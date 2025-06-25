Это профессиональный секрет: эксперт открыла, в какие дни продают самые дешевые авиабилеты

Каждый, кто планирует путешествие, надеется найти выгодный авиабилет. Ценовой мониторинг, подписка на распродажи и раннее бронирование - стандартные стратегии, но настоящим ключом к экономии могут стать правильные дни вылета.
РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Mail рассказывает о полезных лайфхаках, способных принести заметную экономию на покупке билетов.
По данным эксперта Доун Морвуд, совладелицы "Cheap Deals Away", самыми бюджетными днями для вылета считаются вторник и среда. В это время спрос снижается, ведь большинство хочет летать в выходные, что автоматически повышает цены на субботу и воскресенье.
Преимущественно туристы бронируют билеты на конец недели, поэтому авиакомпании поднимают тарифы именно на эти дни. Если вам удается быть гибким с датами, стоит проверить стоимость билета минимум на три дня - и обычно середина недели дает те же маршруты, но дешевле.
Также эксперт дискутирует популярное представление о раннем бронировании. Многие люди бронируют билеты за 8-10 месяцев вперед, думая, что это оптимальный путь к экономии.
Но часто случается, что за несколько недель до вылета цена снижается на сотни долларов. Да, динамическое ценообразование зависит от спроса: если спрос меньше, стоимость билета может снизиться даже ближе к дате вылета.
Это значит, что раннее бронирование не всегда гарантирует самые выгодные условия - стоит следить за изменениями цен.
Хотя середина недели часто дешевле, слишком позднее бронирование тоже имеет риски. Если ждать до последнего, можно не только попасть на "чрезмерно завышенные" тарифы, но и столкнуться с ограниченной доступностью мест
А также - с низким выбором с точки зрения дат и мест в салоне. В конце концов - и в отелях или трансфере цены могут быть выше, а выбор - ограничен.
Эксперт рекомендует такие временные рамки:
Такие сроки позволяют оптимально совместить доступную цену, варианты мест в самолете и достаточное время на подготовку к поездке. Если же вы нашли выгодный билет во вторник или среду в нужную дату - не медлите с бронированием.
Именно в этом сочетании - середина недели + правильное расстояние до даты путешествия - и скрывается секрет выгодного перелета.
Такие рекомендации помогают сделать перелет более доступным, даже без ежедневных мониторингов цен или подписок на распродажи.
Главное - быть немного гибким и ориентироваться на середину недели. Если совместить это с оптимальным временем бронирования, можно не только снизить расходы, но и подготовить поездку без стресса.
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