"Результат перевершив очікування": для яких мандрівників Україна стала "туристичною меккою" цього літа

Туристів, які їдуть в Україну з-за кордону, стає все більше. За перше півріччя 2021 року кількість іноземних мандрівників збільшилась на 9% у порівнянні з останніми 6 місяцями 2020 року.

Хоча найбільше всього в Україну в цьому році приїхало гостей із Європи, на другому місці опинилися туристи з країн Азійського регіону. Такі дані оприлюднило Державне агентство розвитку туризму України на своїй сторінці у Facebook.

Цього року Україна прийняла 1,5 млн відвідувачів з різних країн – це на 31% менше за аналогічний період минулого року (2 млн осіб), і на 75% менше, ніж за перших пів року 2019 року (6 млн гостей).

Справжній "туристичний бум" почався в Україні навесні - кількість відвідувачів за другий квартал 2021 року стала у чотири рази вищою, ніж за аналогічний період 2020 року.

Звідки в Україну їхали туристи у 2021 році

Дві третини іноземців, які приїжджали в Україну в цьому році – європейці.

"70% іноземців, що відвідали Україну - європейці (на 10% менше від минулорічного показника), 24% - представники країн Азійського регіону (на 8% більше ніж у 2020 році), 2,8% приїхали з Північної Америки та лише 1,7% - громадяни Африканського континенту", - порахували в Держтуризмі.

Фото: Пішохідна зона в центрі Києва (Андрій Коваль/РБК-Україна)

Найбільший ріст турпотоків відзначили з Саудівської Аравії (у 40 разів), США (на 69,6% - 34 тис. осіб), Ізраїлю (на 26%), Вірменії, Грузії (на 40%), Азербайджану. Традиційно багато гостей приїжджали із Молдови (368 тисяч), Росії (198 тис.), Румунії (109 тис.), Білорусі (96 тис.) – ймовірно, що значна частина цих людей побували з робочими цілями, та Туреччини (93 тис.).

Водночас, на тлі пандемії, українці у 2021 році на 15% частіше виїжджали за кордон у порівнянні з минулим роком. Наші туристи в умовах закритих кордонів багатьох країн відкрили для себе нові локації для відпочинку.

Наприклад, у Домінікані за перші 6 місяців цього року побували 35 тис. туристів (ріст на 238%), в Катарі побували 11,5 тис. українців, на Мальдівах – 10 тис. відвідувачів, у Танзанії – 7 тисяч туристів, на Шрі-Ланці – 2,5 тис. мандрівників.

Фото: Майдан Незалежності - туристична локація в центрі Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рекордний турпотік: цифри продовжують зростати

Цього року прослідковується позитивна динаміка відновлення кількості іноземних туристів в Україні, говорить у коментарі РБК-Україна голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

"Найяскравішим прикладом є Королівство Саудівська Аравія - ринок, з яким ми активно працюємо протягом останнього року. Торік відбулося скасування туристичних віз для громадян з країн Арабської затоки, а з червня цього року компанія Flynas запустила перші прямі авіарейси, і результат навіть перевершив усі очікування", - розповідає вона.

Туристична статистика України (2015-2021, в'їзд іноземних громадян, виїзд українців за кордон): ДАРТ

Чисельність громадян з Саудівської Аравії зросла в 40 разів. За весь 2020 рік їх було лише 540, а за перші шість місяців 2021 їх прибуло вже понад 14 тисяч - і ця цифра продовжує збільшуватись з геометричною прогресією, зазначає очільниця Держагентства розвитку туризму України.

Фото: Озеро в Буковелі влітку (koruna.ua)

"А якщо врахувати ще липень та серпень, то цифра буде ще більш неймовірною. Цих туристів, насамперед, приваблюють гори, ліса та вологий клімат, тому найбільше до душі їм припала західна Україна. А Буковель цього літа перетворився на справжню "туристичну мекку" для арабських туристів", - відзначає Мар'яна Олеськів.

Нагадаємо, раніше голова Держтуризму у колонці для РБК-Україна розповідала, чому в Україну масово їдуть туристи із Саудівської Аравії.

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