Таємні замки України: маловідомі красиві фортеці, де немає натовпу туристів

Скалатський замок, Тернопільська область

Невеликий, але автентичний замок 17 століття з чотирма кам’яними баштами. Попри реставрацію, він досі не має туристичної інфраструктури.

Тут можна спокійно пройтися старовинним подвір’ям і уявити себе оборонцем давнього форпосту.

Скалатський замок (фото: Вікіпедія)

Сидорівський замок, Тернопільська область

Цей замок часто називають українським Нойшванштайном через його казковий вигляд. Руїни розташовані на пагорбі посеред мальовничих полів і залишають відчуття занурення в іншу епоху. Сюди рідко навідуються навіть місцеві - і саме у цьому його цінність.

Сидорівський замок (фото: Вікіпедія)

Підгорецький замок, Львівська область

Хоча і знайомий поціновувачам архітектури, для масового туриста замок досі залишається "білою плямою". Його ще називають "українським Версалем" за пишність і планування. Проте він майже завжди стоїть у тиші - і це рідкісна можливість побачити палац без натовпу.

Північний фасад замку (фото: Вікіпедія)

Новомалинський замок, Рівненська область

Цей замок - приклад поєднання оборонної та житлової архітектури. Залишки башт, підземелля та давній млин надають йому містичності.

І хоча руїни частково заросли, це лише додає шарму. Туристична інфраструктура відсутня, але місцеві залюбки розкажуть легенди.

Новомалинський замок (фото: Вікіпедія)

Кудринецький замок, Тернопільська область

Схований серед пагорбів села Кудринці, цей замок був збудований у 17 столітті як оборонна фортеця. Збереглися частини мурів і вежа, з яких відкривається краєвид на сільську місцевість.

Попри гарну збереженість, замок залишається практично безлюдним - тому тут ідеально тихо для неспішного дослідження.

Кудринецький замок (фото: Вікіпедія)

Червоногородський замок, Тернопільська область

Мальовничі руїни замку в урочищі над річкою Джурин. Поруч - найвищий рівнинний водоспад України. Попри унікальність місця, дістатися сюди складно, а тому туристів обмаль. Але саме це створює ідеальні умови для спокійного відпочинку серед історії й природи.

Червоногородський замок, загальний вигляд стан 2016 року (фото: Вікіпедія)