От Дубая до Таиланда: названы самые красивые пляжи мира для отдыха в 2022 году

Дубайский пляж Al Sufouh Beach по своей красоте уступил только мальдивскому

Пляж Аль-Суфух (Al Sufouh Beach) в Дубае был назван вторым по красоте пляжем в мире, сообщает издание The National.

Сообщается, что этот пляж вошел в десятку самых красивых в мире.

Дубайский пляж Al Sufouh Beach по своей красоте уступил только мальдивскому: возглавил список Niyama Private Island Beach — пляж, расположенный на Мальдивских островах/

Также в пятерку лидеров вошли Bai Sao во Вьетнаме, Cape Drastis в Греции и Pensacola Beach в США.

Пляж Аль-Суфух называют пляжем "черного дворца" (Black Palace), поскольку располагается недалеко от королевских резиденций. Он считается одним из скрытых жемчужин Дубая. Этот пляж считается "секретным", так как далеко не каждый знает сюда дорогу.

Фото: Пляж Al Sufouh возле отеля отель Burj Al Arab (unsplash.com/darcey-beau)

Al Sufouh — это зона релаксации посреди шумного мегаполиса, куда приходят отдохнуть местные жители и опытные туристы. С берега можно полюбоваться фантастическими видами на море, восходом и закатом, искусственные острова Palm Jumeirah и знаменитый отель Burj Al Arab.

10 самых красивых пляжей мира

1. Частный пляж острова Нияма, Мальдивы.

2. Пляж Аль-Суфух, Дубай, ОАЭ.

3. Бай Сао, Фукуок, Вьетнам.

4. Мыс Драстис, Корфу, Греция.

5. Пенсакола-Бич, Флорида, США.

6. Бамбург-Бич, Нортумберленд, Великобритания.

7. Пляж Нумана-Альта, Италия.

8. Пляж Рейли, Краби, Таиланд.

9. Побережье На Пали, Кауаи, Гавайи, США.

10. Белый пляж Боракая, Филиппины.

Напомним, ранее мы писали, зрители со всего мира смогут наблюдать фантастическое шоу в прямом эфире в Дубае в новогоднюю ночь на небоскребе Бурдж-Халифа.

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