ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Вівторок 15 липня 2025 09:02
UA EN RU
Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії Де в Україні шукати немовірної краси лавандові поля (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Фіолетові пейзажі, ніжний аромат у повітрі та атмосферні фото на фоні квітучих лавандових полів - усе це можливо не лише у Франції. В Україні є чимало локацій, де лаванда розквітає не гірше, ніж у Провансі. І сезон якраз у розпалі.

Які локації з цвітінням лаванди треба встигнути відвідати, розповідає РБК-Україна.

Закарпаття - "Лавандова Гора", с. Турички (Перечин)

Мабуть, найатмосферніше лавандове поле в Україні. Розташоване серед карпатських пагорбів, це місце пропонує не просто фото, а й справжнє відчуття природи.

Сезон у 2025 стартував 7 червня і триває до кінця липня. У програмі - фотозони, дегустації, сувеніри, релакс-зони. Вхід: 200 грн (100 грн - пенсіонери).

Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Лавандове поле на Закарпатті (фото: TourInform Zakarpattya)

Київщина - Добропарк (с. Мотижин)

Найвідоміша київська локація з 60 тисячами кущів лаванди. Зручне сполучення з Києва, щоденний графік роботи (10:00–20:00), багато фотозон, кафе, лаунж-зони. Сезон - до кінця липня. Вхід від 200 грн у будні, до 350 у вихідні.

Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Лавандове поле у Добропарку (фото: Instagram-сторінка парку "Добропарк")

Львівщина - "Казкові поля" (с. Стрілки, Самбірський район)

Поряд із Львовом розташоване поле з лавандою, гортензіями, трояндами та м’ятою. Тут не лише лавандові фото, а й івенти, фестивалі, тематичні пікніки. Сезон триває з червня по серпень. Вхід - 200 грн, фотозона входить у ціну.

Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Лавандове поле у Львівській області (фото: Покупон)

Волинь - "Луцький Прованс" (с. Лище, біля Луцька)

Затишна локація з лавандою серед сільської природи. Вхід - 150 грн, працює щоденно до 25 липня. Є можливість орендувати фотозони або реквізит. Декілька сотень кущів - ідеально для сімейного візиту або фото без натовпу.

Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Лавандове поле на Волині (фото: Facebook-сторінка Lavander Lutsk)

Полтавщина - Lavender Family (с. Піщане), Sas Lavender (с. Білоцерковці)

Полтавська область - один із центрів лавандового туризму в Україні. Тут одразу кілька великих приватних полів.

Деякі з них відкриті безкоштовно, інші мають символічну плату. Сезон - з 21 червня до приблизно 20 липня. Є букети, майстер-класи, дегустації.

Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Лавандове поле в Полтавській області (фото: journeys-6-senses)

Одещина - Болградський район, с. Василівка

Одне з найбільших полів в Україні - до 55 гектарів. Вхід - вільний або за символічну суму. Лаванда тут висаджена промислово, тож масштаби вражають. Місце віддалене, але дуже фотогенічне.

Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Лавандове поле в Одеській області (фото: О, Море)

Буковина - с. Магала

Буковинський варіант лавандового релаксу. Сезон - до кінця липня, вхід приблизно 150 грн. Є фотозони, частина з них безкоштовна. У будні можна потрапити без натовпу, а у вихідні локація заповнюється дуже швидко.

Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Лавандове поле на Буковині (фото: GalopomTour)

Вас також може зацікавити:

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: TourInform Zakarpattya, Instagram-сторінка парку "Добропарк", Покупон, Facebook-сторінка Lavander Lutsk, journeys-6-senses, О,Море, GalopomTour.

Читайте РБК-Україна в Google News
Подорожі Туризм Туристи поради туристам лаванда
Новини
Готуються до війни: Нідерланди хочуть переробити вагони на госпіталі для солдатів
Готуються до війни: Нідерланди хочуть переробити вагони на госпіталі для солдатів
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем