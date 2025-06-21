Загублений рай. Де знаходяться "Українські Мальдіви" та як туди попасти для відпочинку

Де знаходяться "Українські Мальдіви"

Це місце приваблює мандрівників своїми унікальними пейзажами: кришталево чистою водою бірюзового відтінку та білосніжними піщаними пляжами, які справді створюють відчуття відпочинку на тропічному острові.

Знаходиться ця локація в Черкаському районі Черкаської області, поблизу села Сагунівка, приблизно в 30 кілометрах на південний схід від міста Черкаси.

Як з'явилася ця блакитна перлина

Цей унікальний ландшафт не є повністю природним дивом у первісному сенсі, хоча його краса беззаперечна. Село Сагунівка розташоване на березі Кременчуцького водосховища, яке було створене у 1959-1961 роках внаслідок будівництва Кременчуцької ГЕС.

Для будівництва гідроелектростанції проводилися масштабні роботи з видобутку піску та інших матеріалів.

Українські Мальдіви на Черкащині (фото: facebook.com/jhor.safari)

Ймовірно, саме ці піщані кар'єри та подальше затоплення території та сформували унікальні піщані коси та пляжі з мілководдям, де вода набуває такого яскравого блакитного відтінку.

Таким чином, "Українські Мальдіви" - це результат взаємодії людини та природи, що створили мальовничий куточок відпочинку.

Чим приваблюють "Українські Мальдіви"

Головна "родзинка" цього місця - це, безумовно, чиста, прозора вода неймовірного бірюзового кольору та білий, дрібний пісок. Саме вони викликають асоціації з екзотичними островами.

Тут можна:

Насолодитися пляжним відпочинком. Піщані пляжі ідеально підходять для засмаги та купання. Мілководдя біля берега робить це місце чудовим для відпочинку з дітьми.

Купатися в чистій воді. Завдяки піщаному дну та постійному оновленню води, вона тут є надзвичайно чистою і приємною для плавання.

Займатися кемпінгом. Це улюблене місце для кемпінгу багатьох місцевих жителів та туристів з інших регіонів. Можна легко спуститися машиною до берегів Дніпра і розбити намет.

Українські Мальдіви на Черкащині (фото: facebook.com/jhor.safari)

Відпочити на природі. Сосни, піщані дюни та простори води створюють ідеальні умови для пікніків, прогулянок та релаксу на свіжому повітрі.

Риболовля. Дніпро та Кременчуцьке водосховище відомі своїми рибними запасами, тому це гарне місце для любителів риболовлі.

Відпочити від натовпів та шуму. Пляжі у Сагунівці абсолютно дикі й це варто врахувати при плануванні відпочинку. Тобто, там немає інфраструктури, рятувальників та торгових точок. Але у цьому є і свій "плюс" - там дуже тихо та спокійно.

Українські Мальдіви на Черкащині (фото: facebook.com/jhor.safari)

Як добратися до Сагунівки та де зупинитися

Дістатися до Сагунівки, де розташовані "Українські Мальдіви", можна кількома способами:

Автомобілем

Це найзручніший спосіб. З Черкас до Сагунівки можна доїхати за 30-40 хвилин (близько 30 км) дорогою P-10 (Черкаси - Канів), а потім повернути на Сагунівку. На місці можна легко спуститися до берегів Дніпра.

Автобусом

З Черкаського автовокзалу регулярно відправляються автобуси та маршрутки до Сагунівки. Час у дорозі становить близько 40-50 хвилин. Квитки можна придбати онлайн або на автовокзалі.

Де зупинитися у Сагунівці та поблизу

"Українські Мальдіви" - це переважно місце для "дикого" відпочинку та кемпінгу. Проте, якщо ви шукаєте більш комфортні умови проживання, є кілька варіантів:

Кемпінг

Найпопулярніший варіант - це розбити власний намет прямо на піщаних пляжах або в тіні сосен. Це дозволяє максимально насолодитися природою.

Українські Мальдіви на Черкащині (фото: facebook.com/jhor.safari)

Приватний сектор

У самій Сагунівці та сусідніх селах можна знайти пропозиції від місцевих жителів щодо оренди кімнат або будинків. В селі є все необхідне - заклади громадського харчування, магазини, АЗС, СТО, аптека, пекарня та лікарня.

Бази відпочинку/гостьові будинки

В районі Сагунівки та ближче до Черкас є декілька баз відпочинку та гостьових комплексів, які пропонують різні умови проживання.

Готелі в Черкасах

Якщо ви віддаєте перевагу готельному комфорту, можна зупинитися в Черкасах, а до "Українських Мальдівів" приїжджати на денний відпочинок.