Много существенных изменений: что будет с авиаперелетами в Украине осенью

Фото: Самолет в аэропорту (РБК-Украина)

Отменяют ли авиакомпании рейсы из-за запрета въезда иностранцам

Много украинцев рассчитывают отдохнуть осенью, когда солнце уже не такое палящее, цены на курортах ниже, а дети пошли в школу. Но недавно принятое Кабинетом Министров постановление о временном запрете въезда иностранцев с 28 августа по 28 сентября с целью туризма в Украину создала много колебаний во всей сфере.

Под вопрос поставили возможности полетов из Украины, что и стало темой "номер один" в туристическом сообществе. Ведь, кроме чартерных рейсов туроператоров, каждый день выполняются и регулярные рейсы: они обычно чувствительны к введению новых правил и ограничений. Сразу появились слухи о том, что некоторые авиакомпании отменят целый ряд важных рейсов.

Как на самом деле новые правила въезда иностранцев в Украину могут повлиять на заграничный отдых украинцев в ближайшие два месяца - сентябрь и октябрь, - в материале РБК-Украина.

Что происходит с чартерами на курорты

Из открытой информации в системе поиска авиабилетов видим, что некоторые авиакомпании не только не сокращают, но и открывают новые направления. А в пресс-службе украинских авиалиний Sky Up для РБК-Украина сообщают, что открывают новые рейсы в ОАЭ и Индонезию.

Так, до Дубая можно будет долететь с 26 сентября чартерными рейсами из Киева, а в октябре – из Львова и Харькова. С 23 октября авиалинии начинают летать на Бали. Вылеты запланированы из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Херсона.

Также с 1 сентября авиакомпания “Азур Эйр Украина” уже открыла новые авиарейсы в Турцию. Из Киева в турецкие Бодрум, Даламан и Анталию рейсы летают ежедневно, из Львова и Харькова в Анталию – тоже ежедневно, в Даламан - дважды в неделю и у Бодрум - раз в неделю.

Фото: Отменяют ли рейсы авиакомпании из-за запрета въезда иностранцам? (РБК-Украина

С 19 августа были запущены прямые рейсы из Запорожья d Даламан и Бодрум. Также чартерная программа полетов в ОАЭ и Доминиканской Республики стартует уже в начале октября.

А как насчет регулярных сообщений?

Турецкий лоукост Pegasus на своем сайте публикует доступные прямые регулярные рейсы из городов Украины в турецкие Измир, Бодрум, Даламан, Стамбул и Анкару, поэтому отмены или сокращения рейсов пока не наблюдаем.

Авиалинии Turkish Airlines также не меняли расписания полетов, и сейчас можно приобрести билеты на все рейсы из Украины в Турцию, которые выполнялись в августе. Так, из Киева, Львова, Харькова, Запорожья, Херсона и Одессы украинцы могут свободно попасть регулярным прямым рейсом в Стамбул или купить билет с пересадкой до курортов Турции.

При этом авиакомпания МАУ существенно сократила свою программу полетов на период с 1 сентября до 24 октября. Сейчас еще выполняются прямые сообщения из городов Украины в Анталию, Бодрум, Даламан, Дубай и Ереван с актуальным расписанием до 13 сентября. С 14 сентября полностью отменены рейсы в Мадрид, Барселону, Женеву, Берлин и Кишинев.

Также была сокращена частота по направлениям: Дюссельдорф, Брюссель и Тель-Авив. По обновленной программе полетов рейсы МАУ будут осуществляться из Украины в 18 городов: Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дубай, Каир, Дюссельдорф, Мюнхен, Тбилиси, Баку, Ереван, Стамбул, Тель-Авив, Прагу, Мадрид и Нью-Йорк.

По причине низкого количества бронирований Ирландский лоукост Ryanair в начале октября приостановил полеты на около 70% маршрутов из Украины во второй половине сентября.

Венгерский лоу-кост Wizz Air отменил пять рейсов из городов Украины в Будапешт, но причиной стали ограничения на международные путешествия со стороны венгерских властей из-за распространения COVID-19.

Фото: Некоторые авиакомпании сокращают программы полетов, а другие – добавляют новые направления (РБК-Украина)

Балтийская авиакомпания airBaltic с 6 октября откроет прямой рейс из Вильнюса в Киев. Рейсы будут выполняться трижды в неделю из аэропорта "Борисполь". Среди доступных рейсов авиалиний также есть рейсы "Киев-Рига" и "Рига-Одесса".

