У турецьких готелях відмінять "шведський стіл": чого чекати туристам

Готелі для відпочивальників славляться своїми шведськими столами - форматом харчування, коли гість може самостійно сформувати свою тарілку й порцію серед широкого асортименту їжі. Проте в готелях Туреччини від цього можуть відмовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Sabah .

Чому скасовують "шведський стіл"

Згідно зі звітом Турецького фонду запобігання утворенню відходів, у Туреччині щороку викидають у середньому 23 мільйони тонн їжі. Причому приблизно 35% фруктів та овочів ідуть у смітник, навіть не потрапивши на стіл.

Половину всіх відходів становлять сніданки, проте, за словами фахівців, у цьому є й вина закладів харчування.

"Троє чи четверо друзів могли б легко задовольнитися сніданком на двох, але багато закладів нав'язують фіксовану кількість гостей. Вони приносять більше страв. Їжа, яку поклали на тарілку, але навіть не торкалися її, потрапляє прямо у сміття", - каже член Президентської ради з питань сільського господарства та продовольчої політики Рамазан Бінгель.

На його думку, "шведські столи" в готелях - це також марнотратство з тих самих причин.

Комітет, який підготував комплексний звіт щодо боротьби з відходами, представить його президенту Реджепу Ердогану. Після того як це питання винесуть на розгляд парламенту, у Туреччині впровадять правові норми, спрямовані на припинення відходів.

Чого чекати туристам

Система "все включено" в готелях може перейти на систему "à la carte", тобто за меню. Люди замовляють стільки, скільки хочуть з'їсти.

"Замість того щоб вибрати все і не з'їсти, вони виходять з-за столу з продуктами, які обирають, і наїдаються ними", - підсумовує Бігнгель.