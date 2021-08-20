"Результат превзошел ожидания": для каких путешественников Украина стала "туристической меккой" этим летом

Туристов, которые едут в Украину из-за рубежа, становится все больше. За первое полугодие 2021 года количество иностранных путешественников увеличилось на 9% по сравнению с последними 6 месяцами 2020 года.

Хотя больше всего в Украине в этом году приехало гостей из Европы, на втором месте оказались туристы из стран Азиатского региона. Такие данные обнародовало Государственное агентство развития туризма Украины на своей странице в Facebook.

В этом году Украина приняла 1,5 млн посетителей из разных стран – это на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2 млн человек), и на 75% меньше, чем за первых пол года 2019 года (6 млн гостей).

Настоящий "туристический бум" начался в Украине весной - количество посетителей за второй квартал 2021 года стало в четыре раза выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Откуда в Украину ехали туристы в 2021 году

Две трети иностранцев, которые приезжали в Украину в этом году – европейцы.

"70% иностранцев, посетивших Украину - европейцы (на 10% меньше прошлогоднего показателя), 24% - представители стран Азиатского региона (на 8% больше чем в 2020 году), 2,8% приехали из Северной Америки и лишь 1,7% - граждане Африканского континента", — посчитали в Гостуризме.

Фото: Пешеходная зона в центре Киева (Андрей Коваль/РБК Украина)

Наибольший рост турпотоков отметили из Саудовской Аравии (в 40 раз), США (на 69,6% - 34 тыс. человек), Израиля (на 26%), Армении, Грузии (на 40%), Азербайджана. Традиционно много гостей приезжали из Молдовы (368 тысяч), России (198 тыс.), Румынии (109 тыс.), Беларуси (96 тыс.) – вероятно, что значительная часть этих людей побывали с рабочими целями, и Турции (93 тыс.).

В то же время, на фоне пандемии, украинцы в 2021 году на 15% чаще выезжали за границу по сравнению с прошлым годом. Наши туристы в условиях закрытых границ многих стран открыли для себя новые локации для отдыха.

Например, в Доминикане за первые 6 месяцев этого года побывали 35 тыс. туристов (рост на 238%), в Катаре побывали 11,5 тыс. украинцев, на Мальдивах – 10 тыс. посетителей, в Танзании – 7 тысяч туристов, на Шри-Ланке – 2,5 тыс. путешественников.

Фото: Майдан Независимости - туристическая локация в центре Киева (Виталий Носач / РБК Украина)

Рекордный турпоток: цифры продолжают расти

В этом году прослеживается положительная динамика роста количества иностранных туристов в Украине, говорит в комментарии РБК-Украина глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

"Самым ярким примером является Королевство Саудовская Аравия - рынок, с которым мы активно работаем в течение последнего года. В прошлом году состоялась отмена туристических виз для граждан из стран Арабского залива, а с июня этого года компания Flynas запустила первые прямые авиарейсы и результат даже превзошел все ожидания", — рассказывает она.

Туристическая статистика Украины (2015-2021, въезд иностранных граждан, выезд украинцев за границу): ГАРТ

Численность граждан из Саудовской Аравии возросла в 40 раз. За весь 2020 год их было всего 540, а за первые шесть месяцев 2021 их прибыло уже более 14 тысяч - и эта цифра продолжает увеличиваться с геометрической прогрессией, отмечает глава Госагентства развития туризма Украины.

Фото: Озеро в Буковеле летом (koruna.ua)

"А если учесть еще июль и август, то цифра будет еще более невероятной. Этих туристов, прежде всего, привлекают горы, леса и влажный климат, поэтому больше всего по душе им пришлась Западная Украина. А Буковель этого лета превратился в настоящую "туристическую мекку" для арабских туристов", — отмечает Марьяна Олеськив.

Напомним, ранее глава Гостуризма в колонке для РБК-Украина рассказывала, почему в Украину массово едут туристы из Саудовской Аравии.

Также мы писали, чем украинцам интересны страны Персидского залива.