Вопреки панедмии: украинские путешественники начали новую поездку по миру на велосипедах

Карантин – не повод сидеть дома. В то время, когда границы многих популярных у туристов стран закрыты, стоит отрывать для себя доступные регионы с новой, неожиданной стороны.

Участники проекта "Двухколесные хроники" Ярина Квитка и Владимир Муляр и 4-летний сын Марко Муляр несмотря на мировую пандемию начали свою новую велосипедную поездку.

На этот раз семья отправилась в Турцию и рассказала РБК-Украина о карантинных ограничениях в этой живописной стране.

Идея снова путешествовать за границу возникла у путешественников после недавней поездки втроем в украинские Карпаты.

"Начало мировой пандемии я встретил в Перу. Пока путешествовал по Южной Америке, Ярина с Марком жили на Обирке (хутор в Черниговской области - Ред.). Тогда с большими трудностями вернулся в Украину. Однако сидеть долго в четырех стенах мы не можем - дорога зовет. Поэтому после удачного путешествия уже втроем в Карпаты, мы решили отправиться дальше", - рассказывает Владимир.

Несмотря на карантинные ограничения, выбор страны для заграничного путешествия был очевидным: Турция - одна из немногих стран, которые в условиях пандемии позволяют въезд украинцам практически без ограничений.

Фото: Семья путешественников (пресс-служба)

По Турции – в масках

Стартовала путешествующая команда из города Измир на берегу Эгейского моря. Далее семья отправилась к побережью южной Аданы.

Маршрут экспедиции "Двухколесных хроник" выглядит так:

Измир - Сигачик - Кушадасы - Бодрум - Мармарис - Фетхие - Ликийская тропа - Кемер - Анталия - Алания - Мерсин - Адана.

В Турции карантин выходного дня официально не распространяется на иностранных туристов, однако, по словам Ирины, не всем полицейским это известно. Поэтому, когда однажды семья гуляла Измиром после 20 часов, местные правоохранители порекомендовали им немедленно завершать прогулку.

"Мы уже неделю в Турции, и вот что можем сказать: все люди везде, кроме дома, носят маски. На велосипедах жители катаются в масках, идут гулять по улице – также только в масках. Некоторые даже в собственных авто продолжают ездить в маске", - говорят украинские путешественники.

Семья несколько раз пыталась пренебрегать правилом. За полчаса в Измире их дважды останавливала полиция и просила одеть защитные маски.

"В ресторанах есть нельзя. Большинство из них закрыты. А те, что работают, продают только еду "на вынос", - делится впечатлениями Ирина.

Фото: Правило надевать маски в Турции придерживаются все (пресс-служба)

Среди официально заявленных правительством карантинных ограничений действуют такие:

ежедневно комендантский час с 21:00 по 5:00;

карантин выходного дня с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника;

продуктовые магазины работают только на доставку;

рестораны работают только на доставку;

граждане в возрасте от 65 лет и младше 20 лет не имеют права пользоваться общественным транспортом;

вход в торговые центры только по HES-коду (телефонный код, содержащий информацию о местоположении и истории перемещений человека).

Поскольку с Ириной и Владимиром путешествует их сын Марко, семья, кроме велосипедов, использует специальный трейлер.

Также велопутешуственники планируют ночевать в палатках. Такой вариант устройства на ночлег для команды остается основным в путешествиях. Муляры питаются местной пищей, но всегда возят с собой походную печку Бонда и все необходимое для автономного приготовления блюд.

Фото: На солнечном побережье "Турции" (пресс-служба)

35 стран на двух колесах

Проект "Двухколесные хроники" стартовал в 2009 году. Тогда путешественники совершили путешествие на велосипедах из Крыма в Абхазию. За 11 лет Ярина Квитка и Владимир Муляр побывали на велосипедах в 35 странах и преодолели более 50 тыс. км.

В рамках проекта, в частности, были осуществлены экспедиции: "Мраморное кольцо" (Турция, Румыния, Болгария, 2010), "Страна сокровищ" (из Ужгорода до Луганска, 2011), "От Карпат до Апеннин" (Польша, Словакия, Австрия, Словения, Италия, 2012), "Черно-белые истории" (Беларусь, Россия, Финляндия, 2013), "Украина-Австралия" (13 стран Европы и Азии, 2014-2016).

С помощью своего музыкального проекта "Фолькнеры" путешественники популяризируют украинскую культуру во время путешествий. Также изучают культуру других народов, ведут блог и снимают видеоролики, которые еженедельно показывают на своем YouTube канале .

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