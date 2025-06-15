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Чи справді у стюардеси беруть лише красивих жінок? Авіакомпанія розкрила правду

Неділя 15 червня 2025 12:47
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Чи справді у стюардеси беруть лише красивих жінок? Авіакомпанія розкрила правду Які вимоги до кандидатів у стюардеси - пояснення (фото: Pixabay)
Автор: Фелікс Коркін

Бортпровідники компанії зазвичай виглядають як з обкладинки журналу - ідеально сидить форма, доглянута зовнішність, бездоганна посмішка. Чи справді авіакомпанії віддають перевагу виключно молодим і привабливим працівникам?

РБК-Україна з посиланням на видання Lad Bible розповідає, що про це думає президент престижної авіакомпанії Emirates.

Міф про зовнішність: правда чи перебільшення?

Під час розмови на шоу Piers Morgan Uncensored телеведучий з притаманною йому прямотою запитав, чи справді "старших або некрасивих людей" не беруть у бортпровідники Emirates.

Президент Emrirates Сер Тім Кларк відповів із гумором, але й серйозно: "У нас 25 тисяч членів екіпажу з усього світу. Ми не дискримінуємо у жодному вигляді". Він наголосив, що для багатьох людей робота в Emirates - це мрія та символ професійного успіху.

За його словами, компанія обирає тих, хто здатен підтримувати її репутацію - емоційно зрілих, відкритих і здатних працювати з клієнтами.

Що насправді шукають у кандидатах

Попри гламурний образ, компанія висуває цілком конкретні та професійні вимоги до майбутніх бортпровідників.

Серед критеріїв:

  • вільне володіння англійською мовою (додаткові мови - перевага),
  • відкритий характер,
  • уміння працювати в команді,
  • приємна манера спілкування,
  • мінімальний зріст 160 см,
  • здатність дотягнутися до висоти 212 см.

Також важливо не мати видимих татуювань у формі та відповідати вимогам візового законодавства ОАЕ. Вік кандидатів має бути не менше 21 року.

Зовнішність у цьому списку - не основний фактор. Головне - відповідність цінностям бренду, а саме емпатія, стресостійкість і сервісна орієнтованість.

Чи справді у стюардеси беруть лише красивих жінок? Авіакомпанія розкрила правдуДля персоналу пасажирських літаків зріст важливіший за красоту (фото: Pexels)

Брендова естетика без дискримінації

Авіакомпанія дійсно прагне до естетичної цілісності - у формі, поведінці, презентації. Але, як зауважив Тім Кларк, компанія не ставить зовнішність понад усе.

"Якщо людина випадково ще й красива - прекрасно. Але ми шукаємо професіоналів", - сказав він. Він також нагадав: "Краса - у вічі того, хто дивиться".

Тож компанія відбирає людей з різних країн, культур і вікових груп, керуючись не стереотипами, а відповідністю високим стандартам.

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