При этом в жилых домах разрешено собираться компанией максимум в 30 человек.

Фото: Власти Абу-Даби вводят пропускной режим въезда на территорию столицы (unsplash.com/faisal-manga)

На общественные мероприятия допускаются только обладатели "зеленого" статуса, а приложении Al Hosn, отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до мероприятия. На всех площадках обязателен к соблюдению масочный режим.

Комитет также пообещал усилить контроль за соблюдением норм профилактики, чтобы сохранять низкий уровень заражения COVID-19 на территории столицы.

Власти также призвали население избегать людных мест, придерживаться правила социального дистанцирования и регулярно мыть руки.

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