Це професійний секрет: експерт відкрила, у які дні продають найдешевші авіабілети

Які найвигідніші дні для польотів

За даними експерта Доун Морвуд, со-власниці "Cheap Deals Away", найбільш бюджетними днями для вильоту вважаються вівторок і середа. У цей час попит знижується, адже більшість хоче літати у вихідні, що автоматично підвищує ціни на суботу й неділю.

Переважно туристи бронюють квитки на кінець тижня, тож авіакомпанії піднімають тарифи саме на ці дні. Якщо вам вдається бути гнучким з датами, варто перевірити вартість квитка мінімум на три дні - і зазвичай середина тижня дає ті ж маршрути, але дешевше.

Також експерт дискутує популярне уявлення про раннє бронювання. Багато людей бронюють квитки за 8-10 місяців наперед, думаючи, що це оптимальний шлях до економії.

Але часто трапляється, що за кілька тижнів до вильоту ціна знижується на сотні доларів. Так, динамічне ціноутворення залежить від попиту: якщо попит менший, вартість квитка може знизитися навіть ближче до дати вильоту.

Це означає, що раннє бронювання не завжди гарантує найвигідніші умови - варто стежити за змінами цін.

Певні лайфхаки можуть значно знизити ціни на квитки (фото: Freepik)

Коли краще бронювати квітки

Хоча середина тижня часто дешевше, занадто пізнє бронювання теж має ризики. Якщо чекати до останнього, можна не тільки потрапити на "надмірно завищені" тарифи, а й зіткнутися з обмеженою доступністю місць

А також - з низьким вибором з точки зору дат і місць у салоні. Зрештою - і в готелях чи трансфері ціни можуть бути вище, а вибір - обмежений.

Експерт рекомендує такі часові рамки:

Для коротких рейсів до Європи - бронювати за 6-8 тижнів до вильоту.

Для тривалих подорожей (long-haul) - за 8-12 тижнів.

Такі терміни дозволяють оптимально поєднати доступну ціну, варіанти місць у літаку та достатній час на підготовку до поїздки. Якщо ж ви знайшли вигідний квиток у вівторок чи середу в потрібну дату - не зволікайте з бронюванням.

Саме в цьому поєднанні - середина тижня + правильна відстань до дати подорожі - й ховається секрет вигідного перельоту.

Такі рекомендації допомагають зробити переліт більш доступним, навіть без щоденних моніторингів цін чи підписок на розпродажі.

Головне - бути трохи гнучким і орієнтуватися на середину тижня. Якщо поєднати це з оптимальним часом бронювання, можна не лише знизити витрати, а й підготувати поїздку без стресу.