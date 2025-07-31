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Тихі й заховані: неймовірної краси водоспади України, про які мало хто знає

Четвер 31 липня 2025 19:10
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Тихі й заховані: неймовірної краси водоспади України, про які мало хто знає Найкрасивіші водоспади України, про які мало хто знає (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні сотні водоспадів, але більшість туристів їде лише до Шипота чи Пробій. Насправді ж у різних куточках країни заховані тихі й не менш красиві водоспади, де можна побути наодинці з природою.

Про водоспади, які ще залишаються "в тіні" мейнстримових маршрутів, - у добірці РБК-Україна.

Водоспад Женецький Гук (Івано-Франківська область)

Водоспад вважається одним із найвідоміших у Карпатах, але більшість прямує до нього через Буковель, що перетворює маршрут на "туристичне шосе".

Проте є альтернативний шлях - із боку села Микуличин. Тут значно менше людей, а дорога проходить через справжні дикі Карпати. Ідеально, якщо хочете відчути місце по-іншому.

Тихі й заховані: неймовірної краси водоспади України, про які мало хто знає

Гук Женецький водоспад (фото: Вікіпедія)

Водоспад Лазний, Львівська область

Цей водоспад знайдуть лише ті, хто шукає - буквально. Він розташований біля села Довге в Дрогобицькому районі й схований серед лісів.

Кам’яні брили, вологий мох, повна відсутність інфраструктури - місце виглядає, як сцена з фільму "Володар перснів". Лише ви, природа і вода.Тихі й заховані: неймовірної краси водоспади України, про які мало хто знає

Водоспад Лазний, біля с. Довге Дрогобицького району Львівської області (фото: Вікіпедія)

Смотрицький водоспад, Кам’янець-Подільський район

Кам’янець-Подільський славиться своєю фортецею, але мало хто знає, що зовсім поруч є водоспад. Річка Смотрич утворює каньйон із каскадами - тиха локація, куди рідко заходять туристи. Якщо хочете побачити інший Кам’янець - вам сюди.

Тихі й заховані: неймовірної краси водоспади України, про які мало хто знає

Водоспад у Смотрицькому каньйоні (фото: Вікіпедія)

Буковинський водоспад, Чернівецька область

Це не один водоспад, а серія з шести (!) у Путильському районі. Тут немає точних вказівників, жодних кафе та платних входів. Сюди йдуть лише ті, хто дійсно хоче побачити “дикі Карпати” - і вони точно не розчаровуються. Одна з найатмосферніших локацій регіону.

Тихі й заховані: неймовірної краси водоспади України, про які мало хто знає

Середній Гук (фото: Вікіпедія)

Водоспад Ардан, Івано-Франківщина

Невеликий, але дуже мальовничий Пістинський (або Ардан) водоспад ховається серед лісу біля села Пістинь. Дістатися до нього легко - але про нього майже не знають. Затишне місце для тих, хто хоче втекти від людей, але не витрачати півдня на дорогу.

Тихі й заховані: неймовірної краси водоспади України, про які мало хто знає

Водоспад Ардан (фото: Вікіпедія)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Перлини українських Карпат, Discover, Ecoplatform, Вікіпедія, Hiking in Ukraine.

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