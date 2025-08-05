Пожежа в готелі: що потрібно перевірити перед заселенням та як врятуватися за 5 хвилин
Напередодні у Львові спалахнула пожежа в готелі "Власта". Але щороку у світі фіксують тисячі пожеж у готелях попри сучасні технології та перевірки. В Україні ризики зростають у сезон обігрівачів або в регіонах із туристичним навантаженням. Як гостям оцінити безпеку самостійно?
Про це в коментарі РБК-Україна розповів готеляр і СЕО "Медвино заміський комплекс відпочинку з сафарі-парком" Артур Снігир.
Що варто знати
Пожежна безпека в готелях регулюється міжнародними та національними стандартами. За словами Снігира, найбільшу загрозу становить людський фактор.
"Найчастіше причини пожеж - це порушення правил пожежної безпеки, несправна електрика або неуважність персоналу й гостей. У нас, як і в багатьох країнах, головна причина - це не техніка, а поведінка", - каже Артур Снігир.
В Україні ці питання регулює ДСНС, а також будівельні норми ДБН В.2.2-20:2008.
Які стандарти діють у світі
- Автоматичні системи пожежогасіння. Спринклери, димові детектори та сигналізації обов'язкові в готелях ЄС, США, Японії.
- Плани евакуації. Вони повинні бути в кожному номері та на поверхах, а виходи - чітко позначені.
- Регулярні інспекції. У готелях понад 300 місць обов'язково проводяться навчання персоналу.
- Смарттехнології. Деякі готелі використовують мобільні додатки для сповіщень у разі пожежі.
Які вимоги діють в Україні
"У нас працюють перевірки ДСНС. Якщо готель не проходить, його можуть тимчасово закрити. Але навіть у закладах, які пройшли перевірку, важливо регулярно контролювати стан обладнання", - пояснює Снігир.
Особливу увагу, за його словами, слід приділяти зимовому сезону.
"Взимку ми перевіряємо всі обігрівачі. У Карпатах або інших популярних регіонах буває велике навантаження, і техніка може перегріватись. Це ризик, якщо нею нехтувати", - каже експерт.
Що перевірити гостю
Снігир радить витратити 5-10 хвилин на базові речі:
- У номері повинен бути детектор диму. Якщо ви його не бачите або він не працює, одразу скажіть на рецепції.
- Знайдіть, де найближчі сходи, і порахуйте, скільки дверей до них - у диму це допоможе.
- Перевірте, чи в коридорі є вогнегасник. Дивіться, щоб він не був зачинений чи прострочений.
- У номері двері повинні щільно зачинятись, а вікна - відчинятися.
- План евакуації має бути або в номері, або на рецепції. Якщо немає, запитайте.
- Для сімей важливо пояснити дітям, що робити у разі пожежі.
Що робити в разі пожежі
"Якщо ви відчули запах диму, не панікуйте. Викликайте 101. Доторкніться до дверей: гарячі - не відкривати, краще заблокувати щілини мокрим рушником.
Якщо двері не гарячі, повзіть до виходу, не користуйтеся ліфтом. Якщо застрягли, давайте сигнали з вікна", - каже готеляр.
Ви маєте право спитати, коли була остання перевірка ДСНС. Якщо бачите грубі порушення, не соромтесь звертатися до служби. Безпека важливіша за репутацію закладу.
"Пожежна безпека - це не лише про техніку, а про увагу. І готелю, і гостя. Люди часто просто не дивляться, де вихід, де вогнегасник. А це займає кілька хвилин і може врятувати життя", - підсумовує експерт.
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