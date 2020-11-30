Мягкий климат и новые трассы: все тонкости отдыха на молодом горнолыжном курорте Турции

Фото: Эрджиес, Турция (wikimedia.org)

Основные факты о Кайсери для украинских туристов

Молодой и перспективный. Если бы Кайсери вел личный профиль в соцсети, это стало бы отличным его описанием.

Но мы планируем рассказать немного больше. Ведь считаем вопиющей несправедливостью то, что для украинского туриста Турция больше про "all inclusive", чем про активный горнолыжный отдых. Начнем с краткого резюме.

Главное, что стоит знать туристам о Кайсери

Кайсери - это областной центр в турецком регионе с одноименным названием. Его "визитная карточка", основная достопримечательность и украшение - потухший вулкан Эрджиес. За последние 10 лет его склоны приглянулись тысячам европейских туристов. И всё не просто так.



Во-первых, здесь действительно идеальный климат. Местные не знают, что такое жуткий мороз. И нам это на руку. С ноября по апрель здесь все наслаждаются огромным количеством снега и комфортными -5°C.

Фото: Эрджиес, Турция (wikimedia.org)

Во-вторых, здесь очень по-домашнему. Душевные местные, небольшие рыночки с домашними вкусностями и атмосфера неспешности. Здесь все идет своим чередом. Как вы уже догадались, город компактный, поэтому все - в шаговой доступности. А от аэропорта до центра ехать не больше 15 минут.

В-третьих, не горнолыжкой единой. Не будем впадать в крайности и пересказывать длинную и богатую историю города.

Скажем только одно: город строили арабы, хетты, греки, римляне и византийцы. Переименовывали турки-сельджуки, и уже современные турки наполнили эту местность уникальной атмосферой.

И, что немаловажно и о чем мы еще не раз скажем, - курорт относительно молодой. Именно поэтому весь возможный спортивный инвентарь и соответствующее оборудование выглядит так, будто только что с конвейера. То же касается всей сферы обслуживания: здесь к каждому гостью подходят индивидуально и с душой.



И немного о цифрах:

- 2 часа полета - и вы в аэропорту Кайсери. Еще 15 минут - и фотографируете панорамный вид с окон своего отельного номера.

Кстати, большинство отелей для горнолыжного отдыха на склонах Эрджиес расположены в самом Кайсери.

Фото: Крепость эпохи сельджуков в Кайсери (wikimedia.org)

К подножью горы регулярно ходит специальный отельный трансфер, так что переживать нечего. Да и после насыщенного дневного катания можно организовать вечерний шопинг в одном из торговых центров в городе. Здесь очень хороший ценник на популярные бренды.

- От самого города до горнолыжной Эрджиес - около 20 минут на авто.

- Здесь расположены 34 трассы разного уровня сложности общей протяженностью 102 километра. Будет где разогнаться или научиться.

- 14 подъемников и 5 эскалаторов. Пропускная способность - 26 750 человек в час, поэтому никаких очередей здесь не будет.

- Высота катания - от 2360 до 3346 метров.

- Кстати, здесь есть 154 снежные пушки. А это значит, что здесь весь сезон будет снег.

Теперь об основных тонкостях путешествия



Покатать на Эрджиес можно и нужно уже в этом сезоне. В свете актуальных мировых событий, приятно то, что для пересечения турецкой границы ПЦР-тест не нужен.

А большинство туроператоров предлагает специальные условия бронирования и расширенный страховой полис. Этим, к слову, советуем активно пользоваться.

Фото: От города Кайсери до самой Эрджиес - около 20 минут на авто (pixabay.com)

Прямые рейсы из Киева осуществляет украинская авиакомпания SkyUp Airlines. Есть возможность бесплатно провезти горнолыжное снаряжение весом до 23 кг в довесок к основному багажу и ручной клади.

Пускай именно этой зимой с вами случится снежная Эрджиес. И мы уверены - вы друг другу понравитесь.

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