ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У турецьких готелях відмінять "шведський стіл": чого чекати туристам

Вівторок 12 серпня 2025 15:28
UA EN RU
У турецьких готелях відмінять "шведський стіл": чого чекати туристам У турецьких готелях готуються зміниии харчування туристів (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Готелі для відпочивальників славляться своїми шведськими столами - форматом харчування, коли гість може самостійно сформувати свою тарілку й порцію серед широкого асортименту їжі. Проте в готелях Туреччини від цього можуть відмовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Sabah.

Чому скасовують "шведський стіл"

Згідно зі звітом Турецького фонду запобігання утворенню відходів, у Туреччині щороку викидають у середньому 23 мільйони тонн їжі. Причому приблизно 35% фруктів та овочів ідуть у смітник, навіть не потрапивши на стіл.

Половину всіх відходів становлять сніданки, проте, за словами фахівців, у цьому є й вина закладів харчування.

"Троє чи четверо друзів могли б легко задовольнитися сніданком на двох, але багато закладів нав'язують фіксовану кількість гостей. Вони приносять більше страв. Їжа, яку поклали на тарілку, але навіть не торкалися її, потрапляє прямо у сміття", - каже член Президентської ради з питань сільського господарства та продовольчої політики Рамазан Бінгель.

На його думку, "шведські столи" в готелях - це також марнотратство з тих самих причин.

Комітет, який підготував комплексний звіт щодо боротьби з відходами, представить його президенту Реджепу Ердогану. Після того як це питання винесуть на розгляд парламенту, у Туреччині впровадять правові норми, спрямовані на припинення відходів.

Чого чекати туристам

Система "все включено" в готелях може перейти на систему "à la carte", тобто за меню. Люди замовляють стільки, скільки хочуть з'їсти.

"Замість того щоб вибрати все і не з'їсти, вони виходять з-за столу з продуктами, які обирають, і наїдаються ними", - підсумовує Бігнгель.

Так само в ресторанах і кафе троє людей зможуть замовити сніданок на двох. Якщо заклад цього не дозволяє, клієнт повинен повідомити про ситуацію до Міністерства торгівлі, і буде виписано штраф.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Туреччина Відпочинок за кордоном
Новини
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа