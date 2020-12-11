Попри пандемію: українські мандрівники почали нову подорож світом на велосипедах

Карантин – не привід сидіти вдома. У той час, коли кордони багатьох популярних у туристів країн закриті, варто відривати для себе доступні регіони з нового, неочікуваного боку.

Учасники проекту "Двоколісні хроніки" Ярина Квітка, Володимир Муляр і 4-річний син Марко Муляр попри світову пандемію розпочали свою нову велосипедну мандрівку.

Цього разу сім’я вирушила у Туреччину і розповіла РБК-Україна про карантинні обмеження у цій мальовничій країні.

Ідея знову подорожувати за кордон виникла у мандрівників після нещодавньої поїздки утрьох в українські Карпати.

"Початок світової пандемії я зустрів у Перу. Поки мандрував Південною Америкою, Ярина з Марком жили на Обирку (хутір у Чернігівській області - Ред.). Тоді з великими труднощами повернувся в Україну. Проте сидіти довго у чотирьох стінах ми не можемо - дорога кличе. Тому після вдалої мандрівки вже утрьох в Карпати, ми вирішили помандрувати далі", - розповідає Володимир.

Зважаючи на карантинні обмеження, вибір країни для закордонної подорожі був очевидним: Туреччина - одна з небагатьох країн, які в умовах пандемії дозволяють в’їзд українцям практично без обмежень.

Фото: Родина мандрівників (прес-служба)

Туреччиною – в масках

Стартувала мандрівна команда з міста Ізмір на березі Егейського моря. Далі родина вирушила узбережжям до південної Адани.

Маршрут цьогорічної експедиції "Двоколісних хронік" виглядає так:

Ізмір - Сіґачік - Кушадаси - Бодрум - Мармаріс - Фетхіє - Лікійська стежка - Кемер - Анталія - Аланія - Мерсін - Адана.

У Туреччині карантин вихідного дня офіційно не поширюється на іноземних туристів, проте, за словами Ярини, не всім поліцейським про це відомо. Тож, коли одного разу сім’я гуляла Ізміром після 20 години, місцеві правоохоронці порекомендували їм негайно завершувати прогулянку.

"Ми уже тиждень в Туреччині, і ось що можемо сказати: усі люди скрізь, крім дому, носять маски. На велосипедах жителі катаються у масках, йдуть гуляти вулицею – також лише в масках. Дехто навіть у власних авто продовжує їздити в масці", - кажуть українські мандрівники.

Сім'я декілька разів намагалася нехтувати правилом. За півгодини в Ізмірі їх двічі зупиняла поліція і просила одягнути захисні маски.

"У ресторанах їсти не можна. Більшість з них закриті. А ті, що працюють, продають лише їжу "на виніс", - ділиться враженнями Ярина.

Фото: Правила вдягати маски у Туреччині дотримуються всі (прес-служба)

Серед офіційно заявлених урядом карантинних обмежень діють такі:

щодня комендантська година з 21:00 по 5:00;

карантин вихідного дня з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка;

продуктові магазини працюють лише на доставку;

ресторани працюють лише на доставку;

громадяни віком від 65 років та молодші 20 років не мають права користуватися громадським транспортом;

вхід у торгові центри лише за HES-кодом (телефонний код, що містить інформацію про місце перебування та історію переміщень людини).

Оскільки з Яриною та Володимиром подорожує їхній син Марко, сім’я, окрім велосипедів, використовує спеціальний трейлер.

Також веломандрівники планують ночувати в наметах. Такий варіант облаштування на ночівлю для команди залишається основним в подорожах. Муляри харчуються місцевою їжею, але завжди возять зі собою похідну пічку Бонда і все необхідне для автономного приготування страв.

Фото: На сонячному узбережжі "Туреччини" (прес-служба)

35 країн на двох колесах

Проект "Двоколісні хроніки" стартував 2009 року. Тоді мандрівники здійснили подорож на велосипедах з Криму до Абхазії. За 11 років Ярина Квітка та Володимир Муляр побували на велосипедах 35 країн і подолали понад 50 тис. км.

У межах проекту, зокрема, були здійснені експедиції: "Мармурове кільце" (Туреччина, Румунія, Болгарія, 2010), "Країна скарбів" (з Ужгорода до Луганська, 2011), "Від Карпат до Апеннін" (Польща, Словаччина, Австрія, Словенія, Італія, 2012), "Чорно-білі історії" (Білорусь, Росія, Фінляндія, 2013), "Україна-Австралія" (13 країн Європи та Азії, 2014-2016).

Через свій музичний проект "Фолькнери" мандрівники популяризують українську культуру під час подорожей. Також вивчають культуру інших народів, ведуть блог та знімають відеоролики, які щотижня показують на своєму YouTube каналі .

Нагадаємо, ми писали про тонкощі відпочинку на молодому гірськолижному курорті Туреччини - Кайсері.

Також ми розповідали, чим цікаві зимові екскурсії в Каппадокії.