Авиакомпания Lufthansa возобновит рейсы между Мюнхеном и Киевом с 2 октября вместо 7 сентября.

Количество чартеров может уменьшиться

По мнению некоторых представителей бизнеса, введение запрета въезда для иностранцев приведет к тому, что авиакомпании сократят направления перевозок пассажиров. Ведь иностранцы – это существенная часть клиентов, которые едут в Украину с целью бизнеса, туризма, и тому подобное.

Так, бывший гендиректор компании Sky Up, а сейчас - совладелец брокерской компании "СА авиасервис" Евгений Хайнацкий в комментарии РБК-Украина говорит, что такое нововведение может привести к сокращению направлений уже восстановленных полетов регулярных рейсов.

По его мнению, из-за закрытых границ со многими странами нет того количества пассажиров на рейсах, которое позволило бы перевозчикам выйти как минимум на безубыточность.

"Все надеются, что ограничения для иностранцев не будет продолжаться в октябре". Относительно чартерных рейсов в туристические страны, то сейчас в большинстве случаев путешествуют именно украинцы. А закрытие границ не повлияет на их мобильность и желание отдохнуть. Такому пассажиропотоку больше доставляет хлопот введение тестирования на COVID-19 странами. Украинцы не могут сделать тесты в таких городах как Львов, Днепр и другие из-за недостатка лабораторий", отмечает эксперт.

От этого сейчас идет сокращение программ региональных рейсов в Египет – в страну, которая с 1 сентября ввела обязательные тесты для пересечения границы. Если ситуация в ближайшее время не изменится, количество чартерных рейсов с туристической целью в популярных стран может критически уменьшиться, говорит он.

Тем временем в "Anex Tour" считают, что запрет никаким образом не влияет на украинских туристов, которые хотят просто выехать на отдых за границу.

В пресс-службе МАУ в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявили: "К сожалению, данные мероприятия еще больше усугубляют авиационный кризис. Это приведет к еще большему количеству отмен и сокращений перелетов".

Авиакомпании восприняли изменения лояльно, но некоторые рейсы отменили

В разговоре с Zahid.net глава международного аэропорта имени Даниила Галицкого (Львов) Татьяна Романовская заявляет:

“Мы рады тому, что на сегодня ни одно стабильных направлений не отменено. То есть даже сегодня "Австрийские авиалинии" таки полетели. Они вывели такую стратегию, что “лучше мы будем отменять по датам, чем заберем вообще рейсы”. Это нас порадовало. Мало того, “Польские авиалинии" с завтрашнего дня увеличивают частоту (полетов - ред.). Это в основном потому, что их пассажиры – это наши украинские эмигранты".

Фото: Чартерами путешествуют преимущественно украинцы (РБК-Украина) (РБК-Украина)

По ее мнению, плохо то, что сегодня уже было несколько отмен рейсов.

"Авиакомпания Ryanair отменила три итальянских направления на две недели – но мы не очень переживаем, потому что те же направления имеет Wizz Air. То есть, в принципе, авиакомпании очень лояльно отнеслись к этой информации. Потому что если они сегодня совсем отменят те рейсы, которые уже возобновляемые и немножко уже получили загрузку, тогда мы совсем забудем о них на полгода", - добавляет она.

В пресс-центре турецких авиалиний Pegasus заявили, что связи с неопределенностью ситуации не будут накладывать штрафы в случае смены авиабилетов, которые были приобретены в период с 27 августа по 31 октября через систему бронирования авиакомпании. Данные исключения не работают для агентств, которые используют глобальные системы бронирования: для них штрафы продлжат действовать.

Судя из графиков полетов ряда авиакомпаний, постановление о запрете въезда иностранцев на территорию Украины в период 28 августа – 28 сентября вряд ли напрямую повлияет на рядового украинского туриста, который путешествует чартерным рейсом по программе туроператора. Также в сентябре сохраняются международные прямые рейсы в Турцию, которыми можно добраться к курортам самостоятельно. Но актуальную информацию надо проверять на сайтах авиалиний.

В то же время ситуация с регулярными рейсами несколько иная: здесь мы видим существенное сокращение международных сообщений или их приостановление. В случае же продления запрета для въезда иностранцев в страну, общая картина может кардинально измениться, говорят опрошенные РБК-Украина эксперты туристического рынка.

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