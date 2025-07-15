Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Фіолетові пейзажі, ніжний аромат у повітрі та атмосферні фото на фоні квітучих лавандових полів - усе це можливо не лише у Франції. В Україні є чимало локацій, де лаванда розквітає не гірше, ніж у Провансі. І сезон якраз у розпалі.

Які локації з цвітінням лаванди треба встигнути відвідати, розповідає РБК-Україна .

Закарпаття - "Лавандова Гора", с. Турички (Перечин)

Мабуть, найатмосферніше лавандове поле в Україні. Розташоване серед карпатських пагорбів, це місце пропонує не просто фото, а й справжнє відчуття природи.

Сезон у 2025 стартував 7 червня і триває до кінця липня. У програмі - фотозони, дегустації, сувеніри, релакс-зони. Вхід: 200 грн (100 грн - пенсіонери).

Лавандове поле на Закарпатті (фото: TourInform Zakarpattya)

Київщина - Добропарк (с. Мотижин)

Найвідоміша київська локація з 60 тисячами кущів лаванди. Зручне сполучення з Києва, щоденний графік роботи (10:00–20:00), багато фотозон, кафе, лаунж-зони. Сезон - до кінця липня. Вхід від 200 грн у будні, до 350 у вихідні.

Лавандове поле у Добропарку (фото: Instagram-сторінка парку "Добропарк")

Львівщина - "Казкові поля" (с. Стрілки, Самбірський район)

Поряд із Львовом розташоване поле з лавандою, гортензіями, трояндами та м’ятою. Тут не лише лавандові фото, а й івенти, фестивалі, тематичні пікніки. Сезон триває з червня по серпень. Вхід - 200 грн, фотозона входить у ціну.

Лавандове поле у Львівській області (фото: Покупон)

Волинь - "Луцький Прованс" (с. Лище, біля Луцька)

Затишна локація з лавандою серед сільської природи. Вхід - 150 грн, працює щоденно до 25 липня. Є можливість орендувати фотозони або реквізит. Декілька сотень кущів - ідеально для сімейного візиту або фото без натовпу.

Лавандове поле на Волині (фото: Facebook-сторінка Lavander Lutsk)

Полтавщина - Lavender Family (с. Піщане), Sas Lavender (с. Білоцерковці)

Полтавська область - один із центрів лавандового туризму в Україні. Тут одразу кілька великих приватних полів.

Деякі з них відкриті безкоштовно, інші мають символічну плату. Сезон - з 21 червня до приблизно 20 липня. Є букети, майстер-класи, дегустації.

Лавандове поле в Полтавській області (фото: journeys-6-senses)

Одещина - Болградський район, с. Василівка

Одне з найбільших полів в Україні - до 55 гектарів. Вхід - вільний або за символічну суму. Лаванда тут висаджена промислово, тож масштаби вражають. Місце віддалене, але дуже фотогенічне.

Лавандове поле в Одеській області (фото: О, Море)

Буковина - с. Магала

Буковинський варіант лавандового релаксу. Сезон - до кінця липня, вхід приблизно 150 грн. Є фотозони, частина з них безкоштовна. У будні можна потрапити без натовпу, а у вихідні локація заповнюється дуже швидко.

Лавандове поле на Буковині (фото: GalopomTour)