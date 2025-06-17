Загадковий номер 11: чому у катастрофі "Боїнгу" в Індії вижив пасажир саме на цьому місці?

Крах літака Boeing 787 Dreamliner в Індії 12 червня 2025 року став першим смертельним інцидентом із цією моделлю. Однак особливої уваги набув факт, що один пасажир - з місця 11A - вижив, вибравшись із салону до займання.

РБК-Україна з посиланням на видання Reuters розповідає про особливості літака, версії експертів, наслідки для Boeing і феномен місця 11A.

Особливості конструкції Boeing 787 Dreamliner

Модель Dreamliner вважається технічним проривом у галузі авіації. Понад половину корпусу складають легкі композитні матеріали, що дозволяє зменшити вагу та витрати пального.

Замість турбінної системи електропостачання використано літій-іонні батареї, що суттєво знижує викиди CO2. З моменту запуску у 2011 році літак отримав сертифікацію FAA і здобув позитивну репутацію.

Проте в перші роки траплялися випадки перегріву батарей, через що у 2013 році флот тимчасово відкликали. Після оновлень і тестів інцидентів не фіксували аж до трагедії в Індії.

Хоча Boeing 787 Dreamliner вважався безпечним, у нього була неоднозначна історія. До перегріву батарей додалися проблеми з паливною системою, проводкою та кріпленнями.

У 2024 році інженер звинуватив Boeing у неякісному збиранні фюзеляжу - з порушенням норм та заповненням щілин. На тлі конкуренції з Airbus будь-яка втрата довіри до Boeing може обернутися мільярдними збитками.

Катастрофа в Індії: думка експертів

Фахівці наголошують: авіакатастрофи рідко мають одну причину - зазвичай це збіг технічних і людських факторів. Фаза зльоту вважається найнебезпечнішою, бо літак ще близько до землі, а часу на реакцію обмаль.

Розслідування базуватиметься на "чорних ящиках", розшифровці перемовин пілотів, даних радарів та аналізі уламків. Якщо виявиться системна помилка, можливе тимчасове припинення польотів цієї моделі, як було з Boeing 737 Max.

Експерти вже закликають до повторного огляду Dreamliner. Після інциденту обговорюється необхідність додаткових перевірок навіть у вже сертифікованих моделей.

Єдиний виживший пасажир називає свій порятунок чудом (фото: скриншот Youtube.com/@TODAY)

Місце 11A: міф і реальність

Єдиний, хто вижив у катастрофі, сидів на місці 11A - біля аварійного виходу. Завдяки близькості до виходу пасажир зміг залишити літак за секунди до займання. У мережі одразу виникла хвиля теорій про "магічність" цього місця.

Але фахівці попереджають: не існує універсально безпечного місця - усе залежить від конфігурації літака, ситуації під час аварії та дій людини. Місце 11A виявилося безпечним лише на цьому конкретному рейсі.

Авіаексперти наголошують: знання розташування виходів, правильна евакуаційна поза та ігнорування багажу - ось що справді рятує життя.