Пожежа в готелі: що потрібно перевірити перед заселенням та як врятуватися за 5 хвилин

Напередодні у Львові спалахнула пожежа в готелі "Власта" . Але щороку у світі фіксують тисячі пожеж у готелях попри сучасні технології та перевірки. В Україні ризики зростають у сезон обігрівачів або в регіонах із туристичним навантаженням. Як гостям оцінити безпеку самостійно?

Про це в коментарі РБК-Україна розповів готеляр і СЕО "Медвино заміський комплекс відпочинку з сафарі-парком" Артур Снігир.

Що варто знати

Пожежна безпека в готелях регулюється міжнародними та національними стандартами. За словами Снігира, найбільшу загрозу становить людський фактор.

"Найчастіше причини пожеж - це порушення правил пожежної безпеки, несправна електрика або неуважність персоналу й гостей. У нас, як і в багатьох країнах, головна причина - це не техніка, а поведінка", - каже Артур Снігир.

В Україні ці питання регулює ДСНС, а також будівельні норми ДБН В.2.2-20:2008.

Які стандарти діють у світі

Автоматичні системи пожежогасіння. Спринклери, димові детектори та сигналізації обов'язкові в готелях ЄС, США, Японії.

Спринклери, димові детектори та сигналізації обов'язкові в готелях ЄС, США, Японії. Плани евакуації. Вони повинні бути в кожному номері та на поверхах, а виходи - чітко позначені.

Вони повинні бути в кожному номері та на поверхах, а виходи - чітко позначені. Регулярні інспекції. У готелях понад 300 місць обов'язково проводяться навчання персоналу.

У готелях понад 300 місць обов'язково проводяться навчання персоналу. Смарттехнології. Деякі готелі використовують мобільні додатки для сповіщень у разі пожежі.

Які вимоги діють в Україні

"У нас працюють перевірки ДСНС. Якщо готель не проходить, його можуть тимчасово закрити. Але навіть у закладах, які пройшли перевірку, важливо регулярно контролювати стан обладнання", - пояснює Снігир.

Особливу увагу, за його словами, слід приділяти зимовому сезону.

"Взимку ми перевіряємо всі обігрівачі. У Карпатах або інших популярних регіонах буває велике навантаження, і техніка може перегріватись. Це ризик, якщо нею нехтувати", - каже експерт.

Що перевірити гостю

Снігир радить витратити 5-10 хвилин на базові речі:

У номері повинен бути детектор диму. Якщо ви його не бачите або він не працює, одразу скажіть на рецепції.

Знайдіть, де найближчі сходи, і порахуйте, скільки дверей до них - у диму це допоможе.

Перевірте, чи в коридорі є вогнегасник. Дивіться, щоб він не був зачинений чи прострочений.

У номері двері повинні щільно зачинятись, а вікна - відчинятися.

План евакуації має бути або в номері, або на рецепції. Якщо немає, запитайте.

Для сімей важливо пояснити дітям, що робити у разі пожежі.

Що робити в разі пожежі

"Якщо ви відчули запах диму, не панікуйте. Викликайте 101. Доторкніться до дверей: гарячі - не відкривати, краще заблокувати щілини мокрим рушником.

Якщо двері не гарячі, повзіть до виходу, не користуйтеся ліфтом. Якщо застрягли, давайте сигнали з вікна", - каже готеляр.

Ви маєте право спитати, коли була остання перевірка ДСНС. Якщо бачите грубі порушення, не соромтесь звертатися до служби. Безпека важливіша за репутацію закладу.

"Пожежна безпека - це не лише про техніку, а про увагу. І готелю, і гостя. Люди часто просто не дивляться, де вихід, де вогнегасник. А це займає кілька хвилин і може врятувати життя", - підсумовує експерт.