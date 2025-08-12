ua en ru
В турецких отелях отменят "шведский стол": чего ждать туристам

Вторник 12 августа 2025 15:28
В турецких отелях отменят "шведский стол": чего ждать туристам В турецких отелях готовятся изменить питание туристов (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Отели для отдыхающих славятся своими шведскими столами - форматом питания, когда гость может самостоятельно сформировать свою тарелку и порцию среди широкого ассортимента еды. Однако в отелях Турции от этого могут отказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Sabah.

Почему отменяют "шведский стол"

Согласно отчету Турецкого фонда предотвращения образования отходов, в Турции ежегодно выбрасывают в среднем 23 миллиона тонн еды. Причем примерно 35% фруктов и овощей идут в помойку, даже не попав на стол.

Половину всех отходов составляют завтраки, однако, по словам специалистов, в этом есть и вина заведений питания.

"Трое или четверо друзей могли бы легко удовлетвориться завтраком на двоих, но многие заведения навязывают фиксированное количество гостей. Они приносят больше блюд. Еда, которую положили на тарелку, но даже не касались ее, попадает прямо в мусор", - говорит член Президентского совета по вопросам сельского хозяйства и продовольственной политики Рамазан Бингель.

По его мнению, "шведские столы" в отелях - это также расточительство по тем же причинам.

Комитет, который подготовил комплексный отчет по борьбе с отходами, представит его президенту Реджепу Эрдогану. После того как этот вопрос вынесут на рассмотрение парламента, в Турции внедрят правовые нормы, направленные на прекращение отходов.

Чего ждать туристам

Система "все включено" в отелях может перейти на систему "à la carte", то есть по меню. Люди заказывают столько, сколько хотят съесть.

"Вместо того чтобы выбрать все и не съесть, они выходят из-за стола с продуктами, которые выбирают, и наедаются ими", - заключает Бигнгель.

Так же в ресторанах и кафе три человека смогут заказать завтрак на двоих. Если заведение этого не позволяет, клиент должен сообщить о ситуации в Министерство торговли, и будет выписан штраф.

