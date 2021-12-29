В Абу-Дабі посилюють правила в'їзду: що зміниться

Влада змінила правила проведення масових заходів

Комітет Абу-Дабі з управління надзвичайними ситуаціями, кризами та стихійними лихами оновлює правила в'їзду на територію емірату, пише Gulf News.

Влада емірату вводить пропускний режим в'їзду на територію столиці.

Так, від 30 грудня 2021 року до емірату допускатимуть лише вакцинованих володарів "зеленого" статусу в додатку Al Hosn або негативних результатів ПЛР-тесту на COVID-19 для невакцинованих. Термін придатності ПЛР-тесту становить 96 годин.

Влада Абу-Дабі продовжить використання EDE-сканерів для швидкого виявлення заражених коронавірусом на в'їздах до столиці з інших еміратів. Сканери, розроблені Дослідницьким інститутом EDE в Абу-Дабі, можуть виявляти зараження COVID-19 за допомогою електромагнітних хвиль.

Присутність частинок РНК коронавірусу в організмі людини допомагає пристрою видати результати тестування негайно. Сканери не збирають особисті дані з автомобілістів. Зараз сканери EDE встановлені в торгових центрах столичного емірату.

Крім цього влада Абу-Дабі змінила правила під час проведення масових заходів та весіль, сімейних свят. Так, заповнювати майданчики гостями тепер можна лише на 60%.

У закритих приміщеннях можна приймати не більше 50 гостей, на свіжому повітрі – не більше 150. При цьому в житлових будинках дозволено збиратися компанією максимум у 30 осіб.

Фото: Влада Абу-Дабі вводить пропускний режим в'їзду на територію столиці (unsplash.com/faisal-manga)

На громадські заходи допускаються лише володарі "зеленого" статусу, а додаток Al Hosn, негативних результатів ПЛР-тестів на COVID-19, зробленого не раніше ніж за 48 годин до заходу. На всіх майданчиках обов'язкове дотримання маскового режиму.

Комітет також пообіцяв посилити контроль за дотриманням норм профілактики, щоб зберегти низький рівень зараження COVID-19 на території столиці.

Влада також закликала населення уникати людних місць, дотримуватися правил соціального дистанціювання та регулярно мити руки.

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