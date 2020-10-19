Много новых направлений: рейсы, которые запускаются из Украины уже скоро

Фото: Авиакомпания Windrose запускает рейсы на Балканы (РБК-Украина)

Новые осенние и зимние рейсы на Балканы от авиакомпаний

Для украинцев этой осенью открываются новые направления, куда можно полететь с туристической целью. Одно из таких направлений, куда авикомпании начинают продавать билеты – Балканские страны.

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) начала продажу билетов на рейсы в Сербию и Северную Македонию из киевского аэропорта "Борисполь". Авиакомпания "SkyUp" открыла продажу билетов в Болгарию по маршруту "Киев-София-Киев" на период зимних праздников.

РБК-Украина изучило, когда можно планировать отдых в балканских странах.

Фото: Улицы в Белграде (pixabay.com)

Как будут летать туристы

Первые рейсы состоятся в столицу Македонии Скопье 6 декабря, и в столицу Сербии Белград – 7 декабря. Авиакомпания планирует частоту полетов дважды в неделю. В Скопье из Киева можно будет вылететь в четверг и воскресенье, а в Белград – в понедельник и пятницу.

Билеты стоят: на маршрут Киев-Скопье - от 7 400 грн в обе стороны, на Киев-Белград — от 7 500 грн в обе стороны. В стоимость билетов входит провоз 23 кг багажа и 7 кг ручной клади.

Первые рейсы в Болгарию запланированы с 23 декабря 2020 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Стоимость билетов: Киев-София – от 1248 гривен без багажа, София-Киев – от 1062 без багажа. Окончание полетной программы ожидается 30 января 2021 года.

Фото: Авиакомпании "Windrose" и "SkyUp" полетят в Македонию, Сербию и Болгарию в декабре (РБК-Украина)

Что нужно знать о правилах въезда

И Сербия, и Македония разрешают въезд украинцам с туристической целью. При въезде в Сербию не требуется сертификат с негативным результатом ПЦР-теста. Не предусмотрена и самоизоляция или карантин для туристов, страховка от COVID-19 не обязательна.

Результаты тестов будут спрашивать только у туристов, которые въезжают с территории Сербии из Болгарии, Румынии, Хорватии и Северной Македонии.

Въезд в Македонию украинцам также разрешен без предъявления сертификата с негативным результатом ПЦР-теста на COVID-19 и прохождения самоизоляции.

По данным информационного портала "Visit Ukraine", с 1 октября по 30 ноября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает негативный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

Фото: Авиакомпании планируют выполнять по два рейса в неделю (РБК-Украина)

Рейсы в Словению перенесли

Еще одна балканская страна разрешает въезд украинцам и отменила с 1 октября обязательную самоизоляцию при наличии негативного результата ПЦР-теста – Словения. Однако оказалось, что на туристов разрешение не распространяется.

Авиакомпания "Роза Ветров" отложила запуск рейсов в столицу Словении Любляны, который анонсировали на 24 октября. Информацию о переносе полетов компания опубликовала 13 октября.

"Сегодня от полиции аэропорта "Любляна" авиакомпанией получено разъяснение, что на данное время, в условиях COVID-19, пересечение границы разрешено только по причинам чрезвычайной необходимости, к которым туризм не относится", - сообщили на сайте авиакомпании.

В компании уточнили, что в связи с тем, что большую часть пассажиров составляют туристы, начало выполнения рейсов перенесено до момента получения официального разрешения поездок с целью туризма.

На официальном сайте Полиции Словении уточняется, что "лица, выезжающие из третьих стран, перечисленные в "красном" или "оранжевом" списке, по-прежнему обязаны обосновывать срочность своей поездки в Словению".

Как объяснила в комментарии РБК-Украина Александра Булава, руководитель словенского отдела туроператора "Go Slovenia", в Словении еще действуют ограничения на несрочные путешествия для граждан третьих стран.

В авиакомпаниях обращают внимание на то, что сейчас еще неизвестны требования касательно путешествий в зимний период. Поэтому во избежание недоразумений стоит дополнительно проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета.

Напомним, мы писали, в какую страну украинцы чаще всего бронируют туры для отпуска.

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