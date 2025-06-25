Какие самые выгодные дни для полетов

По данным эксперта Доун Морвуд, совладелицы "Cheap Deals Away", самыми бюджетными днями для вылета считаются вторник и среда. В это время спрос снижается, ведь большинство хочет летать в выходные, что автоматически повышает цены на субботу и воскресенье.

Преимущественно туристы бронируют билеты на конец недели, поэтому авиакомпании поднимают тарифы именно на эти дни. Если вам удается быть гибким с датами, стоит проверить стоимость билета минимум на три дня - и обычно середина недели дает те же маршруты, но дешевле.

Также эксперт дискутирует популярное представление о раннем бронировании. Многие люди бронируют билеты за 8-10 месяцев вперед, думая, что это оптимальный путь к экономии.

Но часто случается, что за несколько недель до вылета цена снижается на сотни долларов. Да, динамическое ценообразование зависит от спроса: если спрос меньше, стоимость билета может снизиться даже ближе к дате вылета.

Это значит, что раннее бронирование не всегда гарантирует самые выгодные условия - стоит следить за изменениями цен.

Определенные лайфхаки могут значительно снизить цены на билеты (фото: Freepik)

Когда лучше бронировать цветы

Хотя середина недели часто дешевле, слишком позднее бронирование тоже имеет риски. Если ждать до последнего, можно не только попасть на "чрезмерно завышенные" тарифы, но и столкнуться с ограниченной доступностью мест

А также - с низким выбором с точки зрения дат и мест в салоне. В конце концов - и в отелях или трансфере цены могут быть выше, а выбор - ограничен.

Эксперт рекомендует такие временные рамки:

Для коротких рейсов в Европу - бронировать за 6-8 недель до вылета.

Для длительных путешествий (long-haul) - за 8-12 недель.

Такие сроки позволяют оптимально совместить доступную цену, варианты мест в самолете и достаточное время на подготовку к поездке. Если же вы нашли выгодный билет во вторник или среду в нужную дату - не медлите с бронированием.

Именно в этом сочетании - середина недели + правильное расстояние до даты путешествия - и скрывается секрет выгодного перелета.

Такие рекомендации помогают сделать перелет более доступным, даже без ежедневных мониторингов цен или подписок на распродажи.

Главное - быть немного гибким и ориентироваться на середину недели. Если совместить это с оптимальным временем бронирования, можно не только снизить расходы, но и подготовить поездку без стресса.