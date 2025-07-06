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Якщо до моря далеко: 6 фантастичних музеїв Києва, які можна відвідати безкоштовно

Неділя 06 липня 2025 09:53
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Якщо до моря далеко: 6 фантастичних музеїв Києва, які можна відвідати безкоштовно Як можна відвідати київські музеї безкоштовно (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

У Києві розташовано безліч музеїв, що зберігають пам’ять про події, людей, мистецтво та спадщину нашої держави. І хоча більшість культурних закладів передбачають платний вхід, деякі з них відкривають двері для всіх охочих безкоштовно у певні дні.

РБК-Україна розповідає про цікаві столичні музеї та дні, коли не треба платити там за квиток.

Національний музей історії України у Другій світовій війні

Цей потужний меморіальний комплекс розташований на Печерську, просто під монументом "Батьківщина-Мати".

П’ять поверхів музею вміщують десятки тисяч експонатів - документів, світлин, особистих речей солдатів та військової техніки. Загалом колекція налічує понад 400 тисяч одиниць.

Це місце дозволяє глибше усвідомити ціну свободи та трагедії світового масштабу. Окрім основної експозиції, варто піднятися на оглядовий майданчик, звідки відкривається панорама на Дніпро та Лівий берег.

Безкоштовний вхід: останній вівторок місяця (окрім експозицій вертольота Мі-24, літаків Лі-2, МіГ-23 та екскурсійного супроводу).

Якщо до моря далеко: 6 фантастичних музеїв Києва, які можна відвідати безкоштовноНаціональний музей історії України у Другій світовій війні (фото: Вікіпедія)

Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

Один із найвишуканіших музеїв України, що спеціалізується на зарубіжному мистецтві. У його залах можна побачити шедеври Європи, Азії та стародавнього світу, зібрані родиною Ханенків - відомих колекціонерів і меценатів.

Колекція вражає якістю та історичною цінністю експонатів. Це справжня подорож світовим мистецтвом у центрі Києва. Особливу увагу варто звернути на японську та перську кераміку, яка є унікальною в Україні.

Безкоштовний вхід: кожна перша середа місяця.

Якщо до моря далеко: 6 фантастичних музеїв Києва, які можна відвідати безкоштовноМузей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (фото: Вікіпедія)

Національний музей історії України

Цей музей - хроніка становлення української державності з часів Трипілля до сьогодення. Його колекція - майже 800 тисяч експонатів, серед яких археологічні артефакти, козацька зброя, рідкісні рукописи, стародруки та етнографічні скарби.

Розташований у самому серці Києва - на Старокиївській горі. Ідеальне місце для глибокого культурного занурення. Також тут проводять цікаві тематичні виставки, лекції та інтерактиви для дітей.

Безкоштовний вхід: останній понеділок кожного місяця.

Якщо до моря далеко: 6 фантастичних музеїв Києва, які можна відвідати безкоштовноНаціональний музей історії України (фото: Вікіпедія)

Парк-музей "Україна в мініатюрі"

Мрієте побачити всю Україну за годину? У цьому парку в мініатюрі відтворено найвідоміші архітектурні пам’ятки країни в масштабі 1:33 - від замків Закарпаття до палаців Криму.

Вражаюче місце, особливо для дітей та туристів, які хочуть за один день побачити країну очима архітектора. Тут справді цікаво та фотогенічно. Комплекс розташований на території Гідропарку, тож сюди зручно дістатися громадським транспортом.

Безкоштовний вхід: щопонеділка - для пенсіонерів, людей з інвалідністю, учасників бойових дій та багатодітних родин (за наявності відповідного посвідчення).

Якщо до моря далеко: 6 фантастичних музеїв Києва, які можна відвідати безкоштовноПарк-музей "Україна в мініатюрі" (фото: Вікіпедія)

Музей Гетьманства

Цей історичний музей зосереджений на козацько-гетьманській добі - епосі, що сформувала українську ідентичність. Розташований у будинку-пам’ятці архітектури, який в народі відомий як Дім Мазепи.

У музеї представлені портрети, документи, предмети побуту та військова атрибутика того часу. Атмосфера тут по-справжньому автентична. Музей також організовує тематичні екскурсії та вечори історичної реконструкції.

Безкоштовний вхід: кожна остання п’ятниця місяця.

Якщо до моря далеко: 6 фантастичних музеїв Києва, які можна відвідати безкоштовноМузей Гетьманства (фото: Вікіпедія)

Музей Івана Гончара

Це національний центр народної культури, який знайомить із традиційним українським ремеслом, побутом і мистецтвом. Тут можна побачити вишиванки, кераміку, дерев’яні вироби, ікони та народні інструменти.

Музей активно працює з молоддю, проводить майстер-класи, фестивалі та наукові події. Справжнє духовне серце української традиції. Його затишне подвір’я часто стає майданчиком для концертів, фольклорних ярмарків і святкувань.

Безкоштовний вхід: остання п’ятниця місяця - день відкритих дверей; щонеділі - для учнів; щосереди - для власників картки киянина.

Якщо до моря далеко: 6 фантастичних музеїв Києва, які можна відвідати безкоштовноМузей Івана Гончара (фото: Вікіпедія)

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Під час написання матеріалу були використані джерела: сайти "Цікавий Київ" та "Наш Київ".

